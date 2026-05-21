/शाळेच्या बसचा रंग पिवळाच का असतो? कारण पालकांना माहितच हवं

Amazing Facts : तुम्ही सोशल मीडियावर विविध गोष्टींबद्दल अनेक अनोखी तथ्ये वाचली असतील. पण या वेळी, आम्ही तुम्हाला स्कूल बसेसबद्दल एक खास तथ्य सांगणार आहोत.
तुम्ही कदाचित दररोज सकाळी तुमच्या परिसरात स्कूल बसेस येताना पाहिल्या असतील. स्कूल बसेस मुलांसाठी सोयीस्कर आणि सुरक्षित अशा बनवलेल्या असतात. वेगवेगळ्या स्कूल बसेसमध्ये तुम्हाला फक्त शाळेचे नाव किंवा त्या बनवणाऱ्या कंपनीचा फरक जाणवेल. तथापि, प्रत्येक स्कूल बसचे एक समान वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा रंग. तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की स्कूल बसेस पिवळ्या का असतात? जर पडला नसेल, तर आम्ही आज त्या प्रश्नाचे उत्तर देऊ.
स्कूल बसेससाठी अनेक मानके निश्चित केलेली आहेत. स्कूल बस साधारणपणे पिवळ्या रंगाची असावी. त्यात सीट बेल्ट, जास्त दृश्यमानता असलेल्या खिडक्या आणि मुलांसाठी सोयीस्कर आसनव्यवस्था यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील असावीत. बसची एर्गोनॉमिक रचना आणि सुधारित सस्पेंशन प्रणाली मुलांना आराम देत असल्यामुळे, या वैशिष्ट्यांची देखील खात्री केली जाते.
सोशल मीडियावरील व्हायरल दाव्यांनुसार, स्कूल बसेसना पिवळा रंग देण्याची परंपरा अमेरिकेत 1939 पासून सुरू झाली. एका भारतीय कार उत्पादक कंपनीचा दावा आहे की, पिवळ्या स्कूल बसचे जनक मानले जाणारे डॉ. फ्रँक सायर यांनी एक परिषद आयोजित केली होती, जिथे शिक्षणतज्ज्ञ आणि वाहतूक तज्ज्ञ शालेय वाहतुकीच्या सुरक्षिततेवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. या परिषदेदरम्यान, स्कूल बसेससाठी पिवळा रंग अधिकृत रंग म्हणून निवडण्यात आला.
विशेष म्हणजे, पिवळा रंग डोळ्यांना सर्वात सहज दिसणारा रंग आहे. अनेक अभ्यासांमधून हे सिद्ध झाले आहे की, पिवळा रंग इतर कोणत्याही रंगापेक्षा अधिक सहज दिसतो. तो लाल किंवा इतर कोणत्याही रंगापेक्षा जास्त दिसतो, विशेषतः सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळी, जेव्हा मुले शाळेत ये-जा करण्यासाठी सर्वाधिक प्रवास करतात. शिवाय, वाहतूक सिग्नलमध्येही पिवळ्या रंगाचा वापर केला जातो, जिथे पिवळा दिवा चालकांना वेग कमी करण्याचा संकेत देतो. सावधगिरी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित असलेला हा रंग स्कूल बसेससाठी अगदी योग्य आहे, कारण तो चालकांना संकेत देतो की बसला ओव्हरटेक करताना किंवा तिच्या बाजूने गाडी चालवताना त्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.