English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आता थंडीतही मिळेल मऊ आणि चमकदार त्वचा, अशा प्रकारे करा घरच्या घरी स्किनकेअर

पावसाळा संपून आता थंडीला सुरूवात झाली आहे. थंडीमध्ये आपल्या त्वचेला जास्तीत जास्त जपण्याची गरज असते. कारण या ऋुतूत त्वचा ड्राय होणे, सुरकुत्या पडणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी योग्य स्किनकेअर करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. तुम्हाला सुद्धा थंडीमध्ये मऊ आणि चमकदार त्वचा मिळवायची असेल तर या ,सोप्या टिप्स नक्की वाचा. 

Updated: Nov 13, 2025, 02:31 PM IST
आता थंडीतही मिळेल मऊ आणि चमकदार त्वचा, अशा प्रकारे करा घरच्या घरी स्किनकेअर
Winter Skin Care Routine (सौजन्य - फ्रिपिक फोटो वेबसाईट)

inter Skin Care Tips: पावसाळा संपून आता थंडीला सुरूवात झाली आहे. थंडीमध्ये आपल्या त्वचेला जास्तीत जास्त जपण्याची गरज असते. कारण या ऋुतूत त्वचा ड्राय होणे, सुरकुत्या पडणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी योग्य स्किनकेअर करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. तुम्हाला सुद्धा थंडीमध्ये मऊ आणि चमकदार त्वचा मिळवायची असेल तर या ,सोप्या टिप्स नक्की वाचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

करा हे घरगुती उपाय :  

थंडीमध्ये स्त्रिया स्किनकेअरसाठी अनेक महागडे प्रोडक्ट्स वापरत असतात. बऱ्याचवेळी त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. पण तुम्हाला माहीत आहे का? मऊ आणि चमकदार त्वचा मिळवण्यासाठी केवळ महागड्या आणि केमिकल युक्त क्रिम्स नाही तर, त्वचेला आतून पोषण मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी तुम्ही काही घरगुती उपाय करू शकता.

तूप आणि पाण्याचे ड्रिंक :  

रोज सकाळी गरम पाण्यातून तूपाचे सेवन करा. हे ड्रिंक तुमच्या त्वचेच्या आतील टिशूजना खोलवर पोषण देईल. यामुळे त्वचेतील ड्रायनेस कमी होण्यास मदत होते. तूपामध्ये  मोठ्याप्रमाणात अ आणि इ जीवनसत्तवे असतात, जे अँटीऑक्सीडंट्स म्हणून काम करतात. यामुळे त्वचेतील कोलेजन वाढण्यास मदत होते. सोबतच त्वचेचे वृद्धत्वही कमी होते. 

आवळा :  

तसेच रोज एक आवळा खाल्ल्याने शरिरातील त्वचेला आवश्यक असणारे कोलेजन आणि इम्युनिटीची पातळी वाढेल. यामुळे त्वचेला एक नैसर्गिक ग्लो मिळेल. आवळ्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात त्वचेला आवश्यक असलेले विटॅमिन सी असते. जे त्वचेला आतून पोषण देते. तसेच विटॅमिन सी त्वचेतील विषारी पदार्थ बाहेर काढून टाकण्यासही मदत होते. ज्यामुळे त्वचा अधिक उजळ आणि स्वच्छ दिसते. 

ड्राय फ्रूट्स आणि सिझनल फळं :  

याचसोबत तुम्ही तुमच्या आहारात ड्राय फ्रूट्स आणि सिझनल फळं सुद्धा घेऊ शकता. यामुळे देखील त्वचेला योग्य पोषण मिळण्यास मदत होते. बदाम, पिस्ता, खजूर आणि काजू यांसारख्या ड्राय फ्रूट्समध्ये मोठ्याप्रमाणात व्हिटॅमिन ई, ओमेगा-3 फॅटि अॅसिड आणि झिंक यांसारखे पोषक तत्त्वे असतात. ज्यांचे सेवन त्वचेला खुपच फायदेशीर ठरतात   

तिळाचे तेल : 

शिवाय अघोळीनंतर त्वचेला तिळाचे तेल लावणेही फायदेशीर ठरते. तिळाचे तेल त्वचेतील आर्द्रता टिकवून ठेवते व तुमची त्वचा जास्तकाळ मऊ राहते. तिळाच्या तेलात नैसर्गिक SPF गुणधर्म असतात जे सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते. 

महत्त्वाची टीप : थंडीच्या दिवसांत नेहमी कोमट पाण्याने अंघोळ करावी. जास्त गरम पाणी त्वचेला ड्राय करू शकते.

About the Author
Tags:
winter skin care routine for dry skin amla sesame oli ghee

इतर बातम्या

मुलीच्या साखरपुड्यामधील कपड्यांवरील कमेंट्सनी इंदुरीकर महार...

महाराष्ट्र बातम्या