World Asthma Day: उन्हाळ्यात दम्याचा झटका येण्याचा धोका जास्त? जाणून घ्या 4-4-4 चा नियम, होईल फायदा

World Asthma Day 2026, 4-4-4 Rule: आज जागतिक दमा दिन जगभरात साजरा केला जात आहे. जगभरात या आजाराचे रुग्ण आहेत. हा आजार गंभीर स्वरूपाचा आहे कारण हा आजार स्वशना रिलेटेड आहे. त्यामुळे या आजाराकडे लक्ष देणे, उपाय करणे फार महत्त्वाचे आहे. अनेक लोक या आजरसोबत आपलं आयुष्य जगत आहेत. दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी जागतिक अस्थमा दिन साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे अस्थमा या दीर्घकालीन श्वसनविकाराबद्दल जागरूकता वाढवणे, तसेच रुग्णांना योग्य उपचार आणि जीवनशैलीद्वारे आजार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. अस्थमा हा फुफ्फुसांशी संबंधित आजार असून श्वसनमार्गांमध्ये सूज आणि आकुंचन निर्माण करतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास, घरघर, खोकला आणि छातीत जडपणा जाणवतो. योग्य काळजी घेतली नाही तर हा आजार गंभीर रूप धारण करू शकतो.
बहुतेकांना वाटतं की अस्थमा हा फक्त थंडीच्या दिवसांतच जास्त त्रास देतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. वाढते तापमान, प्रदूषण आणि वातावरणातील बदल यांमुळे उन्हाळ्यातही अस्थमा अटॅकचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. उन्हाळ्यात हवेत ओझोन आणि सूक्ष्म प्रदूषक कणांचे प्रमाण वाढते. हे घटक श्वसनमार्गांना त्रास देतात आणि त्यामध्ये सूज वाढवतात. त्याशिवाय, उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) होऊ शकते, ज्यामुळे श्वसनमार्गातील म्युकस घट्ट होतो आणि श्वास घेणं अधिक कठीण होतं. दमट हवामान (ह्युमिडिटी) देखील अस्थमा रुग्णांसाठी त्रासदायक ठरू शकतं, कारण त्यामुळे श्वसनमार्ग अधिक संवेदनशील होतात.
याशिवाय, सतत उष्णतेत राहिल्यामुळे थकवा, उष्माघात आणि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम श्वसनावर होतो. त्यामुळेच तज्ज्ञांच्या मते, अस्थमा रुग्णांनी उन्हाळ्यातही तितकीच काळजी घेणं गरजेचं आहे.
उन्हाळ्यात अस्थमा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही साध्या पण प्रभावी उपायांचा अवलंब करता येतो.
अस्थमाचा अचानक अटॅक आल्यास घाबरून जाणं स्वाभाविक आहे. अशा वेळी “4-4-4” नियम उपयोगी ठरतो. काय आहे हा नियम जाणून घेऊयात.
हा उपाय तात्पुरता आराम देतो, पण परिस्थिती गंभीर असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घेणं आवश्यक आहे.
अस्थमा हा पूर्णपणे बरा होणारा आजार नसला तरी योग्य उपचार, नियमित औषधोपचार आणि निरोगी जीवनशैलीच्या मदतीने तो प्रभावीपणे नियंत्रणात ठेवता येतो. हवामानातील बदल मग थंडी असो किंवा उन्हाळा अस्थमा रुग्णांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. त्यामुळे वर्षभर सतर्क राहणं, ट्रिगर्स ओळखणं आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचं पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.