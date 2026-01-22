SSC HSC Exam: दहावी-बारावीच्या परीक्षेला जाताय? बोर्डाकडून आलीय अत्यंत महत्वाची अपडेट!

SSC, HSC Exam: राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी सूचना आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी ही माहिती दिली आहे. यावर्षी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कडक नियम आणि तयारी करण्यात आले आहेत. परीक्षा सुरळीत आणि निष्पक्ष व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मंडळाकडून सर्व तयारी पूर्ण असून, विद्यार्थ्यांनी शांतपणे अभ्यास करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्यभरात बारावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे 16 लाख 30 हजार विद्यार्थी बसणार आहेत. हे विद्यार्थी विज्ञान, वाणिज्य, कला आणि इतर शाखांमधून आहेत. मंडळाने या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन आणि ऑनलाइन स्रोत उपलब्ध केले आहेत. बारावीच्या परीक्षेसाठी राज्यात एकूण 3 हजार 387 केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. ही केंद्रे शाळा, महाविद्यालये आणि इतर सुरक्षित ठिकाणी आहेत. प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि निरीक्षक असतील. विद्यार्थ्याना प्रवास कमी लागावा या हेतून ही केंद्रे विद्यार्थ्यांनी सोयीने निवडली आहेत.
दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यात 16 लाख 14 हजार 674 विद्यार्थी भाग घेणार आहेत. ही संख्या मागील वर्षांपेक्षा जास्त आहे, जे शिक्षणाच्या वाढत्या महत्वाचे द्योतक आहे. हे विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून पुढच्या टप्प्यात जात आहेत. मंडळाने या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम सोपा आणि स्पष्ट केला आहे, जेणेकरून ते तणावमुक्त राहतील. पालकांनी मुलांना प्रोत्साहन द्यावे, असे कुलकर्णी यांनी आवाहन केले आहे.
दहावीच्या परीक्षेसाठी 5 हजार 111 केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे गावोगांव आणि शहरात पसरलेली आहेत, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळचे केंद्र मिळेल. प्रत्येक केंद्रावर पाणी, वीज आणि आरोग्य किट अशा मुलभूत सुविधा उपलब्ध असतील.
ज्या परीक्षा केंद्रांवर कॉपी किंवा अनुचित वर्तन झाले आहे. तेथे मंडळाने त्वरित कारवाई केली आहे. बारावीच्या 76 केंद्रांना रद्द करण्यात आले आहे. तर दहावीच्या 31 केंद्रांना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॉपी टाळण्यासाठी केंद्रांवर नवीन व्यवस्था केली जाईल, आणि दोषींवर कठोर कायदे लागू होतील. विद्यार्थ्यांनी स्वतः कॉपी टाळावी आणि अभ्यासावर भर द्यावा, असे आवाहन बोर्डाने केलंय.