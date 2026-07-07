/101 कोटींच्या ऐवजी आता फक्त 10 लाख भरावे लागणार; गृहनिर्माण संस्थांबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Housing Society Rules : गृहनिर्माण संस्थांबाबत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील लीजवरील मालमत्तांधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 99 वर्षांसाठी लीजवर दिलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याबाबत मोठी घोषणा केली. तसेच आणखी एक मोठा घोषणा केली आहे. संस्थाना 101 कोटी रुपयांच्या ऐवजी आता फक्त 10 लाख भरावे लागणार आहेत.
सरकारने ब वर्गातील जमिनी अ वर्गात आणण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र मुद्रांक शुल्कापोटी अधिक रक्कम आकारली जात होती. 2015 पर्यंत लागणारे हस्तांतर शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दक्षिण मुंबईतील दीड हजार सदनिकांना आता हस्तांतर मूल्य भरावे लागणार नाही. शिल्लक 153 मोठ्या भाडेपट्ट्यांवर लागणारे शुल्क ही कमी होणार आहे.
संस्थेला 101 कोटी रुपयांच्या ऐवजी आता 10 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. 5 ते 8 टक्क्यांऐवजी रहिवासी सोसायटींना 0.5 टक्केच शुल्क भरावे लागणार आहे. तर कमर्शियल मालमत्तांना ही जास्तीत जास्त दीड टक्के शुल्कच आकारले जाणार आहे. गृहनिर्माण संस्था वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करण्यासाठी लवकरच नवी सुधारणा केली जाणार असल्याचेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले. आमदार योगेश सागर यांच्या मागणीवर महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर दिले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत आणखी एक मोठी घोषणा केली. 100 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के सहमती असेल, तरी जमिन वर्ग 1 करता येणार. गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करण्यासाठी 100 टक्के रहिवासी संमतीची गरज भासणार नाही. लवकरच नवीन सुधारणा करण्याची मंत्री बावनकुळेंचे विधानसभेत आश्वासन दिले.