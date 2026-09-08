/पीठ भिजवल्यानंतर लगेच चपात्या कराव्यात की नाही? मऊ, लुसलुशीत पोळ्यांसाठी जाणून घ्या योग्य पद्धत

घरच्या जेवणात चपातीला वेगळंच महत्त्व आहे. भाजी, आमटी, भातासोबत मऊ आणि गरमागरम पोळी मिळाली की जेवणाची मजाच काही और असते. मात्र पोळ्या मऊ होण्यासाठी फक्त पीठ योग्य पद्धतीने मळणं पुरेसं आहे का? की पीठ मळल्यानंतर काही वेळ झाकून ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे? पूर्वी आजी-आई पीठ मळल्यानंतर लगेच पोळ्या करत नसत. पीठ काही वेळ झाकून ठेवून मग त्याच्या गोळ्या करत. ही पद्धत केवळ परंपरेचा भाग नव्हती तर त्यामागे पीठाची रचना आणि त्यातील पाणी व्यवस्थित मिसळण्याशी संबंधित काही कारणं आहेत.
पीठ मळून झाल्यावर लगेच गोळा करून चपाती लाटायला सुरुवात केली, तर पीठ तुलनेने घट्ट आणि कमी लवचिक वाटू शकतं. त्यामुळे पोळी लाटताना कडा तुटणे, पीठ फाटणे किंवा पोळी नीट गोल न होणे अशा अडचणी येऊ शकतात. याचं एक कारण म्हणजे गव्हाच्या पिठातील कणांना पाणी व्यवस्थित शोषून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. पीठाला विश्रांती दिल्यानंतर त्यातील ओलावा अधिक समान पद्धतीने पसरतो आणि पीठ हाताळायला सोपं होतं. तसंच, पीठ योग्य प्रकारे मळलेलं नसेल किंवा पोळी पुरेशी शेकली गेली नसेल, तर ती थंड झाल्यावर कडक होण्याची शक्यता वाढते.
पीठ काही वेळ भिजवून ठेवण्यामुळे त्यातील पाणी व्यवस्थित मिसळतं आणि पीठाची रचना बदलते. त्यामुळे पोळीची पोत सुधारते आणि ती खाण्यास अधिक सहज वाटू शकते. मात्र केवळ 15-20 मिनिटं पीठ ठेवले म्हणून गॅस, पोटफुगी किंवा पचनाच्या सर्व समस्या दूर होतात, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. पचनावर पोळीचं प्रमाण, एकूण आहार, तंतुमय पदार्थांचं सेवन आणि व्यक्तीची स्वतःची पचनक्षमता अशा अनेक गोष्टींचा परिणाम होतो.
पीठ मळल्यानंतर लगेच चपात्या करण्याऐवजी 15-20 मिनिटं झाकून ठेवणं हा अधिक चांगला पर्याय आहे. या छोट्याशा विश्रांतीमुळे पीठ मऊ आणि लवचिक होतं, चपाती लाटणं सोपं जातं आणि योग्य पद्धतीने शेकल्यास त्या मऊ व छान फुलण्यास मदत होते. पुढच्या वेळी पीठ मळल्यानंतर लगेच पोळ्या करण्याची घाई करू नका.