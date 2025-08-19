Why should we hire you? Salary Expectations काय? या प्रश्नांना काय उत्तरं द्यावी? Bill Gates यांनी सांगितलं सिक्रेट

Why Should We Hire You Bill Gates Answers Basic Interview Questions: मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स हे अनेक वर्ष जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जात होते. आजही ते जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत आहेत. पहिली नोकरी शोधत असताना कॉलेजमधून बाहेर पडलेला हा तरुण जिद्दीच्या जोरावर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर झाला. अगदी शून्यातून विश्व उभं करताना बिल गेट्स यांनी अनेक भूमिका बजावल्या आणि त्या भूमिकांमधील जबाबदारी अगदी उत्तमरित्या पार पाडली. हल्लीच्या धर-सोड वृत्तीच्या कॉर्परेट कल्चरमध्ये नोकऱ्यांच्या संधी आजमावताना विचारल्या जाणाऱ्या काही ठराविक प्रश्नांना कशी उत्तरं द्यावीत याबद्दलचं मार्गदर्शन गेट्स यांनी एका मुलाखतीत केलं.
2020 साली, एनबीए स्टार स्टीफन करीच्या 'स्टेट ऑफ इन्स्पिरेशन' या यूट्यूब सिरीजदरम्यान गेट्स यांनी मुलाखत दिली होती. यावेळी त्यांना, "आम्ही तुम्हाला का कामावर ठेवावे?" (“Why should we hire you?") आणि "तुमच्या पगाराच्या अपेक्षा काय आहेत?" (“What are your salary expectations?") यासारख्या प्रश्नांची उत्तरंही दिली.
आम्ही तुम्हाला का कामावर ठेवावे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना गेट्स यांनी आपल्याला कोडिंगच्या आवडतं असा उल्लेख केला. तसेच आपल्याला कंपनीने कामावर घेतल्यास आपण कसं कोडिंग करु शकतो याबद्दल सांगितलं. "मी लिहिलेले कोड पहा. मी कोणत्याही शिकवणीत घेतलेल्या शिक्षणापेक्षा अधी सॉफ्टवेअर प्रोग्राम लिहितो. मला वाटते की मी कालांतराने यात माहीर झालो आहे. म्हणून मी याबद्दल किती महत्त्वाकांक्षी आहे ते पहावे आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा," असं 'इंडिया टुडे'ने वृत्त दिले आहे.
"मला वाटते की मी लोकांसोबत चांगले काम करू शकतो. मी त्यांच्या कोडवर थोडी कठोर टीका करू शकतो, पण एकंदरीत, मला एका टीममध्ये राहायला आवडते. मला महत्त्वाकांक्षी ध्येये आवडतात. भविष्य कसे घडवायचे याचा विचार करायला मला आवडते. सॉफ्टवेअर छान आहे आणि मला त्यात सहभागी व्हायचे आहे," असं उत्तर गेट्स यांनी दिले.
तुमच्या कोणती कमतरता आहे? असे विचारले असता बिल गेट्स यांनी, मी गोष्टी विकण्यात किंवा मार्केटिंगमध्ये नैसर्गिकरित्या चांगला नव्हतो, असं सांगितलं. "मात्र उत्पादन निर्मिती आणि उत्पादनासंदर्भातील सचोटीबद्ध निर्देश यावर लक्ष केंद्रित करता येईल का यावर मी भर दिला," असं गेट्स यांनी स्पष्ट केलं.
जोपर्यंत तुम्ही कंपनीला काय देऊ शकता हे अगदी स्पष्टपणे सांगता तोपर्यंत तुम्हाला फार टेन्शन घेण्याची गरज नाही असं गेट्स यांच्या बोलण्यावरुन दिसून येतं. मुलाखतीत मोकळेपणा दाखवल्याने तुम्ही अधिक आत्मविश्वासू दिसू शकता हे गेट्स यांच्या उत्तरावरुन स्पष्ट होतं.
पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा मुलाखत देणारे अस्वस्थ होतात आणि स्पष्टपणे बोलायला घाबरतात. या प्रश्नालाही बील गेट्स यांनी हुशारीने प्रश्नाचे उत्तर दिले. "मला आशा आहे की पर्यायी पॅकेज चांगले असेल. मी जोखीम घेण्यास सक्षम आहे आणि मला वाटते की कंपनीचे भविष्य उत्तम आहे, म्हणूनच मी पगार म्हणून रोख भरपाईपेक्षा स्टॉक पर्याय मिळवणे पसंत करतो. मी ऐकले आहे की इतर काहीकंपन्या खूप पैसे देत आहेत. मात्र त्या माझ्याशी निष्पक्षपणे वागतात आणि पर्यायांवर भर देताना दिसल्या," असं उत्तर गेट्स यांनी दिलं.
बिल गेट्स यांनी कोणत्या मुलाखतीत नोकरीच्या प्रश्नांवर उत्तरे दिली?
बिल गेट्स यांनी 2020 मध्ये NBA स्टार स्टीफन करी यांच्या ‘स्टेट ऑफ इन्स्पिरेशन’ या यूट्यूब सिरीजमधील मुलाखतीत नोकरीशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे दिली.
बिल गेट्स यांना कोणते प्रश्न विचारण्यात आले?
त्यांना खालील दोन प्रमुख प्रश्न विचारण्यात आले:
> “आम्ही तुम्हाला का कामावर ठेवावे?” (Why should we hire you?)
> “तुमच्या पगाराच्या अपेक्षा काय आहेत?” (What are your salary expectations?)
> तसेच, त्यांना “तुमची कोणती कमतरता आहे?” हा प्रश्नही विचारण्यात आला.
बिल गेट्स यांनी कोणत्या गोष्टीवर भर दिला?
गेट्स यांनी कोडिंगमधील त्यांची आवड, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधील कौशल्य, आणि टीमवर्कवर भर दिला. त्यांनी उत्पादन निर्मिती आणि सचोटीवर लक्ष केंद्रित केल्याचे सांगितले, ज्यामुळे त्यांना मायक्रोसॉफ्टच्या यशात मोठा वाटा मिळाला.