10 वर्षांचा जुना वाद ठरला जीवघेणा, सोलापूरमध्ये भरदिवसा खून! सीसीटीव्हीत कैद रक्तरंजित हल्ला

सोलापुरातील 70 फूट रोड परिसरामध्ये प्रत्येकाच्या काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना घडली आहे. रविवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास एका तरुणाची सहा जणांनी मिळून कोयता, काठी, तलवार, आणि दगडाच्या सहाय्याने निर्घृण हत्या केली आहे. सुरेश कृष्णा श्रीराम वय 35 असे खून झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. अंगावर काटा आणणारी संपूर्ण थरारक घटना पूर्णपणे सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे. सोलापूरात रविवारचा दिवस हा काळजाच्या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेसोबत उजाडला.
70 फुट रोड परिसरात सकाळी साडेनऊच्या सुमारात काही तरुणांना एका बाईकस्वाराला अडवलं. आणि काही क्षणातच त्याच्यावर कोयता, काठी, तलवारीने वार केले. इतकच नाही तर त्याचं डोकं सुद्धा दगडाने ठेचलं. यामध्ये सुरेश कृष्णा श्रीराम या 35 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. यात आणखी धक्कादायक म्हणजे आरोपींनी हत्येच्या आधी आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर रक्तचरित्र चित्रपटाचा एक डायलॉग स्टेटसला ठेवला. तसच कंपनी चित्रपटातलाही एक डायलॉग स्टेटसला ठेवला ज्यात शत्रुला संपवण्याची भाषा होती. याचा अर्थ आरोपींनी हत्येचा पुर्ण कट रचला होता हे स्पष्ट होतं. कारण यानंतरच थोड्या वेळाने , राहुल, रोहित अण्णारेड्डी,विजय, करण, सुमित श्रीराम यांनी भररस्त्यात हत्या केली.
हत्येनंतर अवघ्या २ तासातच पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. आरोपी आणि मृत व्यक्ती यांच्यात २०१७ मध्ये एक वाद झाला होता. त्यावरुन आत्ता आरोपींनी ही हत्या केलीये. मयत सुरेश श्रीराम याला एकुण ३ भाऊ असून त्याच्या ईतर दोन्ही भावांचीही अश्याच वादातून हत्या झाल्याच बोललं जातंय. सुरेशवर सुद्धा काही गुन्हे दाखल होते. पण या प्रकरणात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे आरोपी सोशल मीडियावर गुन्हेगारी स्वरुपाचं स्टेटस ठेवतात, धमकी देतात, आणि त्यानंतर भरदिवसा खुलेआमपणे हत्यासुद्धा करतात. त्यामुळे पोलिसांचा धाक उरला नाहीये का हा प्रश्न उपस्थित होतोय.
मयत सुरेश श्रीराम याला एकूण तीन भाऊ असून एक दिव्यांग आहे, त्याच्या इतर दोन्ही भावांचाही पूर्वी अशाच वादातून खून झाल्याची चर्चा सिव्हिल हॉस्पिटल परिसरात सुरू होती. मयत सुरेशला तीन पत्नी, सहा मुली, दोन मुले असल्याची माहिती देखील समोर आली. मात्र घटनेतील मयत व्यक्ती सुरेश आणि हत्या करणारे सर्व आरोपींवर यापूर्वीचे देखील गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.