प्लास्टिक स्टूल किंवा खुर्चीमध्ये का असतं छिद्र? कारण ऐकून शॉक बसेल, बसताना 10 वेळा विचार कराल

GK : प्लास्टिकच्या स्टूल किंवा खुर्च्यांच्या मध्यभागी गोल छिद्र असते हे तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का? आपल्यापैकी बहुतेक जण त्याकडे लक्ष देत नाहीत, किंवा जर आपल्याला वाटत असेल तर ते फक्त एक डिझाइन आहे असे आपल्याला वाटते. परंतु तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की खुर्च्यांमधील छिद्रांमागे काही मनोरंजक वैज्ञानिक कारणे आहेत. 99% लोकांना माहित नाही यामागचं खरं कारण?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 1, 2026, 04:03 PM IST
खुर्च्या किंवा प्लास्टिकचा टेबल आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. घरी, ऑफिसमध्ये, शाळेत, दुकानात किंवा कार्यक्रमात, प्लास्टिकची खुर्ची हा सर्वात सोपा बसण्याचा पर्याय आहे. हलके, परवडणारे, टिकाऊ आणि सहज पोर्टेबल असल्याने, ते जगातील सर्वात लोकप्रिय फर्निचर वस्तूंपैकी एक मानले जाते. तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की बहुतेक प्लास्टिकच्या खुर्च्यांच्या पाठीवर छिद्रे असतात लोक अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतात, ते फक्त एक डिझाइन घटक आहे असे मानतात. सत्य हे आहे की हे छिद्र केवळ दिखाव्यासाठी नसतात; त्यामागे अनेक वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. चला जाणून घेऊया की हे छिद्र का समाविष्ट केले आहेत, ज्यामुळे साधी खुर्ची आणखी उपयुक्त बनते.

खुर्च्यांना का असतो मध्यभागी छिद्र? 

प्लास्टिकच्या खुर्च्यांबद्दलची सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे त्या एकमेकांवर रचून ठेवता येतात.  जेव्हा खुर्च्या एकमेकांवर रचल्या जातात तेव्हा त्यांच्यामध्ये हवा अडकते. यामुळे त्या एकत्र चिकटतात, ज्यामुळे त्या वेगळ्या होणे कठीण होते. येथेच हे लहान छिद्र उपयुक्त ठरते. हे छिद्र हवा बाहेर पडू देते, ज्यामुळे खुर्च्या एकमेकांपासून वेगळ्या होणे सोपे होते. म्हणूनच, लग्न, पार्ट्या किंवा बैठका यासारख्या मोठ्या कार्यक्रमांसाठी हे छिद्र विशेषतः उपयुक्त आहे जिथे शेकडो खुर्च्या वापरल्या जातात.

उत्पादन सोपे करणे

प्लास्टिकच्या खुर्च्या बनवण्यासाठी, वितळलेले प्लास्टिक मोठ्या साच्यात ओतले जाते. प्लास्टिक थंड झाल्यावर आणि आकार घेतल्यानंतर, ते साच्यातून काढून टाकावे लागते. या छिद्राशिवाय, खुर्ची साच्यापासून वेगळे करणे कठीण होऊ शकते आणि तुटण्यास देखील कारणीभूत ठरू शकते. छिद्रामुळे खुर्ची साच्यातून काढून टाकणे सोपे होते आणि उत्पादन प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित राहते. याचा अर्थ असा की छिद्र केवळ डिझाइन घटकच नाही तर उत्पादनात एक महत्त्वाचा घटक देखील आहे.

वजन आणि खर्चात बचत

सामान्य प्लास्टिक खुर्ची बनवण्यासाठी जितके जास्त प्लास्टिक वापरले जाते तितके तिचे वजन आणि खर्च जास्त असतो. मागच्या बाजूला एक लहान छिद्र एकूण प्लास्टिकचा वापर किंचित कमी करते. ही बचत क्षुल्लक वाटू शकते, परंतु जेव्हा लाखो खुर्च्या एकाच वेळी तयार केल्या जातात तेव्हा हा छोटासा फरक उत्पादन खर्चात लक्षणीयरीत्या कमी करतो. शिवाय, खुर्च्यांचे हलके वजन त्यांना वाहून नेणे आणि वाहतूक करणे सोपे करते. म्हणूनच प्लास्टिक खुर्च्या सर्वत्र आरामात वापरल्या जातात.

बसण्याची सोय आणि हवेचा प्रवाह

प्लास्टिकच्या खुर्चीवर बराच वेळ बसल्याने अनेकदा पाठीवर घाम येतो. हे हवेच्या प्रवेशाच्या अभावामुळे होते. खुर्चीच्या मागील बाजूस असलेले छिद्र हवेचा प्रवाह राखते, ज्यामुळे बसलेली व्यक्ती अधिक आरामदायक होते. याचा अर्थ असा की हे छिद्र केवळ उत्पादन आणि साठवणुकीसाठीच नाही तर वापरकर्त्याच्या सोयीसाठी देखील महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच प्लास्टिकच्या खुर्च्या उष्ण आणि दमट हवामानातही बसण्यास तुलनेने आरामदायक असतात.

ड्रेनेज

समजा खुर्चीवर पाणी सांडले किंवा पावसात बाहेर सोडले. छिद्राशिवाय, पाणी साचेल आणि बसणे अस्वस्थ करेल. तथापि, छिद्रामुळे पाणी सहज वाहून जाते, ज्यामुळे खुर्ची लवकर सुकते. हे छोटेसे वैशिष्ट्य खुर्चीची देखभाल करणे सोपे आणि अधिक टिकाऊ बनवते.

