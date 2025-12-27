Sunday Special: 'ही' पनीर घोटाला रेसिपी चाखली तर पावभाजी पण विसराल

Surti Paneer Ghotala racipe: सुरत शहर केवळ हिरे, साड्याच नाही, तर त्याच्या हटके आणि चवदार स्ट्रीट फूडसाठीही ओळखले जाते. सुरतच्या गल्लीबोळात मिळणाऱ्या पदार्थांमध्ये चीजचा भरपूर वापर ही त्या ठिकाणची विशेषता आहे. याच चीजप्रेमातून जन्माला आलेला एक लोकप्रिय पदार्थ म्हणजे सुरत स्पेशल चीज पनीर घोटाळा. नाव जरी थोडं वेगळं आणि मजेशीर असलं, तरी या डिशची चव इतकी जबरदस्त असते की एकदा खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटते. मसालेदार पनीर, भरपूर चीज आणि खास स्पायसी मसाल्यांचा संगम म्हणजेच हा घोटाळा. आज आपण ही खास रेसिपी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहूया.
पनीर घोटाळीची चमचमीत रेसिपी
साहित्य:
पनीर – 250 ग्रॅम (चौकोनी तुकडे)
किसलेले चीज – 1 कप
बटर – 2 टेबलस्पून
तेल – 1 टेबलस्पून
कांदा – 1 बारीक चिरलेला
सिमला मिर्ची - 1 बारीक चिरलेली
टोमॅटो – 2 बारीक चिरलेले
आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
हिरवी मिरची पेस्ट – 1 टीस्पून
लाल तिखट – 1 टीस्पून
धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
गरम मसाला – अर्धा टीस्पून
कसुरी मेथी – अर्धा टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
ताजी क्रीम – 2 टेबलस्पून
कोथिंबीर – गार्निश करण्यासाठी
कृती:
प्रथम कढईत तेल आणि बटर गरम करा. त्यात कांदा घालून गुलाबी होईपर्यंत परता. नंतर आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची पेस्ट घालून मंद आचेवर परतून घ्या. कांदा शिजला की त्यात चिरलेली सिमला मिर्ची पण घाला. आता टोमॅटो घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत शिजवा. त्यात लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि मीठ घाला. मसाला नीट एकजीव झाल्यावर पनीरचे तुकडे टाका. दोन-तीन मिनिटे हलक्या हाताने ढवळा. शेवटी क्रीम, कसुरी मेथी आणि किसलेले चीज घालून सर्व मिश्रण एकत्र करा. चीज वितळल्यानंतर गॅस बंद करा. वरून कोथिंबीर भुरभुरा.
सुरत स्पेशल चीज पनीर घोटाळा ही रेसिपी मसालेदार, क्रीमी आणि चीजी चवीचा परिपूर्ण मेळ आहे. चपाती, नान किंवा बटर रोटीबरोबर ही डिश छान लागते. पाहुण्यांसाठी किंवा वीकेंड स्पेशल जेवणासाठी हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. घरच्या घरी सुरती स्टाइलचा हा घोटाळा तयार करून तुम्हीही चवीचा धमाका अनुभवू शकता.