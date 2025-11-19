हिवाळ्यात महिलांनी 'अशा' प्रकारे घ्यावी गुप्तांगांची काळजी!

Woman Winter Care Tips : हिवाळ्यात महिला त्वचा आणि केस कोरडे होऊ नयेत म्हणून काळजी घेत असतात. पण हिवाळ्यात गुप्तांगाची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. हिवाळ्यात त्वचेप्रमाणे गुप्तांगांमध्येही कोरडेपणा जाणवतो. यामुळे अस्वस्थता किंवा काहीवेळा संसर्ग होण्याची शक्यता असते. याला 'विंटर वजायना' असे म्हटसे जाते. हे कोरडी हवा आणि घरातील उष्णता यासारख्या पर्यावरणीय घटकांमुळे होते, ज्यामुळे त्वचा आणि श्लेष्मल त्वचा निर्जलीकरण होऊ शकते. त्यामुळे हिवाळ्यात गुप्तांगांची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
हिवाळ्यात थंड हवेतील आर्द्रता शरीरातून गुप्तांगांच्या ऊतींसह ओलावा बाहेर काढते. वातावरणातील थंडाव्यामुळे जास्त प्रमाणात तहान लागत नाही त्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता भासते. ज्यामुळे जळजळ होणे किंवा संसर्ग होण्याची शक्यता असते. याशिवाय हिवाळ्यात सूर्यप्रकाशाचे प्रमाण कमी असते. शरीराला पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळ्याल्याने व्हिटॅमिन डीची पातळी कमी होते. व्हिटॅमिन डी महिलांच्या हार्मोन्स संबंधित चढउतार यामध्ये मोठी भूमिका निभावते.
विंटर वजायनाबाबत समस्या जाणवत असल्यास काही सामान्य लक्षणे दिसून येतात. काहीवेळा अस्वस्थता जाणवणे, खाज सुटणे, जळजळ होणे अशा समस्या उद्भवतात. तसेच वेदना होण्याचीही शक्यता असते. यामुळे गुप्तांगांच्या नाजूक ऊती, सतत लघवी होणे, वारंवार लघुशंका मार्गाचे संसर्ग किंवा यीस्ट संसर्ग एवढेच काय तर बऱ्याचदा हलका रक्तस्त्राव होण्याची देखील शक्यता असते.
शरीर आणि त्वचा हायड्रेटेड राहण्यासाठी भरपूर पाणी प्या. 100% सुती कापडाचे आणि श्वास घेण्यायोग्य असतील असे अंतरवस्त्र वापरा. घट्ट बसणारे, कृत्रिम कपडे जसे की लेगिंग्ज किंवा घट्ट जीन्स घालणे टाळा जे उष्णता आणि ओलावा धरून ठेवू शकतात. ज्यामुळे बॅक्टेरियांचा संपर्क होऊ शकतो. झोपताना सैल कपडे घाला यामुळे हवेचा प्रवाह होऊन गुप्तांगांमध्ये ओलावा राहणार नाही. अंघोळीसाठी किंवा स्वच्छतेसाठी कोमट पाण्याचा वापर करा. गरम पाणी त्वचेतील तेल आणि ओलावा बाहेर टाकते. कोरडेपणा आणि अस्वस्थता कमी करण्यासाठी मॉइश्चरायझरचा वापर करा.
हिरव्या भाज्या, फळे आणि निरोगी चरबी असलेल्या बिया, चिया बिया आणि अक्रोडपासून मिळणारे ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड असलेले संतुलित आहार घेणे फायदेशीर ठरते. साखरयुक्त पदार्थ आणि अल्कोहोलचे जास्त सेवन यामुळे बॅक्टेरिया संतुलन बिघडू शकते. यामुळे यीस्ट इन्फेक्शन आणि यूटीआयचा धोका वाढू शकते. शिवाय दही, केफिर आणि आंबवलेल्या भाज्यांसारखे प्रोबायोटिकयुक्त पदार्थ देखील उपयुक्त ठरू शकते.
जर सतत तीव्र कोरडेपणा, असामान्य स्त्राव, रक्तस्त्राव, वारंवार संसर्ग होत असतील तर ते हार्मोनल बदल तसेच काही औषधे यावर उपयुक्त ठरतात. मात्र यामागे काही व्याधीही कारणीभूत असू शकतात, ज्यामुळं स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा आरोग्यसेविकांचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
