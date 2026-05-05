World Asthma Day: उन्हाळ्यात दम्याचा झटका येण्याचा धोका जास्त? जाणून घ्या 4-4-4 चा नियम, होईल फायदा

World Asthma Day 2026: आज जागतिक दमा दिन 5 मे रोजी साजरा केला जात आहे. या गंभीर श्वसनविकाराबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि रुग्णांची काळजी सुधारण्यासाठी दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी जागतिक दमा दिन साजरा केला जातो.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 5, 2026, 07:58 AM IST
Photo Credit: Freepik

World Asthma Day 2026, 4-4-4 Rule: आज जागतिक दमा दिन जगभरात साजरा केला जात आहे. जगभरात या आजाराचे रुग्ण आहेत. हा आजार गंभीर स्वरूपाचा आहे कारण हा आजार स्वशना रिलेटेड आहे. त्यामुळे या आजाराकडे लक्ष देणे, उपाय करणे फार महत्त्वाचे आहे. अनेक लोक या आजरसोबत आपलं आयुष्य जगत आहेत. दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी जागतिक अस्थमा दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे अस्थमा या दीर्घकालीन श्वसनविकाराबद्दल जागरूकता वाढवणे, तसेच रुग्णांना योग्य उपचार आणि जीवनशैलीद्वारे आजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. अस्थमा हा फुफ्फुसांशी संबंधित आजार असून श्वसनमार्गांमध्ये सूज आणि आकुंचन निर्माण करतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास, घरघर, खोकला आणि छातीत जडपणा जाणवतो. योग्य काळजी घेतली नाही तर हा आजार गंभीर रूप धारण करू शकतो.

उन्हाळा आणि अस्थमा: गैरसमज आणि वास्तव?

बहुतेकांना वाटतं की अस्थमा हा फक्त थंडीच्या दिवसांतच जास्त त्रास देतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. वाढते तापमान, प्रदूषण आणि वातावरणातील बदल यांमुळे उन्हाळ्यातही अस्थमा अटॅकचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. उन्हाळ्यात हवेत ओझोन आणि सूक्ष्म प्रदूषक कणांचे प्रमाण वाढते. हे घटक श्वसनमार्गांना त्रास देतात आणि त्यामध्ये सूज वाढवतात. त्याशिवाय, उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) होऊ शकते, ज्यामुळे श्वसनमार्गातील म्युकस घट्ट होतो आणि श्वास घेणं अधिक कठीण होतं. दमट हवामान (ह्युमिडिटी) देखील अस्थमा रुग्णांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं, कारण त्यामुळे श्वसनमार्ग अधिक संवेदनशील होतात.

याशिवाय, सतत उष्णतेत राहिल्यामुळे थकवा, उष्माघात आणि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम श्वसनावर होतो. त्यामुळेच तज्ज्ञांच्या मते, अस्थमा रुग्णांनी उन्हाळ्यातही तितकीच काळजी घेणं गरजेचं आहे.

अस्थमा रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

उन्हाळ्यात अस्थमा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही साध्या पण प्रभावी उपायांचा अवलंब करता येतो.

  • स्वच्छता राखा: घरातील धूळ, माइट्स आणि बुरशी यांपासून दूर राहा. नियमित साफसफाई करा.
  • एसी/कूलरची देखभाल: यांचे फिल्टर वेळोवेळी स्वच्छ ठेवा, अन्यथा त्यातून धूळ आणि जंतू पसरू शकतात.
  • हायड्रेशन टिकवा: भरपूर पाणी पिणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे म्युकस पातळ राहतो आणि श्वास घेणं सुलभ होतं.
  • बाहेर जाताना काळजी: धूळ, धूर किंवा प्रदूषण असलेल्या ठिकाणी जाताना मास्क वापरा.
  • औषधांचा नियमित वापर: डॉक्टरांनी सांगितलेल्या इनहेलर किंवा औषधांचा वापर वेळेवर करा.
  • ट्रिगर्सपासून दूर रहा: धूर, परफ्यूम, केमिकल्स किंवा परागकण यांसारख्या गोष्टी टाळा.

'4-4-4' नियम महत्त्वाचा! 

अस्थमाचा अचानक अटॅक आल्यास घाबरून जाणं स्वाभाविक आहे. अशा वेळी “4-4-4” नियम उपयोगी ठरतो. काय आहे हा नियम जाणून घेऊयात.

  • 4 पफ इनहेलरचे घ्या: यामुळे श्वसनमार्ग लगेच मोकळे होण्यास मदत होते.
  • प्रत्येक पफनंतर दिर्ग श्वास घ्या: औषध फुफ्फुसांपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचतं.
  • प्रत्येक 4 मिनिटांनी प्रक्रिया पुन्हा करा: लक्षणांमध्ये सुधारणा होईपर्यंत हे सुरू ठेवा.

हा उपाय तात्पुरता आराम देतो, पण परिस्थिती गंभीर असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घेणं आवश्यक आहे.

4-4-4 नियमाचे फायदे

  • सुरुवातीच्या लक्षणांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत
  • भीती कमी करून मानसिक स्थिरता राखण्यास मदत
  • आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःची काळजी घेण्याचा आत्मविश्वास वाढवतो

अस्थमा हा पूर्णपणे बरा होणारा आजार नसला तरी योग्य उपचार, नियमित औषधोपचार आणि निरोगी जीवनशैलीच्या मदतीने तो प्रभावीपणे नियंत्रणात ठेवता येतो. हवामानातील बदल मग थंडी असो किंवा उन्हाळा अस्थमा रुग्णांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. त्यामुळे वर्षभर सतर्क राहणं, ट्रिगर्स ओळखणं आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचं पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

