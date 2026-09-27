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एसटीच्या ताफ्यात येणार 100 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ मिडी बसेस; महाराष्ट्राच्या अतिशय दुर्गम, डोंगराळ भागात पोहचणार लालपरी

महाराष्ट्राच्या अतिशय दुर्गम, डोंगराळ भागात एसटीची सेवा पोहचणार आहे. 100  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ मिडी बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 05:21 PM IST
एसटीच्या ताफ्यात येणार 100 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ मिडी बसेस; महाराष्ट्राच्या अतिशय दुर्गम, डोंगराळ भागात पोहचणार लालपरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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