मुंबईत 6 एकरं जमिनीचं भाडं 13,50,00,00,000 रुपये; भारतातील सर्वात महागडा भाडे करार, जमिनीच्या मालकाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

वनिता कांबळे | Updated: Apr 27, 2026, 11:10 PM IST
Mhada Century Mill Project : मुंबईत जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. मुंबईत मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या रेकॉर्ड ब्रेक डील होत आहेत अशातच आता   भारतातील सर्वात महागडा भाडे करार होणार आहे.  मुंबईतील 6 एकरं जमीन 13,50,00,00,000 रुपयांच्या भाडे करारावर दिली जाणार आहे. मुंबईच्या प्राईम लोकेशनला ही जमीन आहे. जिथे ही जमीन आहे तिथे एकेकाळी मिल होती. जाणून घेऊया ही जमीन कोणाच्या मालकीची आहे आणि ही जमीन कुणाला भाडे करारावर दिली जाणार आहे.   

दक्षिण मुंबईच्या लोअर परेल परिसरात ही जमीन आहे. या जमीनीवर सेंच्युरी मिल होती. मिल बंद झाल्यावर या जमिनीला सोन्याचा दर आला आहे. ही जमीन आता बीएमसीसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत ठरणार  आहे.  या जमिनीच्या विकासातून आणि भाडेपट्ट्यातून बीएमसीला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. ही जमीन मिळवण्यासाठी चार प्रमुख रिअल इस्टेट कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे. शापूरजी पालोनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप आणि पेडर रियल्टी यांचा समावेश आहे.

भाडेपट्ट्यातून बीएमसीला 1348 कोटींचा महसूल मिळणार 

बीएमसीने अलीकडेच या जमिनीच्या विकासासाठी निविदा काढली.  शापूरजी पालोनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप आणि पेडर रियल्टी यांसारख्या कंपन्यांनी या निवीदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला.  या प्रस्तावांवर येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. बीएमसी या जमिनीचा लिलाव करणार असून, त्यातून अंदाजे 1,348 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ही 6 एकर क्षेत्रफळाची जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाची आहे.  1 एप्रिल 1927 पासून 28 वर्षांसाठी 'सेंच्युरी स्पिनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी'ला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. गिरणी कामगारांना राहण्यासाठी घरं बांधण्यासाठी ही जमीन देण्यात आली.  या जमिनीवर 476 खोल्या, 10 दुकाने आणि अनेक चाळी बांधण्यात आल्या. 31 मार्च 1955 रोजी भाडेपट्टा संपला आणि नियमांनुसार ही जमीन बीएमसीला परत करायची होती. मात्र, भाडेपट्टा संपल्यानंतरही वाद सुरू झाला.

कायदेशीर लढाई जिंकून BMC ने जमीन मिळवली

सेंचुरी मिल्सने जमिनीवरील आपले हक्क कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. याला प्रतिसाद म्हणून, बीएमसीनेही कायदेशीर लढाई सुरू केली. अखेरीस, बीएमसीने हा प्रदीर्घ खटला जिंकला आणि जमीन त्यांच्या ताब्यात परत देण्यात आली. जमीन परत मिळाल्यानंतर, बीएमसीने तिच्या विकासाचे नियोजन सुरू केले. यामध्ये सर्वप्रथम मूळ कामगार, भाडेकरू आणि इतर रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, जेणेकरून त्यांचे पुनर्वसन आणि हक्क विचारात घेऊन एक योजना तयार करता येईल.

गिरणी कामगारांना घरं मिळणार 

सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बीएमसीने आता खाजगी विकासकांमार्फत या जमिनीचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प बीएमसीसाठी महसुलात वाढ करणारा आणि शहराच्या पुनर्विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जात आहे. सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी विचारात घेतल्या जात आहेत. या प्रकल्पामुळे बीएमसीला मोठा महसूलच मिळणार आहे. येथे आलिशान घरे बांधली जाणार आहेत. येथे गिरणी कामगारांसाठी देखील घरं बांधली जाणार आहेत.  तर, उर्वरित फ्लॅट्स खुल्या बाजारात विकले जाणार आहेत.
या जमिनीचे सध्याचे मूल्य अंदाजे 660 कोटी रुपये इतके आहे. परंतु विकासानंतर तिच्या मूल्यात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. बीएमसी ही जमीन 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देणार आहे. यामुळे एकरकमी  दीर्घ कालावधीसाठी स्थिर उत्पन्न मिळणार आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

