तुमची मुलेही तुमच्यावर सतत चिडतात का? याला तुम्हीच असू शकता जबाबदार! कारण...

Know Why Your Children's Yell At You: सर्व पालकांची एकच तक्रार असते ती म्हणजे, "आमची मुले आता आमच्यापेक्षाही मोठी झाली आहेत, आमच्यावरच ओरडायला लागली आहेत". बरेच पालक असेही म्हणतात की, "आमची मुले आधी अशी नव्हती, आता त्यांच्या वागण्यात फार बदल झाला आहे". पालक त्यांच्या मुलांच्या उलट बोलण्याला किंवा त्यांच्यावर ओरडण्याला मुलांचा उद्धटपणा समजून मुलांवर आणखीन दबाव आणू लागतात, सतत रोख-टोक करत राहतात, बोल लावत राहतात. काही पालक असाही विचार करतात की, "आता मुले मोठी झाली, त्यांना आपली गरज नाही म्हणून ते आपल्याशी असे वागू लागले आहेत". पण मुलांच्या अशा वागण्यामागे काहीवेळा तुम्हीच जबाबदार असू शकता. बऱ्याचवेळा पालक नकळत काही अशा शुल्लक चुका करतात, ज्याचा मुलांच्या मनावर गंभीर परिणाम होतो, त्यांच्या विचारधारणेत बदल होतात आणि वागणेही बदलते.
अनेक पालकांना नातेवाईकांसमोर किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांसमोर त्यांच्या मुलांच्या चुकांचे पाढे वाचण्याची सवय असते. पालकांना हा एक गमतीचा भाग वाटतो किंवा असे केल्याने मुलांना ते जे काही वागत आहेत त्याची लाज वाटेल आणि ते सुधारतील असे वाटते. पण असे काहीच होत नाही, खरे तर तुमच्या मुलांच्या चुका इतरांसमोर मोजल्याने याची त्यांना लाज तर वाटते पण; त्यांच्या मनात याबद्दल राग निर्माण होतो, इतर लोक आपल्याबद्दल काय विचार करतील? असे त्यांना वाटू लागते. मुलांच्या मनात स्वतःबद्दल न्यूनगंड निर्माण होतो, काहीवेळा ते त्यांचा आत्मविश्वास गमावून बसतात. इतर लोकांसमोर त्यांची खिल्ली उडलवी जातेय असे त्यांना वाटते. म्हणूनच तुमची मुले तुमच्यावर चिडतात.
याशिवाय तुम्ही कितीही म्हटले की, "आम्ही तुलना करत नाही" तरी नकळत तुम्ही तुमच्या मुलांची तुलना करत असता. यामुळे मुले सतत तुमच्या नजरेत चांगले दिसण्याचा, तुम्हाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत राहतात. पण एवढे सगळे करून सुद्धा जेव्हा पालकांकडून मुलांच्या कौतुकाऐवजी केवळ तुलना केली जाते तेव्हा त्यांना दुःख होते. काहीवेळा मुले नैराश्याच्या जाळ्यात अडकण्याचीही शक्यता असते. यामुळे त्यांच्या मनातील तुमच्या बद्दलचा आदर कमी होतो आणि ते तुमच्यावर लहान लहान कारणांवरून चिडू लागतात. बऱ्याचवेळा असेही होते की, मुले आई-वडीलांच्या विरोधात वागू लागतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर दबाव आणला जातो. पण प्रत्येक माणूस हा त्याचे स्वतंत्र विचार घेऊन जन्माला येतो. तुमची मुले प्रत्येक वेळी तुम्ही म्हणाल तसे वागू शकत नाहीत. कुठे न कुठे ते तुमचा विरोध करतीलच. तुम्ही त्यांच्या भावना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
बऱ्याचवेळा असेही होते की, पालक त्यांच्या मुलांच्या भावनांचा आदर करत नाहीत, त्यांचे शब्द गांभीर्याने घेत नाहीत. अशावेळी मुलांना वाटते की, आपल्या आई-वडीलांना आपल्या बद्दल काहीच वाटत नाही, ते आपल्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे पालकांबद्दल मुलांच्या मनात गैरभावना निर्माण होते. याशिवाय पालक अनेकदा मुलांच्या काळजीपोटी सतत त्यांच्यावर कोणत्या न कोणत्या गोष्टींसाठी मनाई करत असतात. असे बसायचे नाही, असे कपडे घालायचे नाही, हे खाऊ नको किंवा सतत प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा मुलांना तुमचा त्यांच्यावर विश्वास नाही असे वाटू लागते. एवढेच काय तर मुलांनी त्यांच्या पालकांसह काही विचार शेअर केले किंवा साधारण गप्पा मारल्या तरी त्यातील काही न काही मुद्दे काढून पालक मुलांना शिकवण देऊ लागतात. यामुळे मुलांना पालकांबद्दल मैत्रिची किंवा खुलेपणाची भावना राहत नाही आणि ते पालकांसोबतचा संवाद कमी करू लागतात.
तुमची मुले तुमच्यापासून दूर जाण्यामागे किंवा तुमच्यावर चिडण्यामागे वरील सर्व मुद्दे कारणीभूत ठरू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक पालकाला याची जाणीव असायला हवी की, मुले आधीपासून काहीच शिकून जन्माला येत नसतात. त्यांच्या पूर्ण आयुष्यात प्रत्येक वळणावर ते काही न काही शिकत असतात. मुलांच्या लहान वयात ते तुमच्या इतके जाणकार आणि समजूतदार कसे असू शकतात? याचा विचार प्रत्येक पालकाने करायला हवा. एवढेच नाहीतर प्रत्येक मुल कसेही असले तरी ते केवळ त्याच्या पालकांना आनंदाचा आणि सोई-सुविधांचा विचार करत असते. पण आई-वडील नेहमी लोक काय बोलतील, लोकांना काय वाटेल याचा विचार करत राहतात आणि त्यांच्या मुलांना गमावतात.