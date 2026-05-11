/मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गला 135 KM चा पर्यायी महामार्ग; 120,000,000,000 रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

Pune Karjat Shirur Uran Highway : मुंबई -पुणे कनेक्टिंग लिंक अर्थात मिसिंग लिंक प्रवाशांसाठी खुला झाला आहे. मिसिंग लिंकमुळे मुंबई पुणे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांंची वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने कमी झाले आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ 25 मिनिटांनी कमी झाला आहे. आता मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गला 135 KM चा पर्यायी महामार्ग बांधला जाणार आहे. 120,000,000,000 रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. यामुळे मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांची रहदारी 50 ते 60 टक्क्यांनी घटणार आहे.
मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गला पर्याय म्हणून शिरूर-चाकण-ताळेगाव-कर्जत-उरण मल्टीमोडल कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिरूर-चाकण-ताळेगाव-कर्जत-उरण मल्टीमोडल कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. मुंबई आणि पुणे विभागातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी हा प्रकल्प गेंम चेंजर ठरणार आहे. 135 किलोमीटर लांबीच्या या चार पदरी कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली . हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि अहमदनगर रोडसारख्या व्यस्त परिसरातील वाहतूक कोंडी 70 ते 80 टक्क्यांनी लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे प्रवाशांच्या वेळेची आणि इंधनाच्या खर्चाची मोठी बचत होईल.
12,000 कोटी रुपयांचा उरण-कर्जत-शिरूर महामार्ग प्रकल्प बीओटी (BOT) तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. हा नवीन महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सह्याद्रीच्या भौगोलिक रचनेमुळे, माळशेज घाटापासून लोणावळ्यातील बोरघाटपर्यंत 70-80 किलोमीटरच्या परिसरात दुसरा कोणताही पर्यायी मार्ग नाही. सध्या, जेएनपीटी बंदर आणि मुंबई महानगर प्रदेशातून (एमएमआर) पुणे, अहमदनगर, सोलापूर आणि थेट दक्षिण भारताकडे जाणारी सर्व अवजड वाहने पूर्णपणे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अवलंबून आहेत. यामुळे, अगदी एका लहान अपघातामुळेही संपूर्ण महामार्ग ठप्प होऊ शकतो.
प्रस्तावित उरण-कर्जत-शिरूर महामार्गामुळे मुंबई पुणे महामार्गावरुन जाणाऱ्या अवजड वाहनांना आणि कंटेनर्सना पर्यायी मार्गांवर वळवता येईल. यामुळे लोणावळा आणि खंडाळा घाटावरील वाहतूक कोंडी 50 टक्क्यांहून अधिक कमी होईल. यामुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यानचे अंतर कमी होणार आहे. इंतकचं नाही तर भविष्यातील मोठ्या वाहतूक कोंडीची समस्याही कायमस्वरूपी दूर होणार आहे.
कॉरिडॉरमुळे सर्व सामान्य वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे. इतकचं नाही तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळणार आहे. हा महामार्ग शिरूर आणि चाकणसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांना (एमआयडीसी) नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदराशी थेट जोडला जाणार आहे. यामुळे औद्योगिक मालाची वाहतूक अधिक जलद होणार आहे. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होणार आहे. याचा थेट फायदा आयात-निर्यात उद्योगांना होणार आहे.
या कॉरिडॉरमुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील प्रचंड वाहतूक कोंडी कमी होणार. शिवाय, सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे संपूर्ण पट्ट्यात नवीन औद्योगिक गुंतवणूकीला चालना मिळेल. हजारो नवीन स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प पुणे आणि मुंबई दरम्यान एक प्रमुख आर्थिक कॉरिडॉर म्हणून उदयास येऊ शकतो.