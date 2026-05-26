/मुंबईतील 117 वर्ष जुन्या स्वदेशी मार्केटचा पुनर्विकास होणार; जगाच्या नकाशावर या मार्केटचे नाव येणार

Mumbai Swadeshi Market Redevelopment : महाराष्ट्रातील दक्षिण मुंबईच्या काळबादेवी परिसरात 117 वर्षे जुनं स्वदेशी मार्केट आहे. अनेक वर्षांंपासून स्वदेशी मार्केटचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. स्वदेशी मार्केटमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कपड्यांचा व्यापार सुरू आहे. स्वदेशी मार्केटचा पुनर्विकास होणार आहे. जगाच्या नकाशावर या मार्केटचे नाव येणार आहे. स्वदेशी मार्केटच्या पुनर्विकासाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईच्या या स्वदेशी मार्केटला 26 मे 2026 रोजी 117 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याच स्वदेशी मार्केटच्या काळबादेवी परिसरात इंग्रज सरकार विरोधात स्वदेशीचा नारा देत थोर क्रांतिकारी बाबू गेनू सैद यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. क्रांतिकारक बाबू गेनू सैद यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वदेशीसाठी बलिदान दिले. विदेशी कपड्यांच्या ट्रकला रोखण्यासाठी त्यांचे हे बलिदान आपल्याला आजही स्वदेशीसाठी प्रेरणा व दिशा देते. त्यांचा हा जाज्ज्वल्य वारसा मुंबईच्या प्रसिद्ध कापड बाजारातील 'स्वदेशी मार्केट' ही संस्था गेल्या 117 वर्षांपासून अभिमानाने जपत आहे.
स्वदेशी मार्केटच्या ऐतिहासिक स्थापना दिवसाचे औचित्य साधत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संस्थेच्या वर्धापन दिनानिमित्त गेल्या 117 वर्षांमधील संस्थेचा गौरवशाली प्रवास उलगडणाऱ्या पोस्टल एन्व्हलपचे भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.
या ऐतिहासिक स्वदेशी मार्केटचा पुनर्विकास होणार आहे. या पुनर्विकास प्रक्रियेत स्वदेशी मार्केटच्या कोणत्याही सदस्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही असे आश्वासन रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' या उपक्रमा अंतर्गत मुंबईतील हे ऐतिहासिक स्वदेशी मार्केट देशभर आणि जगाच्या मार्केटमध्ये पोहचवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे रविंद्र चव्हाण म्हणाले. फक्त घोषणांचा पाऊस न पाडता विकासाभिमुख रणनीती वापरून ज्या प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा विकास झाला, असे करणे आधी कुणालाही शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाची गंगा वाहत आहे. त्यामुळे या विकासाच्या प्रवाहात स्वदेशी मार्केटचा देखील पुनर्विकास होणार याबद्दल कोणतेही दुमत नाही असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले . या कार्यक्रमामध्ये रविंद्र चव्हाण यांच्या सोबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा, स्वदेशी मार्केट संस्थेचे अध्यक्ष सुमित मेहरा, नवी मुंबई प्रदेशाच्या पोस्ट मास्तर जनरल सुचिताताई जोशी, भाजपचे स्थानिक नगरसेवक आकाश राजपुरोहित व रिटा मकवाना उपस्थित होते.