Marathi News
Matar Kachori Recipe in Marathi: हिवाळ्यातील गरमागरम, मसालेदार आणि कुरकुरीत स्नॅक म्हणजे मटार कचोरी! आता बाजारात भरपूर प्रमाणत मटार आला आहे त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 11:23 AM IST
Matar Kachori Recipe: थंडीत बनवा गरमागरम, मसालेदार आणि कुरकुरीत मटार कचोरी! जाणून घ्या बनवण्याची सोपी रेसिपी
How To Make matar kachori At Home

How To Make matar kachori  At Home : मटार कचोरी ही राजस्थान आणि उत्तर भारतातील अत्यंत लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आहे. ती गरमागरम चहा किंवा कॉफीसोबत खाल्ल्यास अनुभव अजूनच गोड होतो. मटार कचोरी म्हणजे हलकी खमंग, कुरकुरीत बाहेरील आवरण आणि मसालेदार मटार भरण्याचा संयोग. हिवाळ्याच्या थंडीत खास करून गरमागरम मटार कचोरीची मजा काही औरच असते. ही कचोरी फक्त स्नॅक म्हणूनच नाही, तर पार्टीसाठी किंवा खास प्रसंगी बनवायला देखील उत्तम असते. कचोरीची खासियत म्हणजे ती ताज्या मटार आणि मसाल्यांनी भरलेली असते, जी आता हिवाळ्यात सहज उपलब्ध होते. यामध्ये हळद, धणे, जिरे, हिंग, लाल तिखट आणि मीठ यांचा योग्य समतोल चवीला उत्तम समृद्धी देतो. कचोरी तयार करताना जास्त तेल शोषत नाहीत याची काळजी घेतल्यास त्या हलक्या पण कुरकुरीत बनतात.

लागणारे साहित्य (कचोरीसाठी) 

  • मैदा – २ कप
  • बेसन – २ टेबलस्पून
  • हळद – १/४ टीस्पून
  • मीठ – चवीप्रमाणे
  • तेल – २ टेबलस्पून (मैद्यात मिसळण्यासाठी)
  • पाणी – गरजेनुसार (कणिक मळण्यासाठी)

स्टफिंगसाठी लागणारे साहित्य 

  • मटार (थोडेसे उकडलेले) – १ कप
  • बारीक चिरलेली कांदा – १ मध्यम
  • हिरवी मिरची – २-३ (बारीक चिरून)
  • आले-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून
  • जिरे – १/२ टीस्पून
  • धणे पावडर – १/२ टीस्पून
  • लाल तिखट – १/२ टीस्पून (आवडीनुसार कमी-जास्त करा)
  • हळद – १/४ टीस्पून
  • मीठ – चवीप्रमाणे
  • तेल – १ टेबलस्पून (भरण्यासाठी)
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी

तळण्यासाठी लागणारे साहित्य 

  • तेल किंवा तूप – पुरेसे

कशी बनवायची मटार कचोरी? 

एका मोठ्या वाडग्यात मैदा, बेसन, हळद, मीठ आणि तेल घालून चांगले मिसळा.

थोडे थोडे पाणी घालून मऊ पण घट्टसर कणिक मळून घ्या.

कणिक झाकून २०-३० मिनिटांसाठी बाजूला ठेवा.

एका पॅनमध्ये तेल गरम करा. त्यात जिरे, कांदा आणि हिरवी मिरची घालून थोडे परता.

त्यात आले-लसूण पेस्ट घाला आणि सुगंध आल्यावर उकडलेले मटार टाका.

हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ टाका. चांगले मिसळा आणि २-३ मिनिटे शिजवा.

गॅस बंद करून त्यात कोथिंबीर मिसळा. भरणा थंड होऊ द्या.

मळलेली कणिक लहान बॉल्समध्ये विभागा.

प्रत्येक बॉल चपटी करून आत मटाराचे मिश्रण ठेवा.

कणिक नीट झाकून गोल किंवा थोडीसर फुलकी आकार द्या.

एका कढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर कचोरी तळा.

दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

कशी करायची सर्व्हिंग? 

गरमागरम मटार कचोरी कोथिंबीर चटणी किंवा गोड-तिखट आंबट चटणी किंवा अगदी टोमॅटो सॉससोबतही देऊ शकता. यासोबत मसालेदार चहा सर्व्ह करायला विसरू नका.

टीप्स:

कचोरी हलकी आणि कुरकुरीत होण्यासाठी तेल फक्त गरम करून मध्यम आचेवर तळावे.

भरणा आधी चांगला थंड झाल्यावर कचोरीत भरा, तर कचोरी फुटत नाही.

आवडीनुसार मटाराला थोडे मिरची पावडर आणि गोडा चाट मसाला देखील घालू शकता.

मटार कचोरी  ही फक्त स्नॅक नाही, तर एक असा स्वादिष्ट अनुभव आहे, जो प्रत्येकाला थंड हिवाळ्यात किंवा खास प्रसंगी आनंद देतो. 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

