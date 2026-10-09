/गरबा गोलाकार फेर धरून टाळ्यांच्या गजरातच का खेळला जातो? जाणून घ्या रंजक इतिहास!

नवरात्रीचे दिवस सुरू झाले की ठिकठिकाणी गरब्याचा उत्साह पाहायला मिळतो. रंगीबेरंगी पोशाख, पारंपरिक गाणी, तालावर पडणारी पावले आणि टाळ्यांचा निनाद यामुळे गरब्याचे वातावरण अगदी भारावून टाकते. गुजरातची ओळख असलेले हे लोकनृत्य आता महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत लोकप्रिय झाले आहे. मात्र, गरबा हा केवळ नाचण्याचा आणि उत्सव साजरा करण्याचा प्रकार नाही. त्यामागे देवीच्या उपासनेची परंपरा आणि जीवनाचे प्रतीक मानली जाणारी एक सुंदर संकल्पना दडलेली आहे. चला, जाणून घेऊया गरब्याचा इतिहास आणि त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व!
गरब्याची परंपरा शतकानुशतके जुनी असल्याचे मानले जाते. पूर्वी नवरात्रीच्या काळात देवी अंबेची आराधना करण्यासाठी महिला मातीच्या मडक्यात छिद्र पाडून त्यामध्ये दिवा लावत असत. त्यानंतर या मडक्याभोवती गोलाकार फेर धरून टाळ्या वाजवत नृत्य केले जात असे. या नृत्यातून देवीप्रती भक्तिभाव व्यक्त केला जात असे. काळानुसार या परंपरेला अधिक कलात्मक स्वरूप मिळाले आणि गरबा हे गुजरातच्या सांस्कृतिक जीवनातील एक महत्त्वाचे लोकनृत्य बनले.
गरबा या शब्दाचा संबंध 'गर्भ' या शब्दाशी जोडला जातो. गरब्याच्या मध्यभागी ठेवले जाणारे मातीचे मडके हे सृष्टीच्या गर्भाचे, म्हणजेच जीवनाच्या उगमाचे प्रतीक मानले जाते. या मडक्यात तेवणारा दिवा जीवन, ऊर्जा आणि देवीच्या आदिशक्तीचे प्रतीक समजला जातो. मातीच्या या मडक्याला गुजराती भाषेत 'गरबो' असे म्हटले जाते. त्यावरूनच या नृत्याला 'गरबा' हे नाव पडल्याचे मानले जाते. एका छोट्याशा मडक्यात तेवणारा दिवा आणि त्याभोवती फिरणारे नर्तक यांतून जीवनचक्राची आणि सृष्टीतील ऊर्जेची संकल्पना व्यक्त होते.
गरब्याचे सर्वांत वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची गोलाकार रचना. नर्तक मध्यभागी असलेल्या गरबोभोवती गोल फेर धरून नृत्य करतात. हा गोलाकार फेर जीवनाचे अखंड चक्र आणि सृष्टीतील सातत्य यांचे प्रतीक मानला जातो. गरब्यामध्ये टाळ्या वाजवण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. सुरुवातीला नृत्याची लय संथ असते. जसजशी गाण्याची गती वाढते, तसतशी पावले वेगवान होतात आणि टाळ्यांचा निनादही वाढतो. हातांच्या हालचाली, पावलांची लय आणि संगीत यांचा सुरेख मेळ साधत हे नृत्य केले जाते. गरब्याचे दोन टाळी गरबा, तीन टाळी गरबा आणि हिंच असे विविध प्रकारही पाहायला मिळतात. प्रत्येक प्रकाराची पावले, लय आणि नृत्य करण्याची पद्धत वेगळी असते.
गरबा हा देवी अंबेच्या भक्तीशी जोडलेला असल्यामुळे नवरात्रीच्या उत्सवात त्याला विशेष स्थान आहे. या नृत्यात महिला आणि पुरुष एकत्र सहभागी होतात. गोलाकार फेरात सर्व जण एकाच तालावर नाचतात. त्यामुळे एकोपा, सामूहिक आनंद आणि परंपरेशी जोडलेपण यांचा अनुभव मिळतो. गरब्याच्या वेळी महिलांचा पारंपरिक चनिया चोळी हा पोशाख विशेष लक्ष वेधून घेतो. रंगीबेरंगी कापड, आरशांचे काम, आकर्षक भरतकाम आणि पारंपरिक दागिने यांमुळे या पोशाखाला खास उठाव मिळतो. पुरुष पारंपरिक गुजराती कुर्ता, चोरण आणि रंगीबेरंगी पगडी परिधान करतात. नृत्याच्या तालावर डोलणारे हे पारंपरिक पोशाख गरब्याच्या उत्साहात आणखी भर घालतात.