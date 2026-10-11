/आज किती आहे घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती? जाणून घ्या LPG गॅस सिलेंडरचे ताजे दर

LPG Gas Cylinder Prices : LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत झालेल्या बदलांचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होत असतो. मग ते वापरकर्ते व्यावसायिक असले किंवा घरगुती. मुख्यत्वे महिन्याच्या सुरुवातीला LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होतात. ऑक्टोबरच्या पहिल्या दिवशी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये सुद्धा वाढ झाली होती. तेव्हा तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या ताज्या किंमती जाणून घेऊयात.
दिल्ली 942.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये
गुरुग्राम 951.00 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये
कोलकाता 945.00 रुपये
चेन्नई 950.00 रुपये
पटना 1,000.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये
दिल्ली 2,810.00 रुपये
नोएडा 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 2,828.00 रुपये
मुंबई 2,764.00 रुपये
कोलकाता 2,954.00 रुपये
चेन्नई 2,983.00 रुपये
पटना 3,100.50 रुपये
रांची 2,988.00 रुपये
जयपुर 2,839.00 रुपये
भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी मोठा हिस्सा इतर देशांतून आयात करतो. परिणामी आंतरराष्ट्रीय गॅसच्या किंमती, रुपयाचा विनिमय दर आणि वाहतूक खर्च यांमधील चढउतारांचा देशांतर्गत बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. तेल कंपन्या साधारणपणे महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्याचा अर्थ असा नाही की, त्याच वेळी देशांतर्गत सिलिंडर्सच्या किंमतीही वाढतील. ते देशातील LPG गॅस पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर सुद्धा अवलंबून असते.
तेल कंपन्यांनी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली. दिल्लीत ही किंमत 62.50 ने वाढून 2,810 झाली आहे. मुंबईत हा दर सुमारे 63 रुपयाने वाढून 2764.50 रुपये झाला आहे, तर कोलकातामध्ये तो 2954 रुपये इतका आहे.
व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचा वापर हा हॉटेल, धाबे, रेस्टोरंट आणि कॅटरिंग इत्यादी कामांसाठी वापरला जातो. अशा परिस्थितीत गॅसच्या दरांमधील वाढीमुळे या व्यवसायांचा परिचालनाचा खर्च वाढू शकतो. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती महागल्याने वाढलेला हा खर्च हाताळण्याचे आव्हान आता व्यावसायिकांसमोर आहे. याचा परिणाम काही भागांमधील खाद्यपदार्थ आणि पेयांच्या किंमतींवरही होऊ शकतो. परिणामी सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा फटका बसणार हे निश्चित.