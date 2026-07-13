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10 हजार KM लांब ढगांचा तांडा, 25 जुलैचा अलर्ट; अचानक गायब झालेल्या मान्सूनबाबत मोठी अपडेट

अचानक गायब झालेल्या मान्सूनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. बंगालच्या उपसागरापासून मध्य पॅसिफिक महासागरापर्यंत 10 हजार KM लांब ढगांचा तांडा पसरलेला आहे. यामुळे मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:06 PM IST
10 हजार KM लांब ढगांचा तांडा, 25 जुलैचा अलर्ट; अचानक गायब झालेल्या मान्सूनबाबत मोठी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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