ऑपरेशन सिंदूरच्या पराक्रमाची वर्षपूर्ती, कुरापती पाकिस्तानला घडवली अद्दल

Operation Sindoor Anniversary : भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांचा खात्मा करण्यासाठी केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरला ७ मे रोजी एक वर्षपूर्ण झालं आहे. यावेळी नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडल्या आणि भारताने कसा दहशतवाद्यांचा बिमोड केला याविषयी जाणून घेऊयात.
Operation Sindoor Anniversary : ऑपरेशन सिंदूरच्या पराक्रमाला एक वर्ष पूर्ण झालंय. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया हँडल एक्सवर प्रोफाईल फोटो बदललाय. तसंच मोदींनी सशस्त्र दलाच्या शौर्याला सलाम असल्याचं आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलंय. तसंच दहशतवादाचा खात्मा करणारच असा निर्धार व्यक्त करत मोदींनी पाकिस्तानला इशारा दिलाय.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्ताननं काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा राक्षस पोसलाय. गेल्या 70 वर्षांत वारंवार पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतात हल्ले करुन अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न केला. असाच एक भ्याड हल्ला होता पहलगाम दहशतवादी हल्ला. 22 एप्रिल 2025ला पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा जीव घेतला. या भ्याड हल्ल्याचा फक्त निषेध करुन नवा भारत थांबणार नव्हता. भारतानं पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी हाती घेतलं ऑपरेशन सिंदूर. भारतीय हवाई दलाच्या राफेल विमानांनी पाकिस्तानच्या 9 दहशतवादी तळांवर हल्ले चढवले. दुसरीकडं भारतीय क्षेपणास्त्रांनी पाकिस्तानी हवाई दलाच्या 11 हवाईतळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले चढवले.
7 मे पासून 88 तास भारतानं पाकिस्तानवर चौफेर हल्ले चढवले. 10 मे 2025 पाकिस्तानचे 11 हवाई तळ उद्धवस्त केली. नूर खान हवाईतळावर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राने हल्ला केला, या हल्ल्यात पाकिस्तानचे 100 पेक्षा जास्त दहशतवादी मारले. राफेल विमानांनी दहशतवादी तळांवर हल्ला चढवला. आकाश मिसाईल्सनं अनेक ठिकाणी हल्ले केले. S-400 यंत्रणेनं पाकिस्तानचे ड्रोन, मिसाईल हल्ले परतवले. पाकिस्तानी लष्कराची प्रतिहल्ला करण्याची ताकद संपवलीच शिवाय दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण तळही नेस्तनाबूत केले.
भारतीय हवाईदलानं केलेल्या हल्ल्यात सवाई नाला कॅम्प, बरनाला कॅम्प, महमुना जोया कॅम्प, मरकज सुभान कॅम्प, मरकज तयब्बा कॅम्प, सैयद्दना बेलाल कॅम्प सरजल कॅम्प, गुलपूर कॅम्प, अब्बास कॅम्प, या दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. या हल्ल्यात कुख्यात दहशतवादी आणि जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर याच्या कुटुंबातील १० ते १४ सदस्य मारले गेले. यात त्याची बहीण, मेहुणे, पुतणे आणि भाच्याचा समावेश होता. ऑपरेशन सिंदूच्या वर्षपूर्तीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सगळ्याच मंत्र्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटचा डीपी बदलल्याचं पाहायला मिळालं. पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरुन प्रसारित केलेल्या संदेशात ऑपरेश सिंदूर यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल अभिनंदन केलं.
एक वर्षापूर्वी, आपल्या सशस्त्र दलांनी #ऑपरेशनसिंदूर
दरम्यान अतुलनीय शौर्य, अचूकता आणि दृढनिश्चय दाखवला.
पहलगाम येथे निष्पाप भारतीयांवर हल्ला करण्याचे धाडस
करणाऱ्यांना त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. संपूर्ण देश आपल्या
दलांच्या शौर्याला सलाम करतो. ऑपरेशन सिंदूरने
दहशतवादाविरोधात भारताचा प्रतिसाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे
रक्षण करण्याची अढळ वचनबद्धता दर्शवली
या ऑपरेशनने आपल्या सशस्त्र दलांची सज्जता आणि शक्ती
देखील अधोरेखित केली. त्याच वेळी, या ऑपरेशनने आपल्या
दलांमधील वाढती एकजूट दर्शवली आणि संरक्षण क्षेत्रात
आत्मनिर्भरतेच्या भारताच्या प्रयत्नांनी आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला
जी ताकद दिली आहे, ती अधोरेखित केली.
आज, एक वर्षानंतरही, दहशतवादाला पराभूत करण्याचा
निर्धार ठाम आहे
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
भारतीयांसाठी हा गौरवाचा क्षण होती. ऑपरेशन सिंदूरवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विरोधकांनी टीका करण्याची संधी सोडली नाही. संजय राऊतांनी मोदींवर टीकेचे बाण सोडले. राऊतांच्या टीकेवर भाजपनंही जोरदार पलटवार केला. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला भारतानं धडा शिकवलाच. शिवाय पाकिस्तानधार्जिण्या देशांचाही खरा चेहरा समोर आला. ऑपरेशन सिंदूरनंतर अमेरिकेची पाकधार्जिणी भूमिका पाहायला मिळाली. ऑपरेशन सिंदूर हा भारतीयांसाठी अभिमानास्पद असं ऑपरेशन ठरलं.