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101 कोटींच्या ऐवजी आता फक्त 10 लाख भरावे लागणार; गृहनिर्माण संस्थांबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

गृहनिर्माण संस्थांबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे.  ब वर्गातील जमिनी अ वर्गात आणण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर  हस्तांतर शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:40 PM IST
101 कोटींच्या ऐवजी आता फक्त 10 लाख भरावे लागणार; गृहनिर्माण संस्थांबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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