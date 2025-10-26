English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 26, 2025, 04:45 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 27 October: मंगल गोचरमुळे 5 राशीच्या व्यक्ती होणार धनवान, पाहा कसा असेल ऑक्टोबर महिन्यातील शेवटचा सोमवार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 October 2025 in Marathi: 27 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशींना करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळेल आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशी जाणून घेऊया.

मेष
सोमवारचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा असेल. तुम्हाला धर्मादाय कार्यात रस असेल आणि आर्थिक बाबींमध्ये सतर्क राहावे लागेल. नातेसंबंध जवळ येतील, परंतु लपलेल्या शत्रूंपासून सावध रहा. तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा. काही कामे अपूर्ण राहू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला दुःख होईल. कोणतेही वचन देण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासासोबत नवीन प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त होतील.

वृषभ
 तुम्हाला कामावर मोठी कामगिरी मिळू शकते. व्यवसायात तेजी येईल आणि तुम्हाला नवीन लोक फायदेशीरपणे भेटतील. सरकारी नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे. कौटुंबिक विवाहातील अडथळे दूर होतील. वैयक्तिक बाबींमध्ये बाहेरील सल्ला टाळा.

मिथुन
पद आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला सामाजिक आदर मिळेल. सुख-सुविधा आणि सुख-सुविधा वाढतील. कौटुंबिक मतभेद संपतील. बँकिंग किंवा वित्त क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी दिवस फायदेशीर राहील. महिला मित्रांपासून सावध रहा.

कर्क
आत्मविश्वास उंचावेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि नफ्याच्या संधी निर्माण होतील. नोकरी बदलण्याची चांगली शक्यता आहे. दीर्घकालीन प्रयत्न यशस्वी होतील. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.

सिंह
तुम्हाला अनपेक्षित लाभ मिळू शकतो. तुमच्या कुटुंबाकडून तुम्हाला प्रेम आणि पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. व्यवसायात अनुभवी व्यावसायिकांचा सल्ला घ्या. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
 तुमची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढेल. व्यवसायात नफा होईल. भागीदारी फायदेशीर ठरेल. राजकारणात काम करणाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

तुळ 
सोमवारचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी लपलेल्या शत्रूंपासून सावध रहा. तुमच्या प्रेम जीवनातील गुपिते उघड होऊ शकतात. मित्राच्या आरोग्यामुळे चिंता निर्माण होऊ शकते. धार्मिक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक
सोमवारचा दिवस अनावश्यक वाद टाळा. सरकारी नोकरीच्या तयारीत काही अडथळे येऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. स्पर्धांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या मुलांबद्दल नाराजी वाटू शकते.

धनु
सोमवारी घाईघाईने काही करू नका. तुमच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा. विरोधक तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, परंतु तुमच्या पालकांचे आशीर्वाद तुमच्यासोबत असतील. तुमच्या ज्येष्ठांच्या सल्ल्याचे पालन करा.

मकर
आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या चांगला जाईल. अडकलेले पैसे परत मिळतील. तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रेत किंवा पूजेमध्ये सहभागी व्हाल. तुमच्या इच्छा पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

कुंभ
आत्मविश्वास वाढेल. तुमची जीवनशैली सुधारेल. सहकाऱ्याकडून विश्वासघात होण्याची शक्यता आहे. संतुलित दिनचर्या ठेवा. तुमच्या कुटुंबासोबत तुम्ही आनंददायी वेळ घालवाल.

मीन
सर्जनशील प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. व्यवसायात नफा आणि भागीदारीत यश मिळू शकते. कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. उत्पन्न वाढेल आणि तुम्ही इतरांचा विश्वास संपादन कराल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

