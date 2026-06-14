पंढरपुरात विहिरीत पिक अप वाहन पडून 8 जणांचा मृत्यू, आकडा वाढण्याची शक्यता

पंढरपुर तालुक्यातील भाळवणी तांदुळवाडी मार्गावर मोठी दुर्घटना घडली आहे. रस्त्यालगत असलेल्या विहिरीत पीक एप पडल्यामुळे मोठा अपघात घडला आहे. या अपघातात आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा वाढण्याची शक्यता असल्याचं पोलीस म्हणत आहे. रस्त्यालगत असलेल्या या विहिरीत पीक अप वाहन नियंत्रण सुटल्यामुळे पडलं आहे. देव दर्शनावरुन परतत असताना हा अपघात झाल्याच सांगण्यात येत आहे
सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड सिद्धनाथ देवाच्या दर्शनाला गेले होते. पंढरपुरच्या 20 ते 25 किमी विहिरीत पडली. विहिरीच्या पाण्यात बुडून 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या पिक अपमध्ये लोकांची संख्या जास्त होती. वाहनचालकाचं नियंत्रण सुटलं. विहिरीत अजून काही मृतदेह आहेत का याचा तपास केला जातो. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 20 लोकं देवदर्शनासाठी गेले होते. यामध्ये 2 ते 3 लोक बजावचे आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. मात्र विहिरीत बुडालेल्यांची संख्या वाढणार असल्याच पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
विहिरीला कठडा नव्हता. रस्त्याजवळ कमी अंतरावर ही विहीर आहे. नुकतंच रस्त्याला भराव टाकल्यामुळे रस्ता आणि विहिर यामध्ये अंतर कमी होते. भराव जास्त असल्यामुळे माहिती घेणं सुरु आहे. काही जण जखमी झाले. 14 जण रांजणी गावातील सुरवते कुटुंबातील लोकं दर्शनासाठी गेले होते. याची देखील माहिती घेण्याच काम सुरु आहे. पंढरपूर तालुक्यातील रांजनी गावातील हे लोक पिक अप मधून प्रवास करत होते. नियंत्रण सुटल्याने वाहन विहिरीत गेले. म्हसवड येथील सिद्धनाथ दर्शनाला गेले होते. गावाकडे येताना तांदुळवाडी गावाजवळ वाहन विहिरीत गेले. सध्या 14 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.
नगराध्यक्ष प्रणिता भालके राजणी गावातील लोकांनी दिल्यामुळे चालकाला वाहन कंट्रोल न झाल्यामुळे हा अपघात घडल्याच समोर आलं आहे. आमदार उत्तम जानकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्त्याच्या कडेला विहिर आहे. यामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींमध्ये 4 महिला आणि 4 मुलांचा समावेश असल्याच सांगण्यात येत आहे. यामध्ये लहान मुलांचा समावेश आहे.