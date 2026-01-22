पायांच्या बोटांना झिणझिण्या येऊन ती काळी पडतायत? ही साधी थंडी नाही, डॉक्टरांनी दिला 'या' भयंकर आजाराचा इशारा!

हिवाळ्याचा काळ आरोग्यासाठी चांगला मानला जातो, पण या थंड वातावरणात पायांची योग्य काळजी न घेतल्यास गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. पायांत झिणझिण्या येणे, वेदना होणे किंवा रंग बदलणे ही लक्षणे दुर्लक्षित न करता वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. योग्य काळजी आणि थोडीशी सतर्कता ठेवल्यास हिवाळ्यातही पाय निरोगी ठेवता येतात.
पायांची हिवाळ्यात काळजी का गरजेची आहे?
हिवाळ्याचा गारवा एकीकडे आरोग्यासाठी फायदेशीर वाटतो, पण दुसरीकडे तो पायांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो. डॉक्टरांच्या मते, या काळात विशेषतः डायबिटीज असलेले, धूम्रपान किंवा तंबाखू सेवन करणारे लोक अधिक धोक्यात असतात. थंडीमुळे पायांतील लहान रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि रक्तप्रवाह कमी होतो. त्यामुळे पायांत झिणझिण्या येणे, बोटांचा रंग बदलणे किंवा वेदना जाणवणे अशा तक्रारी वाढतात. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढे गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते.
डायबिटीज रुग्णांसाठी विशेष धोका
मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये आधीच रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण झालेले असतात. हिवाळ्यात थंडी वाढल्यावर ही समस्या अधिक तीव्र होते. पायांच्या बोटांना पुरेसा रक्तपुरवठा न झाल्यास ती काळी पडू शकतात, जे धोक्याचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे डायबिटीज रुग्णांनी पाय स्वच्छ व कोरडे ठेवणे, दररोज पाय तपासणे आणि कोणतीही जखम किंवा रंगबदल दिसताच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे खूप गरजेचे आहे.
धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी इशारा
सिगारेट, हुक्का किंवा तंबाखू सेवन करणाऱ्यांच्या पायांतील रक्तवाहिन्या थंडीमध्ये अधिक आकुंचन पावतात. यामुळे रक्तप्रवाह बिघडतो आणि पायांच्या बोटांमध्ये वेदना, लालसरपणा किंवा सतत झिणझिण्या जाणवतात. वेळेवर लक्ष न दिल्यास जखमा होऊ शकतात किंवा मांस खराब होण्याचा धोका वाढतो. वैद्यकीय भाषेत याला बर्गर डिसीजशी जोडले जाते, जी प्रामुख्याने धूम्रपान करणाऱ्यांमध्ये आढळते.
इतर आजार आणि हिवाळा
वैस्कुलाइटिस असलेल्या रुग्णांमध्ये रक्तवाहिन्यांना सूज येते. थंडीमध्ये रक्त गोठण्याचा धोका वाढतो आणि पायांच्या ऊतींना नुकसान होऊ शकते. तसेच रेनाड्स रोग असलेल्या लोकांमध्ये थंडीत पायांचा रंग आधी पांढरा, मग निळा आणि नंतर लाल होतो. ही समस्या वारंवार झाल्यास खोल जखमा निर्माण होऊ शकतात.
हिवाळ्यात पायांची काळजी कशी घ्यावी?
हिवाळ्यात कधीही अनवाणी चालू नयेत, विशेषतः ओलसर गवतावर. नेहमी सुती किंवा ऊनी मोजे वापरावेत. हीटर किंवा गरम पाण्याची पिशवी थेट पायांना लावू नये. दररोज 5-6 किलोमीटर चालणे रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरते. तंबाखूचे सेवन पूर्णपणे टाळावे. पायांत तीव्र वेदना, सुन्नपणा किंवा काळेपणा दिसल्यास त्वरित तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. योग्य काळजी घेतल्यास हिवाळ्यातही पाय निरोगी राहू शकतात.