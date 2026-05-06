SSC Result Date: महाराष्ट्र बोर्डचा दहावीचा निकाल कधी? तारखेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

Maharashtra Board 10th Result Date: दहावीची परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिला मोठा टप्पा असतो. निकालाच्या तारखेबाबत समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास न ठेवता विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 6, 2026, 03:34 PM IST
दहावीचा निकाल

Maharashtra Board 10th Result Date: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे (MSBSHSE) मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल आता अंतिम टप्प्यात आलाय. राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे डोळे निकालाकडे लागले असतानाच, शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून निकालाच्या संभाव्य तारखेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम पूर्ण झाले असून आता गुणांच्या संगणकीकरणाचे काम वेगात सुरू आहे. कधी लागू शकतो निकाल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन कुठपर्यंत?

यावर्षी निकालाची गुणवत्ता राखण्यासाठी मंडळाने मूल्यमापन प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शकता आणली होती. शिक्षकांनी वेळेत उत्तरपत्रिका तपासून त्यांचे गठ्ठे विभागीय मंडळाकडे जमा केले आहेत. मॉडरेटर्स (नियामक) कडून तपासणी झाल्यानंतर आता सर्व गुणांचे संकलन (Tabulation) अंतिम स्तरावर आहे. तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला आहे.

कुठे पाहता येणार निकाल?

निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थी खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर जाऊन आपला गुणतक्ता पाहू शकतात:

mahresult.nic.in

sscresult.mkcl.org

msbshse.co.in
विद्यार्थ्यांना आपला रोल नंबर (Seat Number) आणि आईचे नाव टाकून निकाल पाहता येणार आहे.

रिझल्ट पाहण्याची सोपी प्रक्रिया 

निकाल पाहण्यासाठी गोंधळून न जाता पुढील स्टेप्स फॉलो करा.
वरीलपैकी कोणत्याही एका अधिकृत वेबसाइटवर जा.
होमपेजवर 'SSC Examination Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.
नवीन विंडोमध्ये तुमचा परीक्षा क्रमांक (Seat No.) टाईप करा.
आईच्या नावातील पहिली तीन अक्षरे किंवा पूर्ण नाव विचारल्याप्रमाणे भरा.
'View Result' बटणावर क्लिक करताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल. याची प्रिंटआउट किंवा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा.

गुणपडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनाची सोय

ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांबाबत शंका असेल, त्यांच्यासाठी मंडळाने 'गुणपडताळणी' (Verification) आणि 'उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत' मिळवण्याची सोय केली आहे. निकाल जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून ठराविक शुल्कासह ऑनलाइन अर्ज करता येतील. यासाठीच्या तारखांचे वेळापत्रक निकालानंतर लगेच प्रसिद्ध केले जाईल.

कलचाचणी आणि करिअर मार्गदर्शन

केवळ निकालच नाही, तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या 'कलचाचणी'चे (Aptitude Test) अहवालही यंदा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश घेताना कला, वाणिज्य की विज्ञान यापैकी कोणता विषय निवडावा, याचे अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल.

पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया

निकालाच्या निकालानंतर लगेचच अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला (FYJC Online Admission) सुरुवात होईल. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन असते. विद्यार्थ्यांनी आपले जातीचे दाखले, डोमिसाइल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे आताच तयार ठेवावीत, जेणेकरून प्रवेशावेळी धावपळ होणार नाही.

निकालाची संभाव्य तारीख 

महाराष्ट्र राज्य मंडळाचा इतिहास पाहता, दहावीचा निकाल साधारणपणे मे महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केला जातो. 2026 सालासाठी ही तारीख 22 मे ते 27 मे दरम्यान असण्याची दाट शक्यता आहे. निकाल जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी मंडळाकडून अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून निश्चित वेळ आणि तारीख जाहीर केली जाईल. सहसा दुपारी १ वाजता निकाल ऑनलाइन उपलब्ध होतो.

काय लक्षात ठेवाल?

दहावीची परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील पहिला मोठा टप्पा असतो. निकालाच्या तारखेबाबत समाजमाध्यमांवरील अफवांवर विश्वास न ठेवता विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यंदाचा निकाल सकारात्मक लागण्याची चिन्हे असून शिक्षण क्षेत्रात मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

