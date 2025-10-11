जगातील सर्वात महागडा साबण, 24 कॅरेट सोन्याचा लेप; किंमत ऐकून लोक आंघोळीला घाबरतील!

worlds most expensive soap: आपण दररोज साबणाने हात धुतो, अंघोळ करतो, जो साबण 10-20 रुपयांना सहज उपलब्ध असतो. पण कल्पना करा, जर एका साबणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागले तर? जगातील सर्वात महाग साबणाबद्दल तुम्ही कधी ऐकलंय का? कुठे मिळतो हा साबण? काय आहे यात खास? सविस्तर जाणून घेऊया.
लेबनानच्या त्रिपोली शहरात बनतो. बदर हसन अँड सन्स कंपनी हा हस्तनिर्मित, आलिशान साबण तयार करते, जो विशेष तेल आणि नैसर्गिक सुगंधांनी बनवला जातो. हा साबण संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील निवडक दुकानांमध्ये विकला जातो, तर सर्वात महाग साबण फक्त खास व्यक्तींना आणि जवळच्या पाहुण्यांना भेट म्हणून दिला जातो.
हा अनोखा साबण पहिल्यांदा 2013 मध्ये बनवला गेला आणि कतारच्या प्रथम महिलेला भेट म्हणून देण्यात आला. सुरुवातीला त्याचा आकार पनीरच्या तुकड्यासारखा होता, पण आता त्यात सुधारणा झाली आहे.
कंपनीच्या सीईओने एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये या साबणावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप चढवला होता. बीबीसीच्या अहवालानुसार, सोन्याचा पावडर आणि हीरोमुळे साबणाची पृष्ठभाग खडबडीत वाटतो, पण तो त्वचेला हानी पोहोचवत नाही.
कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा साबण त्वचेला कोमल ठेवतो आणि वापरानंतर इंद्रियांना सुखद अनुभव देतो. विशेष तेल आणि सुगंध यामुळे तो विलक्षण ठरतो.
हा साबण सामान्य बाजारात सहज मिळत नाही. यूएईमधील काही खास दुकानांमध्ये तो विकला जातो, तर सर्वात महाग प्रकार फक्त खास व्यक्तींसाठी राखीव आहे.
सामान्य साबण 10-20 रुपयांना मिळतो, पण या साबणाची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. सोन्याचा लेप आणि प्राकृतिक घटकांमुळे हा साबण आलिशान बनतो.
उत्तर: हा साबण लेबनानच्या त्रिपोली शहरात बदर हसन अँड सन्स कंपनीद्वारे बनवला जातो. हस्तनिर्मित आणि आलिशान, हा साबण विशेष तेल आणि नैसर्गिक सुगंधांनी तयार होतो. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप चढवला जातो, ज्यामुळे तो अनन्य आणि महागडा ठरतो. हा त्वचेला कोमल ठेवतो आणि इंद्रियांना सुखद अनुभव देतो.
उत्तर: हा साबण संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील काही निवडक दुकानांमध्ये विकला जातो. सर्वात महाग प्रकार फक्त खास व्यक्तींना आणि जवळच्या पाहुण्यांना भेट म्हणून दिला जातो. 2013 मध्ये तो पहिल्यांदा कतारच्या प्रथम महिलेला भेट म्हणून देण्यात आला होता.
उत्तर: या साबणाची किंमत लाखोंच्या घरात आहे कारण त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप आणि प्राकृतिक तेल व सुगंध वापरले जातात. सुरुवातीला त्याचा आकार पनीरच्या तुकड्यासारखा होता, पण आता त्यात सुधारणा झाली आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, सोन्याच्या पावडरमुळे त्याची पृष्ठभाग खडबडीत आहे, पण त्वचेला हानी पोहोचत नाही.