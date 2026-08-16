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बर्थ-डेचा केक कापताच सापडली पाल, नालासोपाऱ्यात 11 जणांना विषबाधा, वाढदिवस ठरला जीवघेणा!

नालासोपाऱ्यात केक मध्ये पाल आढल्याने 11 जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली आहे. नालासोपारा जिजाई नगर परिसरातील घटना घडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:44 AM IST
बर्थ-डेचा केक कापताच सापडली पाल, नालासोपाऱ्यात 11 जणांना विषबाधा, वाढदिवस ठरला जीवघेणा!
Image Credit: Food Poisoning Birthday Party (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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