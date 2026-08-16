/बर्थ-डेचा केक कापताच सापडली पाल, नालासोपाऱ्यात 11 जणांना विषबाधा, वाढदिवस ठरला जीवघेणा!

मुंबईलगत असलेल्या नालासोपारामध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मुलीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत अन्नातून विषबाधा झाल्याचे समोर आले असून 11 जणांना विषबाधा झाली आहे. रुग्णांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून केकमधून ही विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
नालासोपारा पूर्वेकडील निळकंठ अपार्टमेंटमध्ये शनिवारी एका मुलीच्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी इमारतीतील आणि परिसरातील 11 जण आले होते. वाढदिवसाचा केक कापून खाल्ल्यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या अनेकांना मळमळणे, उलट्या होणे आणि चक्कर येणे असा त्रास सुरू झाला. त्यानंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी स्थानिक विजय लक्ष्मी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
वाढदिवसासाठी उपस्थित असलेल्या मुलांनी आरोप केला आहे की, वाढदिवसाच्या केकमध्ये पाल पडलेली होती. त्यामुळंच या केकमुळं सर्वांना विषबाधा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. पिडीतांवर तातडीने उपचार केले असून आता त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. रुग्णालयात दाखल झालेल्यांमध्ये उर्मिला वर्मा (32), सलोनी गुप्ता (16), सुदीक्षा शाह (19), आफिया इद्रिस (24), रुबी शाह (40), शिव गुप्ता (10), प्रियांश वर्मा (2), परी यादव (7), प्रिया वर्मा (8), रुद्र शाह (13) आणि प्राची यादव (8) यांचा समावेश आहे. सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे.
आईस्क्रीमच्या कॅरेट मध्ये उंदराचा वावर असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कल्याणच्या गोदरेज हिल परिसरात असलेल्या ब्लिंकेटच्या स्टोअरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडलाय. ग्राहकांना तो प्रकार आपल्या मोबाईल मध्ये चित्रित केलाय. त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान अशाप्रकारे उंदरांचा वावर असलेले आईस्क्रीम ग्राहकांना दिले जात असतील तर त्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे अन्न औषध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली जाते आहे.
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्नपदार्थांची विक्री व वितरण करणाऱ्या 'ब्लिकइट', 'झेप्टो'च्या राज्यभरातील आस्थापनांची एफडीएकडून विशेष तपासणी करण्यात आली. या वेळी अन्न सुरक्षा व स्वच्छता मानकांचे पालन न करणाऱ्या 14 आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून 60 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यातील एका आस्थापनेची व्यवसायिक कार्यवाही तात्पुरती थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परवाना निलंबनामध्ये मुंबईतील 10 प्रकरणांचा, तर नोटीस बजावलेल्यांमध्ये कोकण विभागातील सर्वाधिक 17 व मुंबईतील 14 प्रकरणांचा समावेश आहे. एफडीएने 'ब्लिकइट' च्या घाटकोपरमधील दोन तर मालाडमधील एका आस्थापनेवर कारवाई केली.