Maharashtra Board: 10वी-12वी बोर्ड परीक्षेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय; विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम?

SSC HSC Exam: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे, परीक्षा अधिक पारदर्शक बनवणे आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे या उद्देशाने नवीन सुधारणा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपापासून ते उत्तरपत्रिकांच्या सुरक्षेपर्यंत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत नेमके हे बदल? विद्यार्थ्यांवर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या अनेक विषयांच्या प्रश्नपत्रिका दहा ते अकरा पानांच्या असतात. विद्यार्थ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रश्नपत्रिका हाताळताना मानसिक ताण जाणवतो. त्यामुळे आता प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलून ती फक्त 3 ते 4 पानांची करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. मुख्य प्रश्न आणि उपप्रश्न एकाच पानावर देण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ कमी होईल आणि वेळेचे नियोजन करणे सोपे जाईल.
प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईवर शिक्षण मंडळाला दरवर्षी मोठा खर्च करावा लागतो. सध्याच्या पद्धतीत कागदाचा वापर प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने आर्थिक भार वाढतो. नवीन पद्धतीनुसार प्रश्नपत्रिका कमी पानांची केल्यास छपाई खर्चात जवळपास 60 टक्के बचत होण्याची शक्यता आहे. मंडळाच्या अंदाजानुसार यामुळे सुमारे 18 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोठ्या प्रश्नपत्रिका पाहून अनेक विद्यार्थी सुरुवातीलाच घाबरतात. प्रश्नांची मांडणी गुंतागुंतीची असल्याने वेळ वाया जातो आणि आत्मविश्वास कमी होतो. आता प्रश्नांची रचना अधिक स्पष्ट आणि व्यवस्थित केली जाणार आहे. बहुपर्यायी प्रश्न, गुणांचे विभाजन आणि प्रश्न क्रमांक अधिक सुबक स्वरूपात दिले जातील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्न समजून घेणे आणि उत्तर लिहिणे अधिक सोपे होणार आहे.
शिक्षण मंडळाने गैरप्रकारांविरोधात मोठी मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत मुख्यतः पेपरफुटी किंवा परीक्षा केंद्रांवरील कॉपी प्रकरणांवर कारवाई होत होती. मात्र, आता उत्तरपत्रिका बदलणे, गुण वाढवणे किंवा पुनर्मूल्यांकनात फेरफार करणे यांसारख्या प्रकारांनाही गंभीर गुन्हा मानले जाणार आहे. या प्रकारांना थेट ‘दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा’ घोषित करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांत परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य मंडळाने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, ड्रोन निरीक्षण, विशेष पथके आणि कर्मचारी बदल यांसारख्या उपाययोजना राबवल्या गेल्या. आता या सुधारणा अधिक कडकपणे अंमलात आणल्या जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल सुरक्षा आणि तांत्रिक देखरेखीमुळे पेपरफुटी किंवा कॉपीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शिक्षण मंडळाच्या मते, विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा बोर्ड परीक्षांवरील विश्वास वाढवणे हा या बदलामागील मुख्य उद्देश आहे. उत्तरपत्रिकेतील फेरफार, बेकायदेशीर गुण वाढवणे किंवा मूल्यमापन प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. यामुळे निकाल प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष होईल, असा दावा शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाकडून या बदलांसाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. समित्यांच्या शिफारशींनुसार पुढील शैक्षणिक सत्रात नवीन स्वरूप लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि तणावरहित वातावरणात देता यावी, यासाठी मंडळाची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.