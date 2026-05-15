/महाराष्ट्रात 11,40,000,00,00,00 रुपयांची महागुंतवणूक; IT JOB साठी भारताबाहेर जाण्याची गरज नाही, मुंबईत जगातील सर्वात मोठे AI डेटा सेंटर

महाराष्ट्रात 11,40,000,00,00,00 रुपयांची महागुंतवणूक करणार्यात आली आहे. IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना भारताबाहेर जाण्याची गरज नाही. मुंबईत जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर पार्क, IT कम्प्युट हब विकसीत केले जात आहे. IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
Maharashtra AM Intelligence Labs Private Limited : IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना नोकरीसाठी भारताबाहेर जाण्याची गरज नाही. मुंबईत जगातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर पार्क, IT कम्प्युट हब उभारले जात आहे. AM Intelligence Labs Private Limited कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने 11,40,000,00,00,00 रुपयांचा सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. यामुळे IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या प्रकल्पा अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) 500 MW क्षमतेचा 'ग्रीन एआय कॉम्प्युट हब' (Green AI Compute Hub) आणि डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार आहे. 2,000 ते 3,000 पेक्षा जास्त उच्च-तंत्रज्ञान (High-Tech) रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. 24 तास नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर (Renewable Energy) चालणारा हा देशातील अग्रगण्य प्रकल्प ठरेल. महाराष्ट्राला देशाची 'डिजिटल आणि एआय राजधानी' बनवण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक करार संपन्न झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 'AM Intelligence Labs Private Limited' च्या प्रतिनिधींसोबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी उपस्थित राहून उद्योग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा आणि 'इंटेलिजन्स'चा प्रभावी वापर कसा वाढवता येईल, यावर सकारात्मक चर्चा केली. महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्यासाठी नवनवीन इनोव्हेशन आणि भविष्यातील संधींना कवाडे खुली करून देणे, हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञानाच्या या जोरावर आपला महाराष्ट्र भविष्यात नक्कीच जागतिक स्तरावर नवी ओळख निर्माण करेल, हा विश्वास वाटतो अंस मुख्यमंत्री म्हणाले.
या करारानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) 'इंटिग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क' आणि 'एआय कम्प्युट हब' उभारले जाणार आहे. AM Intelligence Labs Private Limited कंपनीने 114,000 कोटींची गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित असेल, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार आहे. यामुळे उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात 8,000 कुशल आणि अर्ध-कुशल तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डेटा सायंटिस्ट आणि ऑपरेशन्स टीम्सचा समावेश असेल. प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत अंदाजे 2,000 अतिरिक्त रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
या प्रकल्पाची क्षमता 500 मेगावॅट असेल आणि त्यासाठी 2,50,000 उच्च-क्षमतेच्या एआय चिपसेटचा वापर केला जाणार आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत विकसित केला जाणार आहे. 200 मेगावॅट क्षमतेचा पहिला टप्पा 2028 पर्यंत, तर 300 मेगावॅट क्षमतेचा दुसरा टप्पा 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचे टार्गेट आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण 2023 आणि हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क धोरण 2024 अंतर्गत विकसित केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.