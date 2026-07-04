10 मिनिटांत 15 अपघात! मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर घडली डेंजर घटना

Mumbai-Ahmedabad National Highway : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जास्त गर्दी असलेल्या महामार्गावर अपघातांची मालिका पहायला मिळाली. महाराष्ट्रातील मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर 15 हून अधिक वाहनांचा अपघात झाला. फक्त 10 ते 12 मिनिटांत हे 15 अपघात झाले आहेत. खराब रस्त्यामुळे हा अपघात झाल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे आहे,
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर पालघर जिल्ह्यात डहाणूजवळ हे सर्व अपघात झाले आहे. डहाणूजवळ उड्डाणपुलावर एका मोठं भगडाद पडले आहे. मोठा खड्डा या ठिकाणी तयार झाला आहे. हा खड्डा इतका धोकादायक होता की, काँक्रीटमध्ये बसवलेल्या लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या होत्या. यामुळे येथून जाणाऱ्या वाहनांचा अपघात झाला. १० ते १२ मिनिटांत अनेक वाहनांचे टायर फुटले, ज्यामुळे बऱ्याच वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.
डहाणू तालुक्यात महालक्ष्मी मंदिराजवळील उड्डाणपुलावर हा मोठा खड्डा पडला आहे. रस्त्यावरील एका खोल खड्ड्यात आदळल्याने अनेक वाहनांच्या टायरचे नुकसान झाले. सुदैवाने यापैकी एकाही अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाबी. किंवा कुणाला गंभीर दुखापत झालेली नाही, परंतु वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
फ्लायओव्हरवरील खड्ड्यामुळे 10 ते 12 मिनिटांत एकाच वेळी 15 पेक्षा जास्त वाहनांचा अपघात झाला. हा अपघात रात्रीच्या वेळी घडला. यामुळे अपघातानंतर येथे मोठी वाहतूक कोंडी झाली.
या अपघातामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च करून बांधलेला हा राष्ट्रीय महामार्ग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. माहील वर्षी या रस्त्याचे डांबरीकरण झाले होते. पहिल्याच पावसात रस्ता खचला आहे. अहवालानुसार, रस्त्याच्या डांबरीकरणावर अंदाजे तब्बल 620 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. असे असूनही, काँक्रीट ढासळल्याने आणि उघड्या पडलेल्या लोखंडी सळ्यांमुळे बांधकामाच्या दर्जाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. व्हाइट टॉपिंगमध्ये जुन्या आणि खराब झालेल्या डांबरी रस्त्यांवर सिमेंट-काँक्रीटचा एक मजबूत थर टाकला जातो. मात्र, असा प्रकारचे कोणतेह काम या महामार्गावर करण्यात आले नव्हते.