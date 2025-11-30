Matar Kachori Recipe: थंडीत बनवा गरमागरम, मसालेदार आणि कुरकुरीत मटार कचोरी! जाणून घ्या बनवण्याची सोपी रेसिपी

How To Make matar kachori At Home : मटार कचोरी ही राजस्थान आणि उत्तर भारतातील अत्यंत लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आहे. ती गरमागरम चहा किंवा कॉफीसोबत खाल्ल्यास अनुभव अजूनच गोड होतो. मटार कचोरी म्हणजे हलकी खमंग, कुरकुरीत बाहेरील आवरण आणि मसालेदार मटार भरण्याचा संयोग. हिवाळ्याच्या थंडीत खास करून गरमागरम मटार कचोरीची मजा काही औरच असते. ही कचोरी फक्त स्नॅक म्हणूनच नाही, तर पार्टीसाठी किंवा खास प्रसंगी बनवायला देखील उत्तम असते. कचोरीची खासियत म्हणजे ती ताज्या मटार आणि मसाल्यांनी भरलेली असते, जी आता हिवाळ्यात सहज उपलब्ध होते. यामध्ये हळद, धणे, जिरे, हिंग, लाल तिखट आणि मीठ यांचा योग्य समतोल चवीला उत्तम समृद्धी देतो. कचोरी तयार करताना जास्त तेल शोषत नाहीत याची काळजी घेतल्यास त्या हलक्या पण कुरकुरीत बनतात.
एका मोठ्या वाडग्यात मैदा, बेसन, हळद, मीठ आणि तेल घालून चांगले मिसळा.
थोडे थोडे पाणी घालून मऊ पण घट्टसर कणिक मळून घ्या.
कणिक झाकून २०-३० मिनिटांसाठी बाजूला ठेवा.
एका पॅनमध्ये तेल गरम करा. त्यात जिरे, कांदा आणि हिरवी मिरची घालून थोडे परता.
त्यात आले-लसूण पेस्ट घाला आणि सुगंध आल्यावर उकडलेले मटार टाका.
हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ टाका. चांगले मिसळा आणि २-३ मिनिटे शिजवा.
गॅस बंद करून त्यात कोथिंबीर मिसळा. भरणा थंड होऊ द्या.
मळलेली कणिक लहान बॉल्समध्ये विभागा.
प्रत्येक बॉल चपटी करून आत मटाराचे मिश्रण ठेवा.
कणिक नीट झाकून गोल किंवा थोडीसर फुलकी आकार द्या.
एका कढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर कचोरी तळा.
दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
गरमागरम मटार कचोरी कोथिंबीर चटणी किंवा गोड-तिखट आंबट चटणी किंवा अगदी टोमॅटो सॉससोबतही देऊ शकता. यासोबत मसालेदार चहा सर्व्ह करायला विसरू नका.
कचोरी हलकी आणि कुरकुरीत होण्यासाठी तेल फक्त गरम करून मध्यम आचेवर तळावे.
भरणा आधी चांगला थंड झाल्यावर कचोरीत भरा, तर कचोरी फुटत नाही.
आवडीनुसार मटाराला थोडे मिरची पावडर आणि गोडा चाट मसाला देखील घालू शकता.
मटार कचोरी ही फक्त स्नॅक नाही, तर एक असा स्वादिष्ट अनुभव आहे, जो प्रत्येकाला थंड हिवाळ्यात किंवा खास प्रसंगी आनंद देतो.