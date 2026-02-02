English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर; सरकारने GR काढला

महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारने या सुट्टी संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 2, 2026, 09:23 PM IST
Maharashtra Zilla Parishad And Panchayat Samiti Election Voting : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.  शनिवार, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदारांना आपला मतदानाचा हक्का बजावता यावा याकरिता महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.  सरकारने तसा GR काढला आहे. 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. 5 फेब्रुवारीऐवजी 7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर निवडणूक आयोगानं निवडणुका पुढे ढकलल्याचा निर्णय जाहीर केला. 

7 फेब्रुवारी रोजी मतदानासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमधील कर्मचाऱ्यांना 'भरपगारी सुट्टी' (Paid Holiday) जाहीर केली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून अनेक क्षेत्रांनाही लागू होणार आहे. 

या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने खालील 12 जिल्ह्यांमध्ये होईल

कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.  
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर.

कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळणार?

खासगी कंपन्या व आयटी (IT) पार्क्स lms; सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कार्यालये. व्यापारी क्षेत्र: सर्व दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, रिटेलर्स आणि व्यापार केंद्रे.  निवासी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे आणि नाट्यगृहे. औद्योगिक घटक: सर्व छोटे-मोठे कारखाने आणि औद्योगिक उपक्रम. तथापी, जे कामगार संबंधित निवडणूक क्षेत्रात मतदार आहेत, पण कामासाठी निवडणूक क्षेत्राबाहेर आहेत, त्यांनाही ही भरपगारी सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे.

सुट्टी नसल्यास 2-3 तासांचा ब्रेक

ज्या आस्थापनांमध्ये पूर्ण दिवस सुट्टी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही किंवा जिथे काम थांबवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते (उदा. अत्यावश्यक सेवा), अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांवर बंधनकारक राहील. मात्र, यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

नियम मोडल्यास कारवाई होणार

मतदानासाठी सुट्टी न देणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

