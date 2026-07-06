/पुण्यातील 120 पर्यटक ताम्हिणी घाटात अडकले; 48 तासानंतर सुटका; घनदाट जंगलात अन्नाशिवाय रात्र कशी काढली?

Pune tamhini ghat : मुसळधार पावसात पर्यटन किती धोकादयक ठरु शकते याचा अनुभव 120 पर्यटकांना आला आहे. ताम्हिणी घाटात 120 पर्यटक अडकले होते. तासानंतर यांची सुटका झाली. घनदाट जंगलात अन्नाशिवाय त्यांना रात्र काढावी लागली. पर्यटकांना अत्यंत थरारक अनुभव आला आहे. 4 जून रोजी खोपोली जवळील झेनीथ वॉटरफॉलजवळ 100 पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले होते. ग्रामस्थ या पर्यटकांच्या मदतीला धावून आल्याने ते सुखरुप बचावले आहेत.
ताम्हिणी घाटात अडकलेल्या पर्यटकांची अखेर सुटका करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसात पुण्यातील तब्बल 120 पर्यटक दोन दिवसांपासून अडकून पडले होते. 4 जुलैला पर्यटक ताम्हिणी घाटात आले होते. दिवसभर तर त्यांना अन्नही मिळालं नव्हते. 6 5 जुलै रोजी अखेर या मंडळींनी धायरीतील कार्यकर्ते राहुल पोकळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तात्काळ सुनील तटकरे यांच्याशी संपर्क साधून ताम्हिणी घाटात अडकून पडलेल्या या सर्व पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलवून त्यांच्या जेवनाचीही व्यवस्था केली. धायरीतले हे सर्व पर्यटक अंधारबन ट्रेकसाठी ताम्हिणी घाटात गेले होते.
इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे आळंदी शहरातील विविध ठिकाणी अडकलेल्या भाविकांची आळंदी नगरपरिषद, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, अग्निशमन दल, तसेच (एनडीआरएफ) आणि संबंधित विभागांच्या समन्वयातून सुरक्षित सुटका करण्यात आली.
बचाव पथकांनी ज्ञानेश्वरी मंदिर परिसरातून 220, इंद्रायणी नगरी येथून 100, ठाकूरबुवा मंडप येथून 60 आणि गोपाळपुरा येथून 28 अशा एकूण 408 भाविकांची सुरक्षित सुटका केली. तसेच विविध ठिकाणी वैयक्तिकरित्या अडकलेल्या भाविकांनाही सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. याशिवाय, बचाव पथकांनी पूरग्रस्त भागातील 150 गायींचीही सुरक्षित सुटका करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले आहे. प्रशासनामार्फत बचाव व मदतकार्य युद्धपातळीवर सातत्याने सुरू असून परिस्थितीवर संबंधित विभागांकडून सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिक व भाविकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, तसेच आवश्यक असल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.