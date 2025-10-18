मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील 100 लोकांनी एकाच वेळी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली; कारण जाणून धक्का बसेल

Mumbai Ahmedabad Highway Row: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-48) ची अवस्था अत्यंत भयानक झाली आहे. तासंतास होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे कंटाळलेल्या महाराष्ट्रातील नायगाव-चिंचोटी-वसई परिसरातील 100 हून अधिक ग्रामस्थांनीआत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे. या ग्रमस्थांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले आहे.
शुक्रवारी सासुनावघर, मालजीपाडा, सासुपाडा, बोबटपाडा आणि पाथरपाडा या गावातील रहिवाशांनी महामार्गावर निदर्शने केली. गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे की पूर्वी प्रवासाला एक तास लागत होता, आता तो पाच ते सहा तासांचा होतो. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत पाटील म्हणाले, "परिस्थिती अशी आहे की मरणे चांगले वाटते. प्रशासन आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही."
गावकऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले भावनिक पत्र
पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात, ग्रामस्थांनी लिहिले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या प्रकल्प संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे. "आम्ही वारंवार तक्रार केली आहे, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही," असे पत्रात म्हटले आहे. "या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे.
शाळा, रुग्णालये आणि विमान सेवांवरही परिणाम झाला
रस्त्यांची खराब परिस्थिती आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सुशांत पाटील म्हणाले, "मुले परीक्षेला बसू शकत नाहीत आणि अनेकांचे विमान चुकत आहेत. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. मीरा रोडवरील रुग्णालय, जे पूर्वी 20 मिनिटांच्या अंतरावर होते, आता पोहोचण्यासाठी तीन तास लागतात."
पोलिसांच्या मार्गदर्शक सूचनांकडेही दुर्लक्ष केले
गावकऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात असेही लिहिले आहे की प्रशासनाने मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार (एमबीव्हीव्ही) पोलिस आयुक्तालयाच्या अलिकडच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. पोलिसांनी ११ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान चिंचोली चौकीपलीकडे जड वाहनांना प्रवेश बंदी घातली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी, मोठ्या संख्येने ट्रक आणि कंटेनर या मार्गावरून येऊ लागले, ज्यामुळे नायगाव-चिंचोली परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. प्रशासनावर संताप व्यक्त करत गावकऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
१. रस्त्याची तात्काळ दुरुस्ती करावी.
२. वाहतूक व्यवस्थापन व्यवस्था सुधारली पाहिजे.
३. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
४. जड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी.
५. लोकांच्या हालचालीसाठी पर्यायी मार्ग तयार करावेत.
गावकरी म्हणाले, "जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, कारण आम्ही आता ते सहन करू शकत नाही."
प्रशासनाचा प्रतिसाद ग्रामस्थांच्या निषेधानंतर, एमबीव्हीव्ही पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी शुक्रवारी चिंचोली वाहतूक शाखा बंद करण्याची आणि महामार्ग वाहतूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी वसई आणि विरार वाहतूक शाखांकडे सोपवण्याची अधिसूचना जारी केली. तथापि, एनएचएआय प्रकल्प संचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.
