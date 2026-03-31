महाराष्ट्राच्या प्रशासनात मोठी खळबळ! एकावेळी 10 बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; मंत्रलायातून GR निघाला

Maharashtra IPS Transfer : महाराष्ट्राच्या प्रशासनात मोठी उलथापालथ झाली आहे. एकावेळी 10 बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मंत्रलायातून IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा GR निघाला आहे. तात्काळ या अधिकाऱ्यांना नवीन पदाचा पदभार स्विकारावा लागणार आहे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीत सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे देखील नाव आहे.
सरकारने 31 मार्च 2026 रोजी या बदलीचे आदेश दिले आहेत. बदली झालेल्या 10 अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये तुकाराम मुंढे यांचंही नाव आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंची दिव्यांग मंत्रालयातून बदली झाली आहे. 20 वर्षात मुंढेंची 24वी बदली आहे. मुंढे आता आपत्ती व्यवस्थापन विभागात
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. महसूल आणि वनविभागाचीही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
बदली झालेल्या 10 IAS अधिकाऱ्यांची यादी
1 लोकेश चंद्र (आयएएस:आरआर:१९९३), अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. यांची मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे.
2 अश्विनी भिडे (आयएएस:आरआर:१९९५), मुख्यमंत्री यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे.
3 विकास चंद्र रस्तोगी (आयएएस:आरआर:१९९५), अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी), कृषी आणि एडीएफ विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे.
4 विनिता वैद सिंघल (आयएएस:आरआर:१९९६), प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आणि पुनर्विकास, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची प्रधान सचिव म्हणून बदली करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
5 परिमल सिंग (IAS:RR:2004) प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA), मुंबई यांची सचिव (कृषी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कृषी आणि एडीएफ विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6 तुकाराम मुंढे (IAS:RR:2005) सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, R&R, महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई नियुक्त करण्यात आले आहे.
7 लहू माळी (IAS:SCS:2009) यांची व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
8 माणिक गुरसाल (IAS:SCS:2009) यांना सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई नियुक्त करण्यात आले आहे.
9 प्रेरणा देशभ्रतार (IAS:RR:2010) सह आयुक्त, राज्य कर, मुंबई यांची आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
10 पृथ्वीराज बी पी (IAS:RR:2014) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांची महापालिका आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिका, विरार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.