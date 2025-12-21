World Meditation Day 2025: मानसिक शांतीसाठी किती वेळ करायला हवे रोज मेडिटेशन? जाणून घ्या योग्य पद्धत

How much time should you meditate daily: वर्ल्ड मेडिटेशन डे (World Meditation Day 2025) हा दिवस दरवर्षी 21 डिसेंबर रोजी जगभरात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) डिसेंबर 2024 मध्ये या दिवसाची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानंतर 'वर्ल्ड मेडिटेशन डे' ला जागतिक स्तरावर मोठ्या उत्साहाने साजरा केले जात आहे. या दिवशी मुख्यतः लोकांना मानसिक शांती, आरोग्य आणि आत्म-जागरूकतेबद्दल जागरूक करण्यात येते. ध्यान केवळ एक आध्यात्मिक किंवा धार्मिक पद्धत नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून देखील याचे अनेक फायदे आहेत.आज आपण जाणून घेऊया की मेडिटेशन किती वेळा करायला हवे आणि त्याची योग्य पद्धत काय आहे.
मेडिटेशनची वेळ ठरवताना, तुमच्या अनुभवावर आणि सुरुवातीच्या पद्धतीवर आधारित विविध मार्गदर्शनपूर्ण पर्याय दिले जात आहे.
जर तुम्ही मेडिटेशन सुरू करत असाल, तर सुरुवातीला खूप वेळ बसण्याचा प्रयत्न करू नका. फक्त 5-10 मिनिटांपासून सुरुवात करा. यामुळे तुमच्या मनाला एकाग्र होण्याची सवय लागेल. नियमितपणा जास्त महत्त्वाचा आहे. रोज 5 मिनिटे करणे हे आठवड्यातून एक तास करण्यापेक्षा अधिक फायदेशीर ठरते.
जेव्हा तुम्हाला बसण्याची सवय लागेल, तेव्हा हळूहळू वेळ वाढवता येईल. मानसिक शांती आणि तणाव कमी करण्यासाठी 15-20 मिनिटांचा वेळ सर्वोत्तम आहे. तुम्ही दोन वेळा 10-10 मिनिटे (सकाळ आणि संध्याकाळ) देखील करू शकता. काही अनुभव असलेल्या लोकांना 30-45 मिनिटे मेडिटेशन करण्याची सवय असते. काही संशोधनांनी सांगितले आहे की, आठ आठवड्यांसाठी दररोज 13-20 मिनिटे मेडिटेशन केल्यास, मनाच्या कार्यक्षमतेत मोठे बदल होतात. काही तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, तुमच्या वयाप्रमाणे कमीत कमी तेवढा वेळ ध्यान करावा (उदाहरणार्थ, 25 वर्षाच्या वयात 25 मिनिटे).
ध्यान हा मानसिक शांती मिळवण्यासाठी, तणाव कमी करण्यासाठी आणि एकाग्रतेसाठी एक उत्तम उपाय आहे. यासाठी विशेष उपकरणाची आवश्यकता नाही, फक्त काही मिनिटे आणि संयम आवश्यक आहे. चला, मग ध्यान करण्याची योग्य पद्धत जाणून घेऊया.
तुम्ही ज्या ठिकाणी ध्यान करणार आहात, ती जागा शांत आणि अशा ठिकाणी असावी जिथे तुम्हाला कोणताही त्रास होणार नाही. सकाळी मेडिटेशन करणे उत्तम मानले जाते, पण तुम्ही आपल्या सोयीप्रमाणे संध्याकाळी किंवा रात्री देखील मेडिटेशन करू शकता.
तुम्ही जमिनीवर सुखासन (पालटी मारून) बसू शकता किंवा कुर्सीवर बसू शकता. शरीर ताणलेले ठेवू नका आणि न जास्त कडक होऊ द्या. हात तुमच्या पायांवर ठेवू शकता (ज्ञान मुद्रा किंवा हातीच्या पोरांवर तोंड असावे). नंतर आपली डोळे हलके बंद करा. गहरी आणि लांब श्वास घ्या आणि हळू हळू सोडवा. आता आपली श्वास घेण्याची नैतिक गती लक्षात ठेवा. श्वास आत जात असताना आणि बाहेर येताना काय होईल हे अनुभव करा.
मेडिटेशनचा अर्थ विचार थांबवणे नाही. जर मनात विचार येतील, तर त्यांना थांबवू नका. त्यांना "ढग" म्हणून पाहा आणि परत आपल्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. सुरुवातीला 5-10 मिनिटे पूर्ण होण्यावर लगेच डोळे उघडू नका. आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाची जाणीव करा. आपले हात एकमेकांवर रगडा आणि ते डोळ्यावर ठेवा, नंतर हळू हळू डोळे उघडा.
Disclaimer: (या लेखात दिलेले टिप्स सामान्य माहितीच्या आधारे दिलेली आहे. कोणतेही बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. Zee 24 Taas कोणत्याही प्रकारच्या दाव्यांच्या प्रमाणीकरणाची पुष्टी करत नाही.)