महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर; सरकारने GR काढला

Maharashtra Zilla Parishad And Panchayat Samiti Election Voting : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. शनिवार, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदारांना आपला मतदानाचा हक्का बजावता यावा याकरिता महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारने तसा GR काढला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. 5 फेब्रुवारीऐवजी 7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर निवडणूक आयोगानं निवडणुका पुढे ढकलल्याचा निर्णय जाहीर केला.
7 फेब्रुवारी रोजी मतदानासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमधील कर्मचाऱ्यांना 'भरपगारी सुट्टी' (Paid Holiday) जाहीर केली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून अनेक क्षेत्रांनाही लागू होणार आहे.
कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर.
खासगी कंपन्या व आयटी (IT) पार्क्स lms; सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कार्यालये. व्यापारी क्षेत्र: सर्व दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, रिटेलर्स आणि व्यापार केंद्रे. निवासी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे आणि नाट्यगृहे. औद्योगिक घटक: सर्व छोटे-मोठे कारखाने आणि औद्योगिक उपक्रम. तथापी, जे कामगार संबंधित निवडणूक क्षेत्रात मतदार आहेत, पण कामासाठी निवडणूक क्षेत्राबाहेर आहेत, त्यांनाही ही भरपगारी सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे.
ज्या आस्थापनांमध्ये पूर्ण दिवस सुट्टी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही किंवा जिथे काम थांबवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते (उदा. अत्यावश्यक सेवा), अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांवर बंधनकारक राहील. मात्र, यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
मतदानासाठी सुट्टी न देणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ही कारवाई केली जाणार आहे.