worlds most expensive soap:  जर एका साबणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागले तर? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 11, 2025, 10:38 PM IST
जगातील सर्वात महागडा साबण, 24 कॅरेट सोन्याचा लेप; किंमत ऐकून लोक आंघोळीला घाबरतील!
जगातील सर्वात महागडा साबण

worlds most expensive soap: आपण दररोज साबणाने हात धुतो, अंघोळ करतो, जो साबण 10-20 रुपयांना सहज उपलब्ध असतो. पण कल्पना करा, जर एका साबणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागले तर? जगातील सर्वात महाग साबणाबद्दल तुम्ही कधी ऐकलंय का? कुठे मिळतो हा साबण? काय आहे यात खास? सविस्तर जाणून घेऊया.  

कुठे बनतो हा साबण?

लेबनानच्या त्रिपोली शहरात बनतो. बदर हसन अँड सन्स कंपनी हा हस्तनिर्मित, आलिशान साबण तयार करते, जो विशेष तेल आणि नैसर्गिक सुगंधांनी बनवला जातो. हा साबण संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील निवडक दुकानांमध्ये विकला जातो, तर सर्वात महाग साबण फक्त खास व्यक्तींना आणि जवळच्या पाहुण्यांना भेट म्हणून दिला जातो.

सर्वात महाग साबणाचा इतिहास

हा अनोखा साबण पहिल्यांदा 2013 मध्ये बनवला गेला आणि कतारच्या प्रथम महिलेला भेट म्हणून देण्यात आला. सुरुवातीला त्याचा आकार पनीरच्या तुकड्यासारखा होता, पण आता त्यात सुधारणा झाली आहे.

सोन्याचा लेप आणि खास वैशिष्ट्ये

कंपनीच्या सीईओने एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये या साबणावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप चढवला होता. बीबीसीच्या अहवालानुसार, सोन्याचा पावडर आणि हीरोमुळे साबणाची पृष्ठभाग खडबडीत वाटतो, पण तो त्वचेला हानी पोहोचवत नाही.

त्वचेसाठी फायदे

कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा साबण त्वचेला कोमल ठेवतो आणि वापरानंतर इंद्रियांना सुखद अनुभव देतो. विशेष तेल आणि सुगंध यामुळे तो विलक्षण ठरतो.

केवळ निवडकांसाठी उपलब्ध

हा साबण सामान्य बाजारात सहज मिळत नाही. यूएईमधील काही खास दुकानांमध्ये तो विकला जातो, तर सर्वात महाग प्रकार फक्त खास व्यक्तींसाठी राखीव आहे.

लक्झरी साबणाची किंमत

सामान्य साबण 10-20 रुपयांना मिळतो, पण या साबणाची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. सोन्याचा लेप आणि प्राकृतिक घटकांमुळे हा साबण आलिशान बनतो.

FAQ

प्रश्न: जगातील सर्वात महाग साबण कोठे बनवला जातो आणि त्याची खासियत काय आहे?

उत्तर: हा साबण लेबनानच्या त्रिपोली शहरात बदर हसन अँड सन्स कंपनीद्वारे बनवला जातो. हस्तनिर्मित आणि आलिशान, हा साबण विशेष तेल आणि नैसर्गिक सुगंधांनी तयार होतो. त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप चढवला जातो, ज्यामुळे तो अनन्य आणि महागडा ठरतो. हा त्वचेला कोमल ठेवतो आणि इंद्रियांना सुखद अनुभव देतो.

प्रश्न: हा साबण कोणाला मिळतो आणि त्याची विक्री कशी होते?

उत्तर: हा साबण संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील काही निवडक दुकानांमध्ये विकला जातो. सर्वात महाग प्रकार फक्त खास व्यक्तींना आणि जवळच्या पाहुण्यांना भेट म्हणून दिला जातो. 2013 मध्ये तो पहिल्यांदा कतारच्या प्रथम महिलेला भेट म्हणून देण्यात आला होता.

प्रश्न: या साबणाची किंमत इतकी जास्त का आहे आणि त्याचा आकार कसा आहे?

उत्तर: या साबणाची किंमत लाखोंच्या घरात आहे कारण त्यावर 24 कॅरेट सोन्याचा लेप आणि प्राकृतिक तेल व सुगंध वापरले जातात. सुरुवातीला त्याचा आकार पनीरच्या तुकड्यासारखा होता, पण आता त्यात सुधारणा झाली आहे. बीबीसीच्या अहवालानुसार, सोन्याच्या पावडरमुळे त्याची पृष्ठभाग खडबडीत आहे, पण त्वचेला हानी पोहोचत नाही.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

