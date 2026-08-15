/महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC; पुणे पहिल्या स्थावर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या शहराचे नाव आणि इथल्या कंपन्यांचा आकडा पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्र TOP 10 MIDC : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी औद्योगिक विकास पुण्यात आहे. पुण्याची MIDC महाराष्ट्रचं 'ऑटो हब’ म्हणनही ओळखली जाते. विविध समस्यांमुळे त्रस्त झालेले अनेक उद्योजक पुण्यातून स्थलांतर करत आहेत. यावरुन महाराष्ट्रात राजकारण पेटले आहे. फक्त पुणेच नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये MIDC आहेत. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील 10 मोठ्या MIDC कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील MIDC ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी MIDC आहे. येथे 15,600 हून अधिक औद्योगिक युनिट्स आहेत . चाकण, भोसरी, पिंपरी, तळेगाव, रांजणगाव या परिसरांमध्ये MIDC क्षेत्र विकसीत करण्यात आले आहे. अनेक बड्या कंपन्यांचे उद्योग येथे आहेत. जागतिक ऑटोमोटिव्ह, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन संयंत्रांची निर्मीती येथे केली जाते. यामुळेच पुणे हे महाराष्ट्रच नाही तर भारताचे अग्रगण्य औद्योगिक आणि ऑटोमोटिव्ह केंद्र बनले आहे.
नवी मुंबई आणि ठाणे पट्ट्यात TTC MIDC येथे. तळोजा आणि महापे येथे अनेक कंपन्या आहे. नवी मुंबईत तुर्भे, महापे, ऐरोली हजारो युनिट्स कार्यरत आहेत. आयटी, रसायने, औषधनिर्माण आणि प्रमुख लॉजिस्टिक्स/आयात-निर्यात करणाऱ्या कंपन्या आहेत. TTC MIDC मध्ये 3500 पेक्षा जास्त कंपन्या आहे.
बोईसर, पालघर जिल्ह्यात तारापूर एमआयडीसीचा पट्टा येतो. येथे 1,300 ते 1,500 कंपन्या कार्यरत आहेत. येथे पोलाद, रसायने आणि औषधनिर्माण कंपन्यांचे कारखाने आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर मध्ये वाळूज आणि शेंद्रा परिसरात MIDC आहे. येथे 1,000 पेक्षा जास्त कंपन्या कार्यरत आहेत. कोअर इंजिनिअरिंग, ऑटोमोटिव्ह आणि ब्रूइंग बेल्ट तसेच, कंडोम आणि बियर कारखाने देखील आहेत.
नाशिक एमआयडीसी सातपूर आणि अंबड परिसरात आहे. येथे 1000 च्या आसापास कंपन्या आहेत. ऑटो सुटे भाग, इलेक्ट्रिकल आणि इंजिनिअरिंग कारखाने आहेत.
नागपूरमध्ये बुटीबोरी आणि हिंगणा MIDC सर्वात मोठ्या आहेत. येथे 800 पेक्षा जास्त युनिट्स कार्यरत आहेत. विदर्भातील सर्वात मोठा हेवी इंजिनिअरिंग, स्टील आणि टेक्सटाईल क्लस्टर येथेच आहे. अमरावती, अकोला क्लस्टर्स येथेही दुय्यम प्रादेशिक नोड्समध्ये 500 पेक्षा जास्त कारखाने आहेत.
कोल्हापूरात शिरोली, गोकुळ शिरगाव येथे MIDC क्षेत्र आहे. येथे 500 पेक्षा जास्त कंपन्या असून फाउंड्री, अभियांत्रिकी आणि कृषी-प्रक्रिया करणारे कारखाने आहेत.
जालना एमआयडीसी देखील मोठी औद्योगिक वसाहत आहे. येथे 400 पेक्षा जास्त कारखाने आहेत. येथे प्रामुख्याने स्टील री-रोलिंग आणि कृषी-आधारित यंत्र सामग्रींची निर्मीती केली जाते.
सातारा, सांगली जिल्ह्यात देखील एमआयडीसी पट्टा आहे. 350 पेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. डिझेल इंजिन, वस्त्रोद्योग आणि अभियांत्रिकी युनिट्स येथे निर्माण केले जातात.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी पट्ट्यात देखील MIDC क्षेत्र आहे. येथे जवळपास 500 कंपन्या आहेत. रायगड जिल्ह्यात पेण, अलिबाग तर रत्नागिरीत लोटे येथे MIDC आहे. येथील MIDC मध्ये बहुतांश केमीकल कंपन्या आहेत.