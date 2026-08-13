गिरणी कामगारांसाठी खुशखबर! कल्याणमध्ये 12 हजार घरे उपलब्ध करणार

Mill Labours Houses Mhada : गिरणी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता महाराष्ट्र शासनाने म्हाडामार्फत कल्याणमधील हेदुटणे आणि उत्तर शीव येथील 13 हेक्टर जागेची पाहणी सुरु केली आहे. राज्य शासनाच्या मालकीच्या या जमिनी ताब्यात घेऊन गिरणी कामगारांकरीता 300 चौरस फुटांच्या सुमारे 12 हजार घरांची निर्मिती करण्याची म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची योजना आहे.
राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणीत तब्बल 81 हजार घरांच्या उभारणीची तयारी सुरु केलेली. मात्र गिरणी कामगारां मुंबईतच हक्काचं घर द्यावं या मागणीवर कामगार असून बसले आणि त्यांनी या दोन्ही प्रकल्पांना जोरदार विरोध दर्शवला. आता कल्याण आणि शिव येथील घरांना गिरणी कामगार कशा प्रकारे पसंती देतील याबाबत शंका आहे.
मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुमारे दीड लाख गिरणी कामगारांपैकी फक्त 15 हजार कामगारांनाच घरं मिळालेली आहेत. लाखोंच्या संख्येने अनेक गिरणी कामगार हे घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुंबईत जागा मिळत नसल्याचे कारण देऊन राज्य सरकारने आता महामुंबईत गिरणी कामगारांसाठी घर बांधण्याकरता पर्यायी जागा शोधली आहे.
कल्याणमधील हेदुटणे येथील 4.7 हेक्टर जागेवर 4500 तर उत्तर शीवमधील 7.5 हेक्टर जागेवर 7500 घरे बांधण्याचा म्हाडाचा प्लॅन आहे. यापैकी हेदुटणे येथील जमिनीची मोजणी म्हाडाने पूर्ण केली असून उत्तर शीव येथील जमिनीच्या मोजणीदरम्यान स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. स्थानिकांच्या मागण्यांसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.