Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC; पुणे पहिल्या स्थावर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या शहराचे नाव आणि इथल्या कंपन्यांचा आकडा पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC; पुणे पहिल्या स्थावर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या शहराचे नाव आणि इथल्या कंपन्यांचा आकडा पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यामध्ये मोठ्या MIDC आहेत. येथे हजारो कंपन्या असून सरकारला याच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC कोणत्या जाणून घेऊया. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:34 PM IST
महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC; पुणे पहिल्या स्थावर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या शहराचे नाव आणि इथल्या कंपन्यांचा आकडा पाहून चकित व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इम्रान हाश्मीच्या 'Awarapan 2' सिनेमाने सनी देओलच्या चित्रपटाला टाकलं मागे! दोन दिवसात बंपर कमाई
2
3
4
5