बीड जिल्ह्यात 128 पुतळे अनधिकृत, यावर बंधन हवं का?

महेंद्रकुमार मुधोळकर, बीड, झी मीडिया : बीड जिल्ह्यात अनधिकृत पुतळे मोठ्या प्रमाणावर बसवण्यात आले आहेत. परवानगी नसताना देखील हे पुतळे बसवल्यानं अनेक जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आधीच गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे चर्चेत असलेला बीड जिल्हा आता या नव्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे.
बीड जिल्ह्यात सध्या पुतळ्याचं राजकारण सुरू झालं आहे, महापुरुषांचा पुतळा बसवण्यावरून अनेक ठिकाणी मोठे वादंग निर्माण झालं होतं. अलीकडच्या काळात गेवराईत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरून पोलीस प्रशासन आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. गेवराईमध्ये मध्यरात्री पुतळा बसवल्यानंतर जिल्ह्यात तब्बल चार ठिकाणी महापुरुषांच्या पुतळ्यांचं अनावरण करण्यात आलं. आतापर्यंत 2 वर्षात तब्बल 128 अनाधिकृत पुतळे बीड जिल्ह्यात उभारण्यात आले
आहेत.
कोणतीही परवानगी न घेता रात्रीतून अनेक ठिकाणी महापुरुषांचे पुतळे बसवण्यात आले आहेत, त्यामुळे वादही निर्माण झालेत. त्यामुळे पुतळे बसवून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात येत आहे. याच अनधिकृत पुतळ्यांवरून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील काही सवाल उपस्थित केले आहेत, मुख्य रस्ता, रहदारीची जागा अशा ठिकाणी अनेक पुतळे बसवण्यात आले आहेत, त्यामुळे अनधिकृत पुतळ्यांबाबत प्रशासन कारवाई का करत नाहीत? असा सवाल करण्यात येतोय, तर मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
महापुरुषांचे पुतळे उभारणं हा केवळ अभिमानाचा विषय नाही, तर ती एक जबाबदारीही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि इतर महापुरुषांनी दिलेले विचार, मूल्यं आणि समाजासाठीची बांधिलकी हेच खरे त्यांचे स्मारक आहेत. नियम धाब्यावर बसवून, कायदा मोडून उभारलेले पुतळे समाजात एकोपा निर्माण करण्याऐवजी तणाव वाढवू शकतात. म्हणूनच गरज आहे ती भावनेपेक्षा शहाणपणाची, आणि उत्साहापेक्षा जबाबदारी घेतली आहे.