Marathi News
  • Mumbai Pune Expressway Traffic Update: 24 तास उलटले, तरीही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवरील कोंडी सुटेना! जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे अपडेट्स

Mumbai Pune Expressway Traffic Update: 24 तास उलटले, तरीही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवरील कोंडी सुटेना! जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे अपडेट्स

Mumbai Pune Expressway Traffic Updates: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर खंडाळा घाटाजवळ प्रोपाइलीन गॅसने भरलेला टँकर पलटल्याने गेल्या 24 तासापासून ट्रॅफिक जाम आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. या संदर्भात 5 महत्त्वाचे अपडेट्स.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 4, 2026, 06:11 PM IST
Mumbai Pune Expressway Traffic Updates 4 February: मंगळवारी 3 फेब्रुवारी संध्याकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली. हा द्रुतगती महामार्ग सहसा मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा सर्वात जलद आणि सोपा मार्ग मानला जातो, परंतु एका अपघातामुळे 24 तासांहून अधिक काळ तो पूर्णपणे बंद राहिला. खंडाळा घाट विभागातील आडोशी बोगद्याजवळ एक टँकर उलटल्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बिघडली.

सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास प्रोपीलीन गॅस वाहून नेणारा टँकर उतारावर नियंत्रण गमावून रस्त्यावर उलटला तेव्हा हा अपघात झाला. टँकर उलटताच त्यातून गॅस गळू लागला. प्रोपीलीन गॅस अत्यंत ज्वलनशील असतो आणि लहानशी ठिणगी देखील मोठा स्फोट घडवू शकते. यामुळे घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या चालकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्यास भाग पाडले.

फूड मॉलवर तोबा गर्दी

आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर पलटी झाल्याने पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील पुणे-मुंबई लेनची वाहतूक तब्बल 20 तासांहून अधिक काळ पूर्णतः ठप्प झाली होती. या घटनेचा परिणाम इतका तीव्र होता की आडोशी बोगदा ते सोमाटणे दरम्यान सुमारे 50 ते 55 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. या प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांची अक्षरशः उपासमार झाली. पाणी, चहा आणि अन्नासाठी वाहनचालकांची धावपळ उडाली होती. अखेर उर्से टोलनाक्याजवळील ‘कार्णीवल’ फूड मॉल वाहनचालकांसाठी एकमेव आधार ठरला. येथे चहा, पाणी व नाश्त्यासाठी मोठी गर्दी उसळली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की कॅश काऊंटरवर कूपन घेतल्यानंतरही “आम्हालाच आधी खाद्यपदार्थ मिळावा” यासाठी नागरिकांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली. दीर्घकाळ अडकून पडलेल्या प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर थकवा, अस्वस्थता आणि नाराजी स्पष्टपणे जाणवत होती.ही घटना केवळ अपघातापुरती मर्यादित न राहता, महामार्गावरील आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि प्रवाशांच्या मूलभूत सोयीसुविधांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील वाहतूक कोंडी अद्याप सुटलेली नाही. गॅस टँकर उलटल्यामुळे निर्माण झालेली ही स्थिती 24 तासांपेक्षा जास्त काळ चालू आहे. गेल्या 24 तासांत घडलेल्या घडामोडींमध्ये कोणताही पूर्ण तोडगा निघालेला नाही.

5 महत्त्वाचे अपडेट्स 

  • अदोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर उलटला: खंडाळा घाटात ज्वलनशील प्रोपिलीन गॅस घेऊन जाणारा टँकर उलटल्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर 24 तासांपेक्षा जास्त काळ वाहतूक ठप्प झाली. प्रवाशांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधा न मिळाल्याने त्रास झाला. 
  • प्रवाशांना तासन् तास त्रास: रात्रीभर वाहतूक कोंडीमुळे हजारो प्रवासी अडकले, ज्यात महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. एक्सप्रेसवे 'पार्किंग लॉट' सारखा झाला असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. 
  • जुन्या महामार्गावर ट्रॅफिक वळवली: एक्सप्रेसवेवरील सर्व वाहने जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वळवण्यात आली, परंतु तेथेही ओव्हरलोडमुळे कोंडी कायम आहे. घाटातील वाहतूक अजूनही ठप्प आहे. 
  • 22 तास उलटूनही विस्कळीत वाहतूक: सकाळीही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पूर्णपणे बंद आहे, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. 
  • पर्यायी मार्गांचा सल्ला: अधिकाऱ्यांनी ताम्हिणी घाट किंवा माळशेज घाटासारखे पर्यायी मार्ग वापरण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण 50  किमी लांब कोंडीमुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प आहे. 
