Marathi News
कोरियन पुरुषांना दाढी - मिशी का नसते? कारण ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल

भारतीय पुरुषांमध्ये दाढी - मिशीबाबत खूप क्रेज पाहायला मिळते, मात्र त्याउलट अधिकतर कोरियन पुरुष दाढी - मिशी ठेवत नाहीत. यामागचं नेमकं कारण काय याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 18, 2025, 11:00 PM IST
कोरियन पुरुषांना दाढी - मिशी का नसते? कारण ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल
(Photo Credit : Social Media)

Why Korean Boys Don't Have Beard Mustache: भारतात पुरुषांमध्ये दाढी - मिशीची खूप जास्त क्रेज आहे. परंतू जेव्हा तुम्ही इंटरनेट किंवा चित्रपटांमध्ये कोरियन पुरुषांना पाहता तर त्यांच्यामध्ये अधिकतर पुरुषांना अजिबात दाढी - मिशी नसते. पण यामागचं कारण काय याचा विचार तुम्ही केलाय का? आज तुम्हाला कोरियन पुरुषांना दाढी - मिशी का नसते यामागचं कारण सांगणार आहोत. 

दाढी - मिशीची क्रेज : 

खास करून भारतात पुरुषांमध्ये दाढी - मिशीची क्रेज पाहायला मिळते. अधिकतर पुरुष दाढी - मिशी ठेवतात. एवढंच नाही तर अधिकतर मुलींना सुद्धा दाढी - मिशी असलेले पुरुष आवडतात. परंतु जगात असे अनेक देश आहेत जेथील पुरुषांना दाढी - मिशी येत नाही. यात कोरियातील मुलांचा समावेश आहे. आज आम्ही तुम्हाला यामागील कारण सांगणार आहोत. 

कोरियन पुरुषांना दाढी का येत नाही : 

कोरियन पुरुषांना दाढी येत नाही ही गोष्ट  चुकीची आहे. कोरियन पुरुषांना सुद्धा दाढी येते परंतु त्यांच्या केसांची ग्रोथ जगातील अन्य देशांच्या पुरुषांपेक्षा कमी असते. यामागे बरीच कारण आहेत. आकडेवारीनुसार, 19 ते 38 वयोगटातील पुरुषांसाठी टेस्टोस्टेरॉनची पातळी 264-916 नॅनोग्राम प्रति डेसिलीटर (ng/dL) दरम्यान असावी. ही अनिश्चितता पूर्व आशियाई पुरुषांमध्ये केसांची कमतरता निर्माण करण्यास देखील कारणीभूत ठरते.

कोरियन पुरुष का ठेवतात दाढी : 

कोरियन पुरुष दाढी वाढवतात, पण त्या विरळ असतात. कोरियन संस्कृती देखील लहान दाढी असलेल्या पुरुषांच्या कल्पनेला स्वीकारते. कोरियामध्ये दाढी ठेवणे हे घाणेरडे, अशुद्ध आणि आळशी मानले जाते. येथील लोक दाढी न ठेवण्यास प्राधान्य देण्याचं हे एक कारण आहे. दुसरं कारण म्हणजे तिथल्या लोकांचा असा विश्वास आहे की सौंदर्य डोळ्यांत असते आणि म्हणूनच ते कमी किंवा अजिबात दाढी ठेवत नाहीत.

FAQ : 

कोरियन पुरुष दाढी-मिशी का ठेवत नाहीत?
कोरियन पुरुष दाढी-मिशी ठेवण्यास कमी प्राधान्य देतात यामागे सांस्कृतिक आणि सामाजिक कारणे आहेत. कोरियन संस्कृतीत दाढी ठेवणे हे काहीवेळा घाणेरडे, अशुद्ध किंवा आळशीपणाचे लक्षण मानले जाते. तसेच, कोरियन समाजात सौंदर्याचा केंद्रबिंदू डोळे आणि चेहरा मानला जातो, त्यामुळे स्वच्छ दिसण्यासाठी दाढी-मिशी न ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाते.

कोरियन संस्कृतीत दाढी-मिशीला का नकारात्मक दृष्टिकोन आहे?
कोरियन संस्कृतीत स्वच्छ आणि नीटनेटके दिसणे हा सौंदर्याचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. दाढी-मिशी ठेवणे हे काहीवेळा अस्वच्छतेचे किंवा कमी व्यावसायिकतेचे लक्षण मानले जाते, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये. यामुळे अनेक कोरियन पुरुष स्वच्छ मुंडन केलेला चेहरा पसंत करतात.

भारतात दाढी-मिशीची क्रेज का आहे?
भारतात दाढी-मिशीला सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. ती पुरुषत्व, परिपक्वता आणि स्टाइलचे प्रतीक मानली जाते. बॉलिवूड आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे दाढी-मिशी ठेवण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. तसेच, अनेक भारतीय मुलींना दाढी असलेले पुरुष आकर्षक वाटतात, ज्यामुळे ही क्रेज आणखी वाढली आहे.

