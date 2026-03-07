आजकालच्या महिला Solo Traveling अधिक का पसंत करतात, कसा बदलला प्रवासाचा ट्रेंड?

Rising Craze Of Solo Traveling Among Indian Women: अनेक भारतीय महिला आजकाल नवरा किंवा मैत्रींसोबत नाही तर, एकट्या प्रवास करताना दिसतात. एका रिपोर्टनुसार आजच्या काळातील भारतीय महिलांच्या पर्यटन करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. तसेच महिलांमध्ये एकट्याने प्रवास करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत तब्बल 9 पटीने वाढले आहे. अनेक महिला आता त्यांच्या सहलीचे नियोजन आणि निर्णय घेताना कोणाचीही मदत घेत नाहीत. पूर्वीच्या काळापेक्षा आत्ताच्या काळातील महिलांच्या फिरण्याच्या ठिकाणांच्या पसंतीमध्ये कसा बदल झाला आहे ते जाणून घेऊया.
रिपोर्टनुसार, आताच्या काळातील महिला कितीही लांबचा प्रवास असला तरी, फ्लाइटपासून ते हॉटेलपर्यंत सगळं काही स्वतःच ठरवतात. फक्त ट्रॅव्हलच नाही तर सर्वच ठिकाणी महिलांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. पूर्वीच्या महिला कोणताही निर्णय घेण्याआधी किंवा कुठेही बाहेर जाण्याआधी घरातील मोठ्यांची किंवा नवऱ्याची परवानगी घेणे महत्त्वाचे मानत असत. पण आता ते कोणावरही अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःचा निर्णय स्वतः घेतात. त्या त्यांचे जीवन आणि विचारसरणी अधिक स्वतंत्र ठेवण्यास प्राधान्य देतात.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतीय महिला आता हिल स्टेशनपेक्षा अधिक मानसिक शांतता देणाऱ्या समुद्रकिनारी असलेल्या ठिकाणांना अधिक पसंती देत आहेत. सुमारे 80 टक्के महिला ट्रिपची प्लॅनिंग करताना समुद्र किनारे असलेले ठिकाण निवडतात. भारतात गोवा, पोर्ट ब्लेयर, कोवलम, वर्कला आणि दीव यांसारख्या ठिकाणांना मोठी पसंती आहे. तर परदेशात क्राबी, फुकेत, बाली, लंगकावी आणि फु क्वाको यांसारख्या बेटांच्या ठिकाणांना मोठी पसंती दिली जात आहे.
फक्त समुद्रकिनारा नाही तर धार्मिक स्थळांना देखील महिलांची मोठी पसंती आहे. प्रत्येक वयोगटाच्या महिलांची पसंती वेगळी आहे. जेन-झी महिला वाराणसी आणि ऋषिकेश सारख्या सुंदर आणि इंस्टाग्राम फ्रेंडली धार्मिक स्थळांना भेट देतात. तर मिलेनियल महिला शिर्डी, हरिद्वार, अमृतसर आणि वेलंकनी सारख्या पारंपरिक धार्मिक स्थळांना भेट देण्याला अधिक प्राधान्य देतात. रिपोर्टनुसार जेन-झी महिला बजेट फ्रेंडली आणि मिड-रेंज स्टेला अधिक प्राधान्य देतात. त्या जैसलमेर उदयपुर, हम्पी, आगरा आणि वाराणसी सारख्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक शहरांमध्ये ट्रीपसाठी जाणे पसंत करतात. काही महिला ऑफबीट ठिकाणे आणि अनेक लहान शहरे एक्सप्लोर करत आहेत.
आजकालच्या महिला धकाधकीच्या आणि घरगुती जीवनातून दूर जाण्याचा मार्ग शोधत असतात. स्वातंत्र्य, आत्मविश्वास आणि स्वतःला वेळ देण्याच्या इच्छेमुळे महिलांमध्ये सोलो ट्रॅव्हलिंग वाढले आहे. कोणतीही तडजोड न करता स्वतःच्या पसंतीने फिरणे, निर्णय घेणे आणि 'मी-टाईम' अनुभवणे यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दृढ होतो. सुरक्षित होमस्टे आणि विश्वासू डिजिटल अॅप्स यामुळे आता महिला एकट्याने समुद्रकिनारे, आध्यात्मिक स्थळे आणि परदेश दौरे धाडसाने करत आहेत.