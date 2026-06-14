/भिमाशंकरमध्ये फडणवीसांचा गौप्यस्फोट; उद्धव ठाकरेंच्या पुणे जिल्ह्यातील एकमेव आमदाराला दिलेल्या ‘प्रपोजल’ची चर्चा

श्रीक्षेत्र भिमाशंकर येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे पुणे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार बाबाजी काळे यांच्यासोबत फोटो काढण्याचा आग्रह वळसे पाटील यांनी धरला असताना फडणवीसांनी केलेल्या एका सूचक खुलाशामुळे नव्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
कार्यक्रमादरम्यान वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना बाबाजी काळेंसोबत छायाचित्र काढण्याची विनंती केली. त्यावर फडणवीसांनी मिश्कील शैलीत, “फोटोची गरज नाही… बाबाजींना आम्ही एक प्रपोजल दिलं आहे,” असे वक्तव्य केले. मात्र प्रपोजल नेमकं कशाचं, याबाबत त्यांनी एक शब्दही उच्चारला नाही.
विशेष म्हणजे बाबाजी काळे हे उद्धव ठाकरे गटाचे पुणे जिल्ह्यातील एकमेव आमदार आहेत. त्यामुळे फडणवीसांच्या या वक्तव्याला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे प्रपोजल केवळ मिश्कील टिप्पणी होती की त्यामागे काही मोठं राजकीय गणित दडलं आहे, याबाबत आता तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भिमाशंकर येथे येऊन विकास आराखड्याची पाहणी केली. त्यांनी कामाचे समाधान व्यक्त केले. गेले पाच महिने मंदिर बंद होते ते उद्यापासून सुरू होणार आहे. मंदिराची सगळी कामे झालेली नाही मात्र आता ऑनलाइन पद्धतीचे ज्यांचे नंबर लागतील त्यांना दर्शन दिले जाणार आहे नाशिक येथे कुंभ मेळा होत आहे. त्यामुळे साधू आणि भक्त मोठ्या संख्येने भीमाशंकर येथे येत असताना आणि त्यांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी विकास कामे सुरू आहे. मी आमदार असल्यापासून भिमाशंकर येथे काही ना काही विकास कामे करत आहे जेणेकरून भाविकांना सुविधा मिळाव्यात. हा भाग अभयारण्य आहे त्यामुळे तेथे वन विभागाचा कायदा लागू होत आहे. त्यामुळे तेथे विकास कामांना काही मर्यादा आहेत.
2027 ला सुरू होणारा कुंभमेळा एक वर्षभर चालणार आहे त्यामुळे लाखोच्या संख्येने भाविक येथे येतील त्यामुळे त्याच्या सुविधांसाठी ही कामे सुरू आहे. 288 कोटीचा आराखडा मंजूर केलेला आहे. 11 जूनला तिसऱ्या आराखड्याला मंजुरी दिली 172 कोटी ऐकून 600 कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. आंबेगाव तालुका आणि खेड तालुका यामधे विकास कामे सुरू आहे. भीमाशंकर मंदिर हे खेड तालुक्यात आहे. 600 कोटी व्यतिरिक्त अजून रस्त्याची कामे हाती घेतली आहे. स्वर्गीय अजित पवार यांनी क्षेत्र आणि विकासासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहे आज ते आपल्यात नाही त्यांनी वेळेवेळी निधी दिले. पहिल्या आराखड्यात 90 कोटीची कामे पूर्ण झाली आहे. 288 कोटीचा दुसरा आराखडा मंजूर करण्यात आलाय ही कामे सुरू आहे.