English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

World Organ Donation Day: मृत्यूनंतर कोणता अवयव किती काळ जिवंत राहतो? जाणून घ्या

World Organ Donation Day 2025: दरवर्षी 13 ऑगस्ट रोजी जागतिक अवयवदान दिन साजरा केला जातो. या खास दिनानिमित्ताने मानवी शरीराचे असे कोणते भाग आहेत जे मृत्यूनंतरही जिवंत राहतात याबद्दल जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 12:56 PM IST
World Organ Donation Day: मृत्यूनंतर कोणता अवयव किती काळ जिवंत राहतो? जाणून घ्या

Human Body Parts: अवयवदान दिन हा दरवर्षी जागतिक पातळीवर साजरा होणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश अवयवदानाबाबत जनजागृती करणे आणि अधिकाधिक लोकांना यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. संयुक्त राष्ट्र अवयव नेटवर्क (UNOS) च्या माहितीनुसार, सध्या सुमारे १ लाखांहून अधिक रुग्णांना जीवन वाचविणाऱ्या अवयव प्रत्यारोपणाची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्ष देणगीदारांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे मागणी आणि उपलब्धता यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या दिवशी लोकांनी देणगीदार होण्याचा संकल्प करावा, अशी प्रेरणा दिली जाते. तसेच, अवयवदान करून इतरांना नवी संजीवनी देणाऱ्या देणगीदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कृतज्ञतेने सलाम केला जातो.

माणसाच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या शरीरातील काही अवयव जिवंत राहतात, हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. काही अवयव तर काही तासच नाही तर अनेक वर्षांपर्यंत कार्यक्षम राहू शकतात. कोणते आहेत हे अवयव चला जाणून घेऊयात. 

6 ते 8 तासांपर्यंत कोणता अवयव जिवंत राहतो?

व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर हृदयाची धडधड थांबते, मेंदूपर्यंत ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होतो, तरीही काही अवयव काही काळ कार्यरत राहतात. डोळे त्यापैकी एक आहेत. मृत्यूनंतर साधारण 6 ते 8 तासांपर्यंत डोळे जिवंत राहतात. त्यामुळे जर कोणी डोळ्यांचे दान केले असेल, तर मृत्यूनंतर 6 तासांच्या आत ते काढणे आवश्यक असते.

'हे' अवयवही थोडा वेळ जिवंत असतात? 

डोळ्यांव्यतिरिक्त हृदय, यकृत (लिव्हर) आणि मूत्रपिंड (किडनी) मृत्यूनंतर काही वेळ कार्यरत राहतात व त्यांचे ट्रान्सप्लांट करता येते. हृदय मृत्यूनंतर साधारण 4 ते 6 तासांपर्यंत प्रत्यारोपणासाठी उपयुक्त राहते. यकृत 8 ते 12 तासांपर्यंत, तर मूत्रपिंड तब्बल 72 तासांपर्यंत कार्यक्षम राहते.

'हे' अवयव वर्षानुवर्षे टिकतात

मृत्यूनंतर त्वचा आणि हाडे जवळपास 5 वर्षांपर्यंत जतन करता येतात. ‘डोनेट लाइफ’ या ऑर्गन डोनेशन संस्थेनुसार, मृत्यूनंतर हार्ट व्हॉल्व (Heart Valve) तब्बल 10 वर्षांपर्यंत जिवंत ठेवता येतो आणि वापरता येतो. ही माहिती पाहून लक्षात येते की, मृत्यूनंतरही माणसाचे काही भाग इतरांच्या जिवाला नवी संजीवनी देऊ शकतात. त्यामुळे आवर्जून अवयव दान करा. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
World Organ Donation Day 2025organgkDo You Know

इतर बातम्या

हेल्दी, हायड्रेटिंग आणि प्रोटीनने भरलेल्या ड्रिंकच्या शोधात...

Lifestyle