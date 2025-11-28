खरचं संतोष बांगर यांच्या घरावर 100 पोलिसांनी धाड टाकली? पोलिसांचा मोठा खुलासा

Santosh Bangar Raid: भाजप आणि शिवसेनेतील हिंगोलीतील वाद चांगलाच पेटला आहे. अशातच कळमनुरीचे शिवसेना आमदार संतोष बांगर (Santosh Bangar) यांच्या घरी 100 पोलिसांनी धाड टाकली. संतोष बांग यांच्या घरी धाड टाकून झाडाझडती घेतल्याची माहिती विधानपरिषदेचे आमदार हेमंत पाटील (Hemant Patil) यांनी दिली. या प्रकरणात आता पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे.
हिंगोलीच्या कळमनुरी विधानसभेचे आमदार संतोष बांगर त्यांच्यावर होत असलेल्या अवैध धंद्याच्या आरोपावरून चांगलेच चर्चेत आले आहेत. भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी आमदार बांगर यांच्यावर अवैध व्यवसाय चालवत असल्याचे आरोप केले होते. त्यांनतर हिंगोली पोलिसांनी आमदार बांगर यांच्या घराची झडती घेतल्याची माहिती खुद्द आमदार बांगर यांनीच आपल्या भाषणा दरम्यान दिली.
कोर्टाचा वारंट असल्याचे सांगून 100 पोलीस घरात शिरल्याचे आमदार बांगर आपल्या भाषणात म्हणाले. भाजपचे स्थानिक आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी पोलीस पाठवल्याचा आरोप ही त्यांनी केलाय, आमदार बांगर हा हिंगोलीला लागलेला कलंक आहे, लोकांचे हात स्वतःच्या डोक्यावर ठेऊन मतदान आम्हाला करा म्हणतायेत, आर तुह्या तर जाण्याची ही जनता वाट बघत असल्याचा घणाघात भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी केला.
संतोष बांगर यांनी 100 पोलिसांनी धडा टाकल्याच्या आरोपांबाबत पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. आम्ही बांगर यांच्या घरी कुठल्याही प्रकारची धाड मारली नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केले. आमच्या शहर पोलीस ठाण्याची पोलीस बळ केवळ 67 आहे,तर 100 पोलीस धाड मारण्यासाठी पाठवण्याचा कुठला प्रश्नच नसल्याचे हिंगोली शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संदीप मोदी यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी दिलेल्या या माहितीनंतर आमदार संतोष बांगर यांनी निवडणुकीत आपल्याला सहानुभूती मिळावी यासाठी खोटा आरोप केल्याचं पोलिसांच्या माहिती नंतर स्पष्ट झाल आहे.
दरम्यान, हिंगोली नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी प्रचाराचा मुद्दा बनलाय. यावरुन सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या रडारवर शिवसेना आमदार संतोष बांगर आलेत. गुटखा, मटका अड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेना UBTचे सहसंपर्कप्रमुख विनायक भिसे यांनी बांगर यांच्यावर निशाणा साधलाय. मटक्याला द्याल लीड तर हिंगोलीचं होईल बीड अशी बोचरी टीका भिसेंनी केलीय. तर भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनीही बांगर यांना घेरलंय. गुंड निलेश घायवळ हिंगोलीत कुणाला भेटून गेला असा सवाल मुटकुळेंनी केलाय. तर मुटकुळेंच्या या टीकेला बांगर यांनी उत्तर दिलंय.. आपल्याकडे सगळेच अवैध आहे अशी कबुली देत आपण कधी कुठल्या अड्यावर तर सापडलो नाही म्हणत,आमदार मुटकुळे आणि त्यांच्या मुलावर टीका केली.