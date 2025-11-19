दीड वर्षापूर्वी जोडीदाराचा मृत्यू, तरीही त्याच्या बाळाला दिला जन्म; जाणून घ्या कसं झालं हे संभव?

वैद्यकीय शास्त्र किती प्रगती केली आहे याचे एक अलीकडील उदाहरण समोर आले आहे. एका महिलेला तिच्या जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर दीड वर्षानंतरही बाळ झाले. हे चित्रपटातील कथेसारखे वाटेल, परंतु ते खरे आहे. एका विशेष वैद्यकीय तंत्रामुळे हे शक्य झाले. आता प्रश्न उद्भवतो: कोणते तंत्र वापरले गेले आणि संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
2023 साली झालं पतीचं निधन
हे प्रकरण इस्रायलमधील आहे. येथे, ३५ वर्षीय डॉ. हदास लेव्ही यांनी ११ जून २०२५ रोजी एका मुलाला जन्म दिला. महत्त्वाचे म्हणजे, लेव्हीची जोडीदार कॅप्टन नेटनेल सिलबर्ग यांचे दीड वर्ष आधी, १८ डिसेंबर २०२३ रोजी निधन झाले. तरीही, तिने तिच्याच जोडीदारापासून एका मुलाला जन्म दिला.
तंत्रज्ञान समजून घ्या
डॉ. लेव्ही यांनी कॅप्टनच्या मृत्यूनंतर गर्भधारणेसाठी पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीव्हल (पीएसआर) तंत्रज्ञानाचा वापर केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिने या प्रक्रियेत तिच्या जोडीदाराच्या शुक्राणूंचा वापर करण्याची कायदेशीर परवानगी देखील मिळवली.
काय आहे ही टेक्निक?
नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अहवालानुसार, पोस्टमॉर्टम स्पर्म रिट्रीव्हल (पीएमएसआर) ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया आहे जी सहाय्यक पुनरुत्पादक थेरपी (एआरटी) मध्ये नंतर वापरण्यासाठी मृत पुरुषाकडून जिवंत शुक्राणू काढते. त्यानंतर ती महिला आयव्हीएफद्वारे गर्भधारणा करते.
पहिली केस १९८० मध्ये नोंदवण्यात आला
नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अहवालानुसार, पहिला पीएमएसआर केस १९८० मध्ये नोंदवण्यात आला. तेव्हापासून, पीएमएसआर वापरून महिला गर्भवती झाल्या आणि मुलांना जन्म दिला अशा असंख्य प्रकरणांची नोंद झाली आहे. युनायटेड स्टेट्समध्ये या प्रक्रियेसाठी विनंत्या वाढत आहेत आणि त्याचा वापरही वाढत आहे, तरीही ही पद्धत वादग्रस्त राहिली आहे.
शुक्राणू कोण वापरू शकते?
अमेरिकन सोसायटी फॉर रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिनच्या मते, मृत व्यक्तीची लेखी परवानगी उपलब्ध असल्यास, पुनरुत्पादनासाठी मृत्यूनंतर शुक्राणू किंवा अंडी काढणे किंवा वापरणे नैतिकदृष्ट्या न्याय्य आहे. जर अशी लेखी परवानगी उपलब्ध नसेल, तर मृत व्यक्तीच्या जोडीदाराकडून किंवा जोडीदाराकडून विनंती आली तरच मृत्यूनंतर शुक्राणू, अंडी किंवा भ्रूणांचा वापर विचारात घेतला पाहिजे.