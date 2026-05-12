/पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्रातील 12 आमदारांनी एकाचवेळी घेतला मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला राजकीय वर्तुळातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 12 आमदारांनी एकाचवेळी मोठा निर्णय घेतला आहे.
PM Modi Fuel Conservation Appeal: पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका, पेट्रोल, डिझेल जपून वापरा, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील सभेतून देशवासियांना केले. इराण अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे इंधनासह इतर अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी इंधनाची बचत करण्याचं आवाहन केलं. तसेच, परदेशात फिरायला जाऊ नका, परदेशात लग्न करू नका असं म्हणत त्यांनी जनतेला काटकसरीचा सल्ला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्रातील 12 आमदारांनी एकाचवेळी मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्टराच्या विधिमंडळ आमदारांचा प्रस्तावित जपान दौरा रद्द करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर आमदारांचा परदेश दौरा रद्द करण्यात आला आहे. विधिमंडळाच्या 12 आमदारांचं शिष्टमंडळ जपानला जाणार होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दौरा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. जपानच्या दोन राज्यांतील गव्हर्नरकडून भेटीचे निमंत्रण होते. विधीमंडळ आमदारांचा प्रस्तावित जपान दौरा रद्द झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या आवाहनाला विधानसभा अध्यक्षांनी प्रतिसाद देत दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी रद्द केला लंडन-पॅरिस दौरा
देशातील सध्याची कठीण आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी अनावश्यक परदेश दौरे आणि खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांच्या या संदेशाला सकारात्मक प्रतिसाद देत महाराष्ट्राचे पर्यटन,खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याणमंत्री, पालकमंत्री, सातारा जिल्हा शंभूराज देसाई यांनी आपल्या कुटुंबासोबत नियोजित असलेला युरोप दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माहितीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी ही कौटुंबिक परदेश सहल ठरविण्यात आली होती. या दौऱ्यात लंडन, पॅरिस आणि ॲम्स्टरडॅम या प्रमुख शहरांचा समावेश होता. कुटुंबासोबत सुट्टी आणि पर्यटनासाठी हा दौरा आखण्यात आला होता. मात्र, देशहिताला प्राधान्य देत आणि विदेशी चलन बचतीचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने देसाई यांनी हा दौरा रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत असून “देश प्रथम” या भूमिकेचे हे उदाहरण मानले जात आहे. वैयक्तिक आनंद आणि सुट्टीपेक्षा राष्ट्रहित अधिक महत्त्वाचे असल्याचा संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. देशहिताला प्राधान्य, जबाबदारीची जाणीव आणि साधेपणाचा संदेश देत शंभूराज देसाई यांनी माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात कौतुक होत आहे.
पंतप्रधान मोदींचा परदेश दौरा
पंतप्रधान मोदी 15 ते 20 मे दरम्यान परदेश दौऱ्यावर जाणार आहे. पाच दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांचे दौरे करणार आहेत. UAE, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांमध्ये मोदींचा दौरा असणार आहे. या दौऱ्यादरम्यान मोदी विविध देशांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत.
15 मे 2026- UAE दौरा
16 मे 2026- नेदरलँड्स दौरा
17 मे 2026- स्वीडन दौरा
18 मे 2026- नॉर्वे दौरा
19 मे 2026 इटली दौरा
कॉंग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या ताफ्याचा व्हिडियो ट्वीट करत टीका केली आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलं इंधन वाचवा, पण मुंबई भाजप अध्यक्षांनी ऐकलं इंधन ओता! मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम आज नालेसफाईची पाहणी करायला बाहेर पडले ते ही २५ गाड्या घेऊन... एवढ्या गाड्यांनी मुंबईतील किती नाल्यांची सफाई होणार आहे? सामान्यांनी इंधन बचत करायची, त्याग करायचा आणि नेत्यांनी मात्र ताफ्यात फिरायचे, हाच का तो सबका साथ, सबका विकास? मोदीजींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला स्वतःच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी नाल्यात घातलं आहे.यातून भाजपचे देशप्रेम स्पष्ट दिसले. नालेसफाई पाहण्यासाठी एवढं इंधन जाळण्यापेक्षा, त्या पैशात चार नाले जास्त उपसले असते तर मुंबईकरांचं थोड भलं तरी झालं असतं! अशी टीका त्यांनी केलीय.