Add Zee Business As A Preferred Source
App

10 मिनिटांत 15 अपघात! मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घडली डेंजर घटना

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांची मालिका पहायला मिळाली. 10 मिनिटांत 15 अपघात झाल्याने खळबळ माजली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 04, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:27 PM IST
10 मिनिटांत 15 अपघात! मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घडली डेंजर घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10 मिनिटांत 15 अपघात! मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घडली डेंजर घटना
accident3 min ago
2
Rahmanullah Gurbaz36 min ago
3
pune47 min ago
4
Multimodal Corridor from Virar to Alibaug55 min ago
5
MLC 20261 hr ago