हिवाळ्यात त्वचेसह केसांचीही काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. यासाठी तुम्ही एरंडेल, रोजमेरीचे तेल, कोरफडीचा गर वापरून केसांना नैसर्गिकरित्या पोषण देऊ शकता.  

Updated: Nov 14, 2025, 08:50 PM IST
हिवाळ्यात केस कोरडे झाले आहेत? या घरगुती उपायांनी होतील मऊ आणि चमकदार

Winter Hair Care Tips : हिवाळ्यात ज्याप्रमाणे त्वचेची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते, त्याचप्रमाणे केसांचीही काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या ऋतूत थंड आणि कोरडी हवा केसांमधील ओलावा शोषून घेते. ज्यामुळे केस खराब होऊन कोरडे, निस्तेज आणि ठिसूळ दिसू लागतात. कोरडेपणामुळे केसांच्या मुळांशी कोंडा जमा होतो. यामुळे बऱ्याचवेळा डोक्यामध्ये खाज येणे, इन्फेक्शन होणे यांसारख्या समस्या उद्धवतात. शिवाय केसांची मुळे कमकुवत होऊन केस गळू लागतात.

थंडीमध्ये केस का खराब होतात? 

थंडीमध्ये सूर्यप्रकाशाची कमतरता असते. यामुळे केसांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले व्हिटॅमिन डी चे पोषण अपुरे पडते. तसेच या दिवसात अंघोळीसाठी गरम पाण्याचा वापर केला जातो. ज्यामुळे टाळुवरील नैसर्गिक तेल कमी होऊ लागते आणि केस आणखी कोरडे होतात. हे सर्व टाळण्यासाठी स्त्रिया अनेक महागडे प्रोडक्ट्स वापरतात. पण काहीवेळा या प्रोडक्ट्समधील केमिकल्समुळे केसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता देखील असते. म्हणूनच थंडीच्या दिवसात केसांची योग्य प्रकारे काळजी घेणे महत्त्वाचे असते. 

 

 

एरंडेल आणि रोजमेरीचे तेल:

केसांमधील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी तुम्ही एरंडेल किंवा रोजमेरीचे तेल वापरू शकता. या तेलात थोड्या प्रमाणात खोबरेल तेल किंवा बदामाचे तेल मिसळल्याने केसांसाठी ते अधिक फायदेशीर ठरते. एरंडेल तेलामध्ये ओमेगा-3 फॅटीअॅसिड आणि रिकिनोलेइक अॅसिड असते जे केसांच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरते. तसेच खोबरेल तेलामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीफंगल गुणधर्म असतात जे कोंडा कमी करण्यास मदत करतात.  
  

कोरफडीचा गर:

कोरफडीचा गर केसांसाठी फायदेशीर ठरतो. खोबरेल तेलाप्रमाणे कोरफडीचा गर देखील केसांमधील ओलावा टिकवून ठेवतो आणि केसांना नैसर्गिकरित्या मॉइश्चराईझ करतो. यामुळे केस मऊ होतात आणि चमकदार दिसतात. कोरफडीमध्ये प्रोटीओलाइटिक एन्झाईम्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात, जे केस गळणे कमी करून केसांची वाढ होण्यास मदत करतात. कोरफडीचा गर खोबरेल तेलात मिसळून तुम्ही हेअर मास्क तयार करू शकता. हा मास्क कमीतकमी 30 मिनिटे केसांवर लावून ठेवा आणि नंतर केस स्वच्छ धुवून घ्या. 

 

योग्य आहार घेणे आवश्यक : 
याचसोबत केसांना आतून पोषण मिळणेही अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात अंडी, पालेभाज्या, मासे, शेंगा, ड्रायफ्रूट्स आणि फळांचा समावेश करू शकता. शिवाय केस धुताना सल्फेट नसलेला आणि सौम्य शॅम्पूचा वापर केला पाहिजे. जास्त तणावामुळे देखील केस गळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ध्यान किंवा इतर तणावमुक्त तंत्रांचा वापर करा. 

