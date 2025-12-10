हिवाळ्यात लोकरीचे कपडे धुताना घ्या 'ही' काळजी, फॉलो करा 'या' सोप्या स्टेप्स

Know how to wash woolen clothes: हिवाळा ऋतू आला की थंड हवेपासून वाचण्यासाठी सर्वजण लोकरीचे कपडे वापरण्यास सुरूवात करतात. यावेळी अनेक फॅशन ब्रँड्सदेखील नवनवीन स्टायलीश कपडे बाजारात आणण्यास सुरूवात करतात. हे हिवाळी कपडे फक्त थंड हवेपासून बचाव करत नाहीत तर आपल्या साधारणशा लुकला अधिक आकर्षक बनवतात. पण बऱ्याचवेळा हे कपडे धुताना खराब होण्याची भिती असते. लोकरी कपडे रोज धुतले तर खराब होतील, त्यावरील धागे विस्कटतील यामुळे लोकरी कपड्यांची काळजी कशी घ्यावी? असा प्रश्न सर्वच गृहिणींनी सतावत असतो. पण तुम्ही या सोप्या स्टेप्स फॉलो केल्या आणि लेखात पुढे सांगितल्याप्रमाणे लोकरीचे कपडे धुताना योग्य काळजी घेतली तर, तुमचे लोकरीचे कपडे लवकर खराब होणार नाही. आणि ते जास्त काळ टिकतील.
लोकरीचे कपडे थंड हवेपासून वाचण्यासाठी तयार केले जातात. त्यात वापरले जाणारे धागे अतिशय मऊ, नाजूक पण उबदार असतात. त्यामुळे हे कपडे धुताना योग्य काळजी न घेतल्यास त्यांचे धागे विस्कटून कपडे खराब होऊ शकतात. लोकरीचे कपडे किंवा स्वेटर, स्कार्फ रोज किंवा आठवड्याने धुणे टाळले पाहिजे. खरे तर लोकरीचे कपडे लवकर मळत नाहीत कारण, स्वेटर घालण्याआधी शर्ट किंवा इतर कपडे घातले जातात. शरीरातील घामाचा दुर्गंध थेट स्वेटर पर्यंत पोहोचत नाही यामुळे स्वेटरचा दुर्गंध येण्याचे प्रमाण फारच कमी होते. तसेच विशेषतः घरातून बाहेर पडताना स्वेटर घातला जातो त्यामुळे स्वेटरवर धुळ बसण्याची शक्यता असते. अशावेळी बाहेरून आल्यावर स्वेटर किंवा इतर लोकरीचे कपडे थोडे झटका. यामुळे कपड्यांवरील धुळ निघून जाईल आणि स्वेटर रोज धुण्याची गरज लागणार नाही.
वापर करून झाल्यावर लोकरीचे कपडे किंवा स्वेटर एखाद्या हवेशीर ठिकाणी ठेवा. यामुळे ते फ्रेश राहतील आणि दुर्गंध येणार नाही. लोकरी कपडे तेव्हाच धुवावेत जेव्हा ते जास्त प्रमाणात मळले असतील किंवा त्यातून दुर्गंध येत असेल. तसेच हे कपडे पाण्याने धुणे टाळा, वॉशिंग मशीनमध्ये धुणे प्रकर्षाने टाळा. याऐवजी कपडे ड्राय क्लीनिंगसाठी देणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
तुम्ही घरच्या घरी देखील लोकरीचे कपडे ड्राय क्लीन करू शकता. यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा:
लोकरी कपड्यांवरील डाग काढणे कठीण होऊन जाते. या कपड्यांचे धागे नाजूक असल्यामुळे ते ब्रशने घासून धुता येत नाहीत. यासाठी तुम्ही बेकिंग सोड्याचा वापर करू शकता:
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकरीचे कपडे किंवा स्वेटर धुण्याआधी त्यावरील लेबल नक्की तपासा. जर लेबलवर हँड वॉश किंवा ड्राय क्लीन लिहिले असे दोन्ही लिहिले असेल, तर तुम्ही थंड पाण्यात सौम्य डिटर्जंट वापरून धुवू शकता. पण लोकर अधिक नाजूक असेल तर ड्राय क्लीनिंगला प्राधान्य द्या.