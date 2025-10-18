English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील 100 लोकांनी एकाच वेळी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली; कारण जाणून धक्का बसेल

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील 100 लोकांनी एकाच वेळी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे. या 100 लोकांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 18, 2025, 05:06 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील 100 लोकांनी एकाच वेळी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली; कारण जाणून धक्का बसेल

Mumbai Ahmedabad Highway Row: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-48) ची अवस्था अत्यंत भयानक झाली आहे. तासंतास होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे कंटाळलेल्या महाराष्ट्रातील नायगाव-चिंचोटी-वसई परिसरातील 100 हून अधिक ग्रामस्थांनीआत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे. या ग्रमस्थांनी थेट  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले आहे. 

शुक्रवारी सासुनावघर, मालजीपाडा, सासुपाडा, बोबटपाडा आणि पाथरपाडा या गावातील रहिवाशांनी महामार्गावर निदर्शने केली. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की पूर्वी प्रवासाला एक तास लागत होता, आता तो पाच ते सहा तासांचा होतो. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत पाटील म्हणाले, "परिस्थिती अशी आहे की मरणे चांगले वाटते. प्रशासन आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही."

गावकऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले भावनिक पत्र

पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात, ग्रामस्थांनी लिहिले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या प्रकल्प संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे. "आम्ही वारंवार तक्रार केली आहे, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही," असे पत्रात म्हटले आहे. "या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे.

शाळा, रुग्णालये आणि विमान सेवांवरही परिणाम झाला

रस्त्यांची खराब परिस्थिती आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुशांत पाटील म्हणाले, "मुले परीक्षेला बसू शकत नाहीत आणि अनेकांचे विमान चुकत आहेत. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. मीरा रोडवरील रुग्णालय, जे पूर्वी 20 मिनिटांच्या अंतरावर होते, आता पोहोचण्यासाठी तीन तास लागतात."

पोलिसांच्या मार्गदर्शक सूचनांकडेही दुर्लक्ष केले

गावकऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात असेही लिहिले आहे की प्रशासनाने मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार (एमबीव्हीव्ही) पोलिस आयुक्तालयाच्या अलिकडच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. पोलिसांनी ११ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान चिंचोली चौकीपलीकडे जड वाहनांना प्रवेश बंदी घातली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी, मोठ्या संख्येने ट्रक आणि कंटेनर या मार्गावरून येऊ लागले, ज्यामुळे नायगाव-चिंचोली परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. प्रशासनावर संताप व्यक्त करत गावकऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

१. रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी.
२. वाहतूक व्यवस्थापन व्यवस्था सुधारली पाहिजे.
३. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
४. जड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी.
५. लोकांच्या हालचालीसाठी पर्यायी मार्ग तयार करावेत.

गावकरी म्हणाले, "जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, कारण आम्ही आता ते सहन करू शकत नाही."
प्रशासनाचा प्रतिसाद ग्रामस्थांच्या निषेधानंतर, एमबीव्हीव्ही पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी शुक्रवारी चिंचोली वाहतूक शाखा बंद करण्याची आणि महामार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी वसई आणि विरार वाहतूक शाखांकडे सोपवण्याची अधिसूचना जारी केली. तथापि, एनएचएआय प्रकल्प संचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

1 मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-४८) ची सद्यस्थिती काय आहे?
 महामार्गाची अवस्था अत्यंत भयानक झाली आहे. तासंतास होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे प्रवास कठीण झाला आहे. पूर्वी एक तास लागणारा प्रवास आता पाच ते सहा तासांचा होत आहे.

2 ग्रामस्थांनी काय कृती केली आहे?
नायगाव-चिंचोटी-वसई परिसरातील १०० हून अधिक ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कंटाळून आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भावनिक पत्र लिहिले आहे.

3 शुक्रवारी कोणत्या ठिकाणी निदर्शने झाली?
शुक्रवारी सासुनावघर, मालजीपाडा, सासुपाडा, बोबटपाडा आणि पाथरपाडा या गावातील रहिवाशांनी महामार्गावर निदर्शने केली. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत पाटील यांनी परिस्थिती इतकी वाईट आहे की "मरणे चांगले वाटते" असे म्हटले.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

