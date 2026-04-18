महाराष्ट्रातील 10 श्रीमंत महिला आमदार; 1,27,60,00,000 रुपयांची संपत्ती, कोण आहे पहिल्या स्थानावर?

महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत 10 महिला आमदार कोण आहेत? कुणाकडे किती रुपयांची संपत्ती आहे जाणून घेऊया.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 18, 2026, 11:07 PM IST
10 Richest Women MLA Of Maharashtra : लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करून 2029 ला महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारनं केला होता. यांसदर्भातील लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे संविधान सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले होते. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर, देशात खासदारांची संख्या 543 वरून 850 पोहचली असती. महाराष्ट्रातील 48 खासदारांची संख्या 72वर गेली असती. 72 खासदारांपैकी 24 महिला खासदार झाल्या असत्या.  विधानसभेतही आमदारांची संख्या 288 वरुन 432 वर गेली असती. यात महिला आमदारांची संख्या 143 झाली असती. यांसदर्भातील लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे संविधान सुधारणा विधेयक मंजूर झाले नाही.  या सगळ्या घडामोडी सुरु असतानाच महाराष्ट्रातील श्रीमंत महिला आमदारांची नावे चर्चेत आला आहेत. 

नोव्हेंबर 2024 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्र विदानसभेत 288 पैकी 21 महिला आमदार आहेत. 2019 मध्ये 24 महिला आमदार सभागृहात गेल्या होत्या. 2024 मध्ये महिला आमदारांची संख्या घटली आहे. 21 पैकी सर्वाधिक म्हणजेच जवळपास 14 आमदार या  भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आहेत. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत 10 महिला आमदार कोण आहेत?

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानुसार आणि उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रांनुसार  महाराष्ट्रातील 10 सर्वात श्रीमंत महिला आमदारांची यादी काढण्यात आली आहे.  MyNeta या संकेत स्थळावरुन सर्व माहिती घेण्यात आली आहे. निवडणूक लढताना प्रतिज्ञापत्रात  या महिला आमदांरांनी आपली संपत्ती नमूद केली. यांच्या संपत्तीचा तसेच इतर माहितीचा सविस्तर तपशील  MyNeta या संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. 

माधुरी सतीश मिसाळ

माधुरी सतीश मिसाळ या भाजपच्या आमदार आहेत. त्या पुणे जिल्ह्यातील पर्वती  मतदार संघाचे नेतृत्व करतात.  त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 96 कोटी रुपये आहे.

सुलभा गणपत गायकवाड

सुलभा गणपत गायकवाड या भाजपच्या कल्याण पूर्व मतदार संघाच्या आमदार आहेत. प्रतिज्ञा पत्रात त्यांनी त्यांची संपत्ती सुमारे 75 कोटी रुपये नमूद केली आहे. गणपत गायकवाड हे गोळीबार प्रकारणात तुरुंगात गेल्याने भाजपने त्यांच्या पत्नी सुलभा गणपत गायकवाड यांना उमेदवारी दिली. 

नमिता अक्षय मुंदडा 

नमिता अक्षय मुंदडा या केजच्या आमदार आहेत. त्यांनी भाजपच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली. त्यांच्याकडे 48 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बीडमध्ये उमेदवारी जाहीर केलेल्या नमिता मुंदडा यांचा संपूर्ण कुटुंबासह भाजपामध्ये प्रवेश केला यामुळे त्या चांगल्याच चर्चेत आल्या होत्या. 

विद्या जयप्रकाश ठाकूर 

विद्या जयप्रकाश ठाकूर या भाजपच्या मुंबईतील गोरेगाव मतदार संघाच्या आमदार आहेत. त्यांच्याकडे 35 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

मेघना दीपक बोर्डीकर

मेघना दीपक बोर्डीकर या भाजपच्या जिंतूर मतदार संघातील आमदार आहेत. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी  34 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली.

श्रीजया अशोक चव्हाण

श्रीजया अशोक चव्हाण या अशोक चव्हाण यांच्या कन्या आहेत. अशोक चव्हाण विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर भाजप पक्षात प्रवेश करत काँग्रेसला धक्का दिला. पक्ष प्रवेशानंतर भाजपने  भोकर मतदार संघातून त्यांची कन्या श्रीजया चव्हाण यांना उमेदवारी दिली. श्रीजया चव्हाण या पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडणून आल्या आहेत. त्यांच्याकडे 28 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

सना मलिक 

सना मलिक या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदार आहेत. त्या मुंबईतील मानखुर्द परिसरातील अणुशक्ती नगर मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. नवाब मलिक यांच्या त्या कन्या आहेत. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी 22 कोटी रुपयांची संपत्ती घोषीत केली आहे.

संजना हर्षवर्धन जाधव

संजना हर्षवर्धन जाधव या शिवसेना  पक्षाच्या कन्नड मतदार संघाच्या आमदार आहेत. प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्याकडे 15 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. संजना जाधव या रावसाहेब दानवेंच्या कन्या आहेत. 

देवयानी सुहास फरांदे

देवयानी सुहास फरांदे या भाजपच्या नाशिकच्या आमदार आहेत. त्यांच्याकडे 13 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

ज्योती एकनाथ गायकवाड 

ज्योती एकनाथ गायकवाड या काँग्रेसच्या आमदार आहेत. त्या मुंबईच्या धारावी मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्न करतात. त्यांच्याकडे एकूण 12 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. ज्योती गायवाड या वर्षा गायकवाड यांच्या बहिण आहेत. 
 

अदिती तटकरे

अदिती तटकरे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदार आहेत. 3.4 कोटींची संपत्ती आहे. 2019 मध्ये त्यांच्याकडे फक्त 39 लाखांची संपत्ती होती.  

सुनेत्रा पवार

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामती पोटनिवडणूक लढवत आहेत. अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक लागली आहे.  सुनेत्रा पवार, अजित पवार आणि कुटुंबीयांची एकत्रित मालमत्ता 127 कोटी 60 लाखाच्या आसपास आहे. सुनेत्रा पवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती समोर आली आहे आहे. सुनेत्रा पवार यांनी वाणिज्य शाखेतून पदवी प्राप्त केलीय.. तर सुनेत्रा पवार शेती आणि व्यवसाय करतात अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. सुनेत्रा पवार बारामती पोटनिवडणूकीत विजयी झाल्यावर महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमाकांच्या श्रीमंत आमदार ठरणार आहेत. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

