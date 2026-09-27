/एसटीच्या ताफ्यात येणार 100 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ मिडी बसेस; महाराष्ट्राच्या अतिशय दुर्गम, डोंगराळ भागात पोहचणार लालपरी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, डोंगरदऱ्यांच्या कुशीत, नागमोडी वाटांवर आणि दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी अतूट नाते जोडलेली ‘लालपरी’ आता आणखी दूरवर पोहोचणार आहे. राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ आणि अरुंद रस्त्यांवरील आदिवासी बांधव, ग्रामीण जनता तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाला नवी दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात 100 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ मिडी बसेस दाखल होणार आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
‘एसटी तेथे एसटी!’ हे केवळ घोषवाक्य नसून, महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीची जीवनवाहिनी पोहोचविण्याचा एसटीचा निर्धार आहे. ज्या वाडी-वस्तीतील आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थी आजही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व दैनंदिन गरजांसाठी अनेक किलोमीटरची पायपीट करतात, त्यांच्या पावलांना आता लालपरीची साथ मिळणार आहे. दुर्गम भागातील पायवाटेवरून एसटीची वाट निर्माण करणे, हेच या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, डोंगर-दऱ्या, तीव्र चढ-उतार, अरुंद रस्ते आणि नागमोडी वळणांमुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या बसेस पोहोचणे शक्य होत नाही. परिणामी, या भागातील आदिवासी नागरिक आणि विशेषतः शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दररोज 10 ते 15 किलोमीटरपर्यंतची पायपीट करावी लागते. या पायपीटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वाटेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सुरक्षित, विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध व्हावी, यासाठी २८ आसनी मिडी बसेस दुर्गम मार्गांवर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या मिडी बसेस अशा मार्गांवर धावणार आहेत, जिथे मोठ्या बसेसना पोहोचणे कठीण आहे. त्यामुळे रस्ता कितीही अरुंद असो, चढ कितीही तीव्र असो किंवा वळण कितीही अवघड असो—प्रवाशांच्या सेवेसाठी लालपरीची चाके थांबणार नाहीत, असा निर्धार एसटीने केला आहे.
या मार्गांवरील बससेवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणार नसली, तरी नफा-तोट्याच्या गणितापेक्षा आदिवासी बांधव आणि विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबविणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी मांडली. एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी दररोजची पायपीट वाचत असेल, एखाद्या आदिवासी कुटुंबाला बाजारपेठ, रुग्णालय किंवा शहराशी जोडणारा प्रवास सहज होत असेल, तर त्या सेवेचे मूल्य केवळ आर्थिक गणिताने ठरविता येणार नाही असे सरनाईक म्हणाले.
“‘गाव तिथे एसटी’ ही एसटीची वर्षानुवर्षांची ओळख आहे. मात्र, स्वातंत्र्याला 80 वर्षे उलटूनही डोंगर-दऱ्यांच्या कुशीत असलेल्या अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत एसटीची सेवा अद्याप पोहोचलेली नाही. या पाड्यांना मिडी बसेसच्या माध्यमातून जोडणे म्हणजे केवळ वाहतूक सुविधा देणे नव्हे, तर त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम आहे,” असे प्रतिपादन सरनाईक यांनी केले.
“लालपरीची ही धाव केवळ किलोमीटर मोजणारी धाव नसून, माणसांमधील अंतर कमी करणारी धाव आहे. विद्यार्थ्यांच्या पावलांना शिक्षणाची दिशा देणारी, आदिवासी बांधवांच्या जीवनाला विकासाची जोड देणारी आणि दुर्गम महाराष्ट्राला मुख्य प्रवाहाशी जोडणारी ही सेवा आहे. ‘प्रवाशांची सेवा—हीच एसटीची प्राथमिकता’ हा मूलमंत्र प्रत्यक्षात आणत, महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापर्यंत एसटी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील,” असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले.