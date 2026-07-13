/10 हजार KM लांब ढगांचा तांडा, 25 जुलैचा अलर्ट; अचानक गायब झालेल्या मान्सूनबाबत मोठी अपडेट

Monsoon Update 2026 : भारतात पूर्णपणे सक्रिय झालेला मान्सून अचानक गायब झाला आहे. सध्या भारताच्या हवामानात मोठे बदल पहायला मिळत आहेत. अनेक भागांमध्ये मान्सूनचा पाऊस कमी झाला आहे.अचानक गायब झालेल्या मान्सूनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारताच्या पूर्वेला 7,000 ते 10,000 किलोमीटर अंतरावर, बंगालच्या उपसागरापासून मध्य पॅसिफिक महासागरापर्यंत पसरलेले आंतरउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) तयार झाले आहे. यामुळे मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार आहे.
या पट्ट्यात अनेक उष्णकटिबंधीय प्रणालींचा समावेश आहे, ज्या वेगाने सक्रिय होत आहेत. जर हा पट्टा भारताच्या जवळ सरकला, तर जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस परत येऊ शकतो. आयटीसिझेड (ITCZ) म्हणजे हा पृथ्वीच्या विषुववृत्ताभोवती हवेचा एक संगम आहे, जिथे उत्तर आणि दक्षिण दिशेकडील व्यापारी वारे एकमेकांना धडकतात. या प्रदेशात उष्ण आणि दमट हवा वर जाते, ज्यामुळे ढग तयार होतात आणि मुसळधार पाऊस पडतो.
मान्सूनच्या हंगामात भारतावर आयटीसिझेड (ITCZ) पट्टा असतो. पण यावेळी तो पूर्वेकडे खूप दूर तयार झाला आहे. हा पट्टा बंगालच्या उपसागरापासून मध्य पॅसिफिकपर्यंत पसरलेला आहे. यामध्ये अनेक उष्णकटिबंधीय प्रणाली अंतर्भूत असून, त्या वायव्य दिशेने भारताच्या दिशेने सरकत आहेत. जर यापैकी एक जरी प्रणाली प्रबळ झाली, तर पावसाचा जोर वाढू शकतो.
जागतिक तापमानवाढ, समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात होणारी वाढ आणि इतर हवामानविषयक घटकांनी यावेळी ITCZ ला पूर्वेकडे ढकलले आहे. पॅसिफिक महासागरात अला नीनोसारखी परिस्थिती किंवा इतर हवामानप्रणाली देखील याला कारणीभूत असल्याचे हवामान तज्ञ सांगतात. हे क्षेत्र नेहमीपेक्षा खूपच लांब असून, ते 7,000 ते 10,000 किलोमीटरपर्यंत पसरले आहे. अनेक कमी दाबाचे पट्टे आणि उष्णकटिबंधीय लाटा सक्रिय झाल्या आहेत. या प्रणाली हळूहळू पश्चिमेकडे, बंगालच्या उपसागराच्या दिशेने सरकत आहेत.
हवामान तज्ज्ञांच्या मते, जर यापैकी काही प्रणाली बंगालच्या उपसागरात पोहोचल्या, तर मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे पूर्व, मध्य आणि उत्तर भारतात चांगला पाऊस पडू शकतो. मात्र, या प्रणाली किती शक्तिशाली असतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 20 ते 30 जुलै दरम्यान भारतीय उपखंडावर या उष्णकटिबंधीय प्रणालीचा प्रभाव दिसू शकते हवामान विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सचा अंदाज आहे. जर आयटीसिझेड (ITCZ) जवळ आले, तर कमकुवत झालेला मान्सून पुन्हा सक्रिय होईल. बिहार , झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या भागांमध्ये पावसाचे पुनरागमन होऊ शकते. ही प्रणाली लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊन चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत, मुसळधार पावसामुळे पूर आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ होण्याचा धोका वाढू निर्माण होऊ शकतो. हवामान विभाग लोकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.
भारतीय मान्सून प्रामुख्याने आंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्राच्या (ITCZ) स्थितीवर अवलंबून असतो. जेव्हा ITCZ उत्तरेकडे सरकते, तेव्हा नैऋत्य मान्सूनचे वारे भारताकडे आकर्षित होतात. यावेळी, ITCZ च्या पूर्वेकडील स्थितीमुळे मान्सूनच्या प्रगतीवर परिणाम झाला आहे. आता, जर हे क्षेत्र पश्चिमेकडे सरकले, तर मान्सून सक्रिय होईल.
गेल्या काही वर्षांपासून, हवामान बदलामुळे ITCZ प्रणालीत लक्षणीय बदल झाला आहे. कधी ते उत्तरेकडे, तर कधी दक्षिणेकडे सरकत असल्याचे निरीक्षण हवामान खात्याने नोंदवले आहे. यामुळे दुष्काळ आणि पूर या दोन्हीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. शास्त्रज्ञ यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत, कारण ITCZ च्या हालचालीचा परिणाम केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील हवामानावर होतो.
7,000 ते 10,000 किलोमीटर लांबीच्या आंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्राची (ITCZ) निर्मिती ही एक महत्त्वपूर्ण हवामान घटना आहे. जर त्यामध्ये असलेली उष्णकटिबंधीय प्रणाली बंगालच्या उपसागराकडे सरकली, तर 20-30 जुलैच्या सुमारास भारतात पावसाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याची तीव्रता आणि परिणाम कसा असेल याबाबत काहीच अपडेट समोर आलेली नाही. दरम्यान, 14 जुलै रोजी पश्चिम आणि दक्षिण भारतात मान्सूनचा प्रभाव कायम राहील. गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक पाऊस पडेल, मात्र कोकण प्रदेशात सर्वाधिक पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.